Nederland krijgt een nieuwe snelweg: 4 kilometer asfalt voor 1,2 miljard euro

Nederland krijgt een nieuwe snelweg, de A24. Een tunnel gaat Vlaardingen verbinden met Rozenburg en de Rotterdamse haven. Ondanks de tol is de transportsector blij, maar in Vlaardingen is het vooralsnog geen feest.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft in Vlaardingen het startsein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Foto Arie Kievit

Als bromvliegen cirkelen twee reclamevliegtuigjes boven Vlaardingen, precies als VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de bouw van een nieuwe snelweg aftrapt. ‘Midden-Delfland huilt’ is de tekst achter het eerste vliegtuig, gevolgd door de tweede boodschap: ‘Tunnelvisie: zinloos asfalt.’

Bij de graafmachine die voor de ceremonie is geparkeerd op een paar kuub zand, kijken hoogwaardigheidsbekleders en bouwers met oranje werktenue en witte helmen omhoog. Nadat de minister een grijper met zand symbolisch een stukje heeft verplaatst, dient ze de critici van de Blankenburgverbinding van repliek. ‘Ik ben de enige minister van wie het goed is dat ze ook een tunnelvisie heeft’, zegt ze met een knipoog. ‘De A24 is de missing link in het wegennet.’

Haar tunnelvisie dateert feitelijk al van vijftig jaar geleden. In het Rijkswegenplan 1968 werd al gesproken over de A24, alias Rijksweg 24, alias Blankenburgverbinding – een snelweg van vier kilometer lang tussen Vlaardingen en Rozenburg (gemeente Rotterdam). De kneep zit ’m in de nieuwe Maasdeltatunnel onder Het Scheur, zoals de rivier heet die de twee plaatsen van elkaar scheidt. Nu moet je omrijden, straks kan je onder het water door. ‘Vier minuten in plaats van een half uur’, is de belofte van de minister.

De Rotterdamse haven, de transportbranche en het bedrijfsleven zijn dolblij dat de aanleg eindelijk begint. Zij kunnen niet wachten tot de Blankenburgverbinding – prijskaartje 1,2 miljard euro – in 2024 opent.

Geen moment te vroeg

‘Bereikbaarheid van de haven is key, zeg ik altijd maar’, aldus Ronald Paul, directeur infrastructuur en maritieme zaken van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij ziet dan ook ‘alleen maar blije gezichten’ tijdens een plechtigheid een uur eerder, aan de zuidoever bij Rozenburg. ‘Onze haven moet goed bereikbaar zijn via spoor en binnenvaart, maar ook over de weg. Dagelijks horen we de filemeldingen op de A15, de Botlekcorridor en de Beneluxcorridor. Die knooppunten worden straks ontlast.’

De A24 komt volgens Ronald Paul geen moment te vroeg. ‘De prognoses zijn dat anders vanaf 2025 de spreekwoordelijke ochtendspits overgaat in de avondspits. Elk half uur in de file staan kost geld.’

Ook voor de bewoners van de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg, een landtong in de haven, biedt de A24 uitkomst, aldus PvdA-wethouder Barbara Kathmann (Economie en Wijken). ‘Met de Waterbus naar het centrum ben je een uur onderweg. Laatst was de oprit naar de A15 geblokkeerd door twee vrachtwagens die de verkeerde afslag hadden genomen, terwijl het pontje naar Maassluis niet voer. Dan zitten de Rozenburgers vast.’

Protest

Maar aan de overzijde, in Vlaardingen en Maassluis, is het feest minder uitbundig. De A24 komt vlak langs de Krabbeplas waar veel wordt gecreëerd, en door kwetsbaar cultuurhistorisch landschap. In natuurgebied De Rietputten broeden de roerdomp, de blauwborst en het baardmannetje. De Vlaardingse Zuidbuurt, gelegen in de Aalkeetbuitenpolder met zijn boerderijen, koeien en schapen, vreest zijn charme te verliezen.

Natuurorganisaties procedeerden tot bij de Raad van State tegen de zesbaans snelweg, maar kregen in juli nul op het rekest. De strijd tegen de Blankenburgverbinding doet denken aan de protesten iets noordelijker tegen de A4 Midden-Delfland. Over die verbinding van zeven kilometer tussen Delft en Schiedam werd 63 jaar gesteggeld – tot aan de opening in december 2015. Vandaar ook het reclamevliegtuigje met de tekst ‘Midden-Delfland huilt’ boven Vlaardingen.

‘Niet iedereen was of is hier enthousiast’, beaamt Annemiek Jetten, de burgemeester van Vlaardingen. ‘Maar nu de bouwborden in ons landschap staan, kijken we graag vooruit. Het is essentieel dat er maatregelen komen voor de leefbaarheid. Wij hebben daar alle vertrouwen in.’ In de polder gaat de snelweg straks deels door een landtunnel, een stukje snelweg dat een ‘verdiepte ligging met overkapping’ krijgt. Het verkeer is in die Hollandtunnel niet te zien, maar er komt wel een verhoging in het landschap van een tot twee meter boven het maaiveld.

Protest uit de lucht: 'Tunnelvisie: zinloos asfalt.' Foto Arie Kievit

ANWB: files blijven

De hamvraag blijft of de 1,2 miljard euro kostende A24 straks inderdaad files doet slinken. Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie bij de ANWB, weet het zo net nog niet. ‘Een extra tunnelverbinding is zeer welkom voor de robuustheid van ons wegennet. Als de A15 is afgesloten, kan je nu geen kant op’, zegt hij. ‘Maar wat betreft de files is het afwachten. Kijk naar de A4 Midden-Delfland.’

Die was bedoeld om de A13 tussen Den Haag en Rotterdam te ontzien. Maar dat traject zit nu al, binnen drie jaar, al aan de grens van zijn capaciteit, aldus Broekhuis van de ANWB. ‘Er staat zo vaak file bij de Ketheltunnel en het knooppunt Benelux, dat we mensen alweer zien terugkeren naar de A13.’ Bovendien wordt de Blankenburgverbinding een tolweg voor zowel vrachtwagens als personenauto’s. Dat betekent volgens Broekhuis dat veel verkeer alleen ‘in het uiterste geval’ deze route gaat nemen.

Minister Van Nieuwenhuizen, in oranje hesje en met witte helm bij de graafmachine, is optimistischer. ‘Via de tolheffing willen we 315 miljoen euro terugverdienen, en daarna stopt het.’ Een periode van 25 jaar is eerder genoemd, maar aan ‘koffiedik kijken’ wil ze zich niet wagen.

De minister heeft begrip voor de omwonenden die last krijgen van de nieuwe route, en voor natuurliefhebbers die treuren om het opgeofferde groen. ‘Maar in 2024 ligt hier een nieuwe rijksweg in een mooie omgeving en een welvarende regio.’