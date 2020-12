Nederland krijgt ferme tik op vingers van VN Mensenrechtencomité

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Het is de eerste keer dat het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties een uitspraak doet over het recht van kinderen op een nationaliteit. In dit specifieke geval gaat het om Denny, een jongen die in 2010 in Utrecht werd geboren. Zijn Chinese moeder werd zes jaar daarvoor naar Nederland gesmokkeld en werd gedwongen in de prostitutie te werken. Ze was toen 15. Na vier jaar wist ze te ontsnappen, maar omdat ze zelf bij haar geboorte in China achter was gelaten door haar ouders, die haar dus nooit inschreven bij de gemeente, kon zij haar zoon ook niet registreren in Nederland. Ze had immers geen bewijs van zijn nationaliteit.

Omdat ze ook niet kon aantonen dat haar kind geen andere nationaliteit had, werd Denny niet geregistreerd als staatloos, maar als ‘kind met een onbekende nationaliteit'. Dat is een belangrijk verschil, omdat staatloosheid volgens de Nederlandse wet recht geeft op internationale bescherming, terwijl ‘nationaliteit onbekend’ recht geeft op vrijwel niets. Omdat zijn moeder dus niet kon bewijzen wat de achtergrond van Denny was, zou hij zijn verdere leven niet mogen werken, geen opleiding mogen volgen, geen huis mogen huren, geen zorgverzekering afsluiten, enzovoorts, tot hij zijn nationaliteit wel kan bewijzen.

Oneens met deze gang van zaken stapte zijn moeder in 2016 naar het VN Mensenrechtencomité in Genève. Dat comité, bestaande uit 18 experts, oordeelde dinsdag dat Nederland zijn beslissing moet herzien. Ook wil het binnen 180 dagen horen welke maatregelen Nederland precies heeft genomen. Denny zou volgens het comité of als Nederlands staatsburger of als staatloze moeten worden erkend. Bovendien heeft hij recht op compensatie, omdat hij, vanwege de Nederlandse weigering hem te erkennen, vrijwel zijn hele leven in een centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers woont, ‘onder de voortdurende druk van deportatie’.

Het comité, dat geen handhavingsbevoegdheid heeft, vindt dat landen verantwoordelijk zijn voor de wettelijke bescherming van alle kinderen binnen hun grenzen die geen mogelijkheid hebben om een nationaliteit te verkrijgen. In 2016 waren er in Nederland 13.169 kinderen onder de 10 jaar die geregistreerd stonden als ‘nationaliteit onbekend’. Veel van die kinderen werden in Nederland geboren, maar hebben dus, net als Denny, nauwelijks rechten.