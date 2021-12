Nederland kon bewijzen dat journalist Omar Radi geen spion was, waarom deed het dat niet?

De Marokkaanse journalist Omar Radi werd onlangs tot zes jaar cel veroordeeld, onder meer voor spionage voor Nederland. Den Haag kon zijn onschuld bewijzen, maar deed dat niet.

Fatiha Cherribi heeft haar zwarte Dacia Sandero nog niet geparkeerd, of de man aan de overkant van de straat heeft haar in de smiezen. Meteen komt hij aangehold met in zijn handen zwarte plastic zakken. In de grote informele economie van Marokko kan alles een baan zijn, ook het verkopen van plastic zakken aan de ouders van veroordeelde criminelen.

Ze rekende al op hem: Cherribi (60) heeft de zakken nodig voor alle spullen die ze haar zoon vandaag gaat brengen. Ze heeft haar beste kleren aan, het is pas haar vijfde bezoek aan de Oukacha-gevangenis in Casablanca in ruim een jaar tijd. Terwijl ze de spullen in de zakken doet – kranten, magazines, schone kleren, een warme deken –, rookt echtgenoot Driss Radi (61) een laatste sigaret. Het is tijd om te gaan. Over ruim een halfuur zullen ze tegenover gedetineerde 26011 zitten. Of zoals zij hem kennen: hun zoon Omar.

Jarenlang was Omar Radi (35) een plaag voor de Marokkaanse elite. Als prominent onderzoeksjournalist en activist legde hij schandalen bloot, van grootschalige corruptie tot mensenrechtenschendingen. Radi deinsde zelfs niet terug voor onthullingen over de zakelijke belangen van koning Mohammed VI, die in het Noord-Afrikaanse land de touwtjes stevig in handen heeft.

De gevangenis waar Radi wordt vastgehouden. Beeld Cesar Dezfuli

Vier maanden geleden, op 19 juli, veroordeelde de Marokkaanse rechter Radi tot zes jaar cel, in een proces dat door mensenrechtenorganisaties als een farce is bestempeld. De One Free Press Coalition, een internationaal verbond van gerenommeerde media als Time en The Washington Post noemde zijn veroordeling onlangs een van de urgentste persvrijheidszaken ter wereld.

De rechtbank in Casablanca achtte de journalist schuldig aan meerdere vergrijpen, waaronder het doorspelen van inlichtingen aan een buitenlandse mogendheid. Die mogendheid? Nederland.

Radi werkte volgens de rechtbank als spion voor de Nederlandse ambassade in Rabat. Hij zou onder meer informatie hebben aangeleverd over de opstand in 2016 en 2017 in de Rif, een regio in het noorden. Informatie die Nederland, dat een zeer moeizame relatie heeft met Rabat, zou hebben gebruikt om de reputatie van Marokko te schaden.

De ouders van Omar Radi, Fatiha Cherribi en Driss Radi, houden een portret van hem vast in hun woning in Rabat. Beeld Cesar Dezfuli

Al een jaar voor de uitspraak werd Radi in voorlopige hechtenis genomen, op 29 juli 2020. In de 355 dagen tot de uitspraak stonden Marokkaanse media bol van artikelen, stelden Tweede Kamerleden in Nederland vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en smeekten Radi’s ouders de Nederlandse ambassadeur in Rabat om zich uit te spreken. Toch bleef het stil. Het was aan de Marokkanen om ‘een eerlijke rechtsgang te garanderen’, klonk het uit Den Haag.

Pas nadat Radi was veroordeeld, kwam Nederland met iets van tekst en uitleg. ‘Het kabinet verwerpt de beschuldigingen met betrekking tot spionage’, schreef demissionair minister Ben Knapen op 14 oktober aan de Kamer. Een boodschap die zijn ministerie overbracht aan de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag.

De late ontkenning roept vragen op. Waarom sprak het kabinet zich niet eerder uit als het wist dat de aantijgingen vals waren? Welke afweging maakt Nederland tussen het opkomen voor mensenrechten in het buitenland en nationale belangen, zoals het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Marokko?

De journalist

Het is haast een altaar, zoals Omar Radi in de hoek van de woonkamer van zijn ouders staat. De lijst om de grote foto is net zo zwart als zijn dikke krullen. Voor de foto staan een beeldje van een molen en klompen in Delfts blauw. Probeerden zijn ouders de hulp van Nederland af te dwingen met de inroeping van een hogere macht?

Het echte verhaal is prozaïscher. Het zijn souvenirs, zegt Cherribi. Ze heeft familie in Nederland. In 1985 kwam ze er voor het eerst, in 2017 was ze er nog drie maanden achter elkaar. Ze is dol op het land. Een échte democratie, waarin je je geen onderdaan maar burger voelt. Dat blijft ze vinden, al is ze nog zo teleurgesteld over de lange stilte over het lot van hun zoon.

Ze wonen in het industriële deel van Casablanca, een miljoenenstad aan de westkust van Marokko. Lekker dicht bij de Oukacha-gevangenis, heeft Cherribi vooraf met gevoel voor humor geappt. Het is vijf minuten rijden naar de betonnen kolos die deze middag in smog is gehuld. Omar brengt zijn tijd lezend en schrijvend door in de zwaarbeveiligde vleugel.

Hij heeft nooit iets anders gedaan, vertellen zijn ouders. Omar en zijn vier jaar jongere broer Mehdi groeien omringd door cultuur op, als kinderen van twee middelbareschoolleraren die vloeiend Frans spreken. Als Omar jong is, werken beiden in Casablanca, maar ze verdienen te weinig om daar een huis te kunnen huren. Hij brengt zijn eerste jaren daarom door in Kénitra, zo’n 150 kilometer boven Casablanca. Iedere dag staan zijn Cherribi en Radi om 5 uur ’s ochtends op om in het pikkedonker weer thuis te komen.

Koning Mohammed VI van Marokko. Beeld Getty

Het gezwoeg van zijn ouders, die op zijn 11de alsnog naar Casablanca verhuizen, zal Omar niet vergeten. Al op jonge leeftijd is hij ervan overtuigd dat de Marokkaanse samenleving radicaal eerlijker moet. Op de universiteit kiest hij voor economie. Hij noemt zich een trotskist en laat rastaharen groeien. Als hij na zijn studie solliciteert bij Atlantic Radio, een economisch georiënteerde radiozender, mag hij er komen werken, mits hij zich laat knippen. Omar weigert. Cherribi: ‘Je neemt me zoals ik ben of je neemt me niet, zei hij.’ Uiteindelijk bereiken ze een compromis: er gaat een stukje af.

Onverschrokken, stronteigenwijs en goed genoeg om daarmee weg te komen. Het typeert Omar, die van de radio overstapt naar de geschreven pers, zijn grote liefde. Omar schrijft over macht en geld, innig met elkaar verstrengelde zaken.

In 2013 wint hij een prestigieuze Marokkaanse prijs voor onderzoeksjournalistiek met een artikel over de handel in zand. Handige zakenlui verdienen vele miljoenen euro’s door zand van het strand te scheppen en te verkopen als bouwzand. Een boezemvriend van de koning is erbij betrokken. Lakome, de nieuwssite waarvoor hij over de zandhandel schreef, bestaat allang niet meer: nog in het jaar van de publicatie wordt de site verboden door de staat.

De repressie van journalisten, die vanaf die tijd allengs sterker zal worden, begint Omar persoonlijk te raken, zeggen zijn ouders. Als hij voor een nieuwssite gaat schrijven, haken adverteerders af, vermoedelijk onder druk. In zo’n geval stapt Omar op. Hij wil zijn collega’s niet in de problemen brengen. Om rond te komen, klust hij bij, onder meer als vertaler. Zijn ouders ondersteunen hem financieel. ‘Hij wist heel goed dat de autoriteiten hem vroeg of laat zouden grijpen’, vertelt Mohamed Zegouri, een boezemvriend en activist. ‘Maar als wij niet over deze thema’s praten, doet niemand het.’

Demonstranten in Rabat eisen de vrijlating van Omar Radi. Beeld AFP

De journalistiek geeft hij niet op. In 2017 gaat hij als freelancejournalist naar de Rif, waar hij verslag doet van de protesten op Twitter, bijdragen levert aan onder meer tv-zender Al Jazeera en beelden schiet voor een documentaire. Meer ademruimte krijgt hij in 2019 met een beurs van de Bertha Foundation, een in Genève gevestigde mensenrechtenorganisatie. Omar stort zich op een onderzoek naar landonteigeningen, met de staat die voor weinig geld terrein opkoopt van lokale bevolkingsgroepen om het duur door te verkopen.

Het landonderzoek zal hij nooit kunnen publiceren. In juni 2020 verandert alles, als Amnesty International naar buiten brengt dat de journalist door Marokko wordt afgeluisterd. Omar heeft zijn telefoon laten onderzoeken door de mensenrechtenwaakhond, die concludeert dat hij is gehackt met gebruik van Pegasus-spyware. Deze software, die een Israëlisch bedrijf levert aan regeringen wereldwijd, zal pas een jaar later bekend worden bij het grote publiek, als journalisten bekendmaken dat verschillende landen – met Marokko als grootgebruiker – Pegasus gebruiken om de telefoons van critici te hacken.

Drie dagen later krijgt Omar een telefoontje; hij moet zich op het politiebureau melden. Het is het begin van slopende verhoorsessies die tot tien uur per dag duren. Om de in totaal tien sessies door te komen, begint Omar met het slikken van antidepressiva. Tegen zijn vrienden doet hij er volgens Mohamed Zagouri luchtig over. ‘‘Tot over een paar uurtjes of vijf jaar’, zei hij als hij weer naar zo’n verhoor moest.’

Voor het eerst hoort hij de beschuldiging van spionage voor Nederland. In plaats van door zijn land te zijn bespioneerd, zou Omar zelf een spion zijn. De aanklacht duikt op in de Marokkaanse pers: vermomd als journalist heeft hij ‘dubieuze diensten’ geleverd aan de Nederlandse ambassade, schrijft de regimegezinde nieuwssite Barlamane op basis van ‘onze bronnen’.

De verhoren eindigen op 29 juli. Na het tiende verhoor concludeert de rechter dat er voldoende bewijs is om Omar te vervolgen en plaatst hij hem in voorarrest. Voor het proces op 22 september begint, staat een groep advocaten op om Omar kosteloos te verdedigen, geleid door Miloud Kandil, een vriend van de familie Radi.

Om het ‘Nederlandse’ spionagewerk te ontkrachten, wil Kandil meerdere (oud-)medewerkers van de ambassade aan wie Omar inlichtingen zou hebben geleverd als getuige oproepen. De rechtbank staat het niet toe. Kandil staat dan schaakmat: volgens de Marokkaanse wet mag hij niet rechtstreeks contact opnemen met de Nederlandse autoriteiten voor een ontlastende verklaring.

Voor vader Driss Radi geldt dat verbod niet. Als het proces bijna een jaar onderweg is en zijn ontknoping nadert, richt hij zich in een wanhoopspoging per mail tot de ambassade. Geadresseerde: Jeroen Roodenburg, sinds oktober 2020 de Nederlandse ambassadeur in Rabat.

In het Frans stelt Radi hem gerichte vragen over een van de ambassademedewerkers met wie zijn zoon volgens de aanklager zou hebben geheuld. Kan Roodenburg uitleggen wat deze medewerker, Arnaud Simons, deed in Rabat? ‘We zijn ons er terdege van bewust dat deze kwestie gevoelig ligt’, schrijft Radi verontschuldigend. Maar de informatie kan ‘van grote waarde zijn’ om Omar ‘vrij te pleiten van de zware feiten die hem ten laste zijn gelegd’. Zijn telefoonnummer zet hij erbij. ‘Hoogachtend, Driss Radi, vader van Omar Radi.’ Verstuurd op 11 juli 2021.

Het haalt niets uit. De familie hoort niets van de Nederlandse ambassadeur, publiekelijk noch persoonlijk. Op 19 juli wordt Omar schuldig bevonden aan spionage voor de ambassade. In totaal krijgt hij zes jaar cel. De rechter licht in zijn vonnis niet toe hoeveel straf hij aan zijn veronderstelde werk voor Nederland te danken heeft.

Naast spionage wordt Omar onder meer veroordeeld voor de verkrachting van een oud-collega. Zij verklaarde vorig jaar in een interview dat de journalist ‘zich onschendbaar waande, omdat hij beroemd is’. Zelf houdt Radi staande dat de vrouw instemde met seks. Tijdens het proces maakte de rechtbank het Radi onmogelijk zich goed te verdedigen tegen deze aanklacht, constateerde onder andere mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Het is de laatste in een reeks twijfelachtige veroordelingen van journalisten voor zeden- of medische delicten. De afgelopen jaren verdwenen vakgenoten in de cel voor aanranding, overspel, het laten plegen van een abortus en verkrachting. Een slachtoffer in een eerdere verkrachtingszaak verklaarde later dat de politie had haar gedwongen een belastende verklaring af te leggen.

Na het vonnis neemt Nederland evenmin contact op, zeggen Cherribi en Radi. Ook niet om medeleven te betuigen. Ze zijn ervan overtuigd dat een verklaring vanuit Buitenlandse Zaken had kunnen helpen. Niet om als verdediging in de rechtszaal te gebruiken, zo’n verklaring zou waarschijnlijk niet toegelaten zijn als bewijs, maar om de druk op Marokko op te voeren. ‘We hebben Nederland niet gevraagd om voor Omar te vechten’, zegt Radi. ‘Het enige wat we vroegen, is hulp om de zaak op te helderen.’

De geheim agent

Slechts één oud contact van Omar Radi bij de ambassade liet tijdens het proces van zich horen, en wel luidkeels. In Marokko schreven media over hem alsof hij de James Bond van de Lage Landen was. Een geheim agent, die dankzij een schuilnaam uit handen van justitie wist te blijven.

Arnaud Simons zou er hard om hebben gelachen als zijn vriend Omar niet was opgesloten. Voor een geheim agent is hij makkelijk te vinden. De Volkskrant spreekt hem per videoverbinding vanuit België, waar hij een non-profitsite runt met privélessen voor kinderen met leerproblemen. Als van oorsprong Franstalige Belg kiest Simons (35) zijn woorden in het Nederlands zorgvuldig. Hij is de medewerker over wie Driss Radi opheldering vroeg in zijn brief aan de ambassadeur.

Simons en Radi leren elkaar begin 2012 kennen op een receptie waar ze, als de enige jongeren, als vanzelf aan de praat raken. Simons werkt dan nog voor de Waalse afvaardiging in Rabat. Ze houden contact en spreken elkaar vaker als Simons in september 2012 overstapt naar de Nederlandse ambassade. Als pers- en cultuurmedewerker is het zijn werk om relaties te onderhouden met journalisten als Radi. Ze raken bevriend.

Als Simons in 2015 vertrekt bij de ambassade, verliest hij Radi uit het oog. Tot september vorig jaar. Een kennis wijst hem erop dat zijn naam in de Marokkaanse pers wordt genoemd als betrokkene in een strafzaak tegen de journalist. De beschuldiging komt erop neer dat Simons, vermomd als persmedewerker, (een van) de eerste contacten heeft gelegd met ‘spion’ Radi.

Tijdens de protesten in de Rif in 2016 en 2017, als Simons het land al heeft verlaten, zou Radi volgens de Marokkaanse justitie naar de Rif zijn gereisd om voor de ambassade inlichtingen op te halen. Inlichtingen die Nederland vervolgens zou hebben gebruikt om het optreden van Marokko in het gebied te bekritiseren. De aanklager hintte hiermee vermoedelijk op uitspraken van voormalig buitenlandminister Stef Blok. In juni 2018 waagde Blok te zeggen dat de straffen voor de leiders van de Rif-protesten ‘aan de hoge kant lijken’. Het resultaat was grote woede en de verzuring van de bilaterale relatie.

Simons zoekt in september 2020 contact met Radi’s advocaten, die hem vergeefs proberen op te roepen als getuige. Vervolgens publiceert Simons voor de zekerheid op 8 januari dit jaar een open brief waarin hij de aantijgingen weerlegt, en die de verdediging in de rechtszaal noemt. Maar volgens de openbaar aanklager bestaat Simons helemaal niet. Zijn naam zou een alias van een geheim agent zijn. Advocaat Kandil probeert dat verhaal te weerleggen met officiële documenten uit Simons’ tijd in Marokko. Het helpt niets: in het vonnis dat de rechter in juli uitspreekt, is Arnaud Simons (abusievelijk ‘Arnauld Simon’ genoemd) nog altijd een schuilnaam.

Omar Radi wordt schuldig bevonden, ook al is er geen enkel bewijs geleverd voor de inlichtingen die hij Nederland zou hebben gegeven. De rechter draait de bewijslast om. Radi had moeten aantonen dat zijn contacten met de ambassade en zijn reis naar de Rif van journalistieke aard waren. Omdat hij niets heeft gepubliceerd, moet Radi wel een spion zijn. Zelfs deze redenering is onjuist: zo is de documentaire die hij in de Rif filmde eenvoudig te vinden.

Mohamed Zougari, vriend van Radi en journalist. Beeld Cesar Dezfuli

Hij heeft ‘geen twijfel dat het een politieke zaak’ betreft, vertelt Simons na het vonnis. ‘Omar vormde een probleem voor mensen uit de Marokkaanse elite.’ Dat juist zijn contacten met de Nederlandse ambassade zijn gebruikt om Radi te veroordelen, heeft volgens hem alles te maken met de moeizame band tussen de twee landen.

Sinds de uitspraken van Blok verloopt het diplomatieke contact uiterst stroef. Het pijnlijkste voorbeeld is Ankie Broekers-Knol. Als staatssecretaris voor Justitie wilde zij eind 2019 met Marokko praten over uitgeprocedeerde asielzoekers, die het land slechts mondjesmaat terugneemt. Ze slaagde er niet eens in een afspraak te maken en is er nog altijd niet geweest.

Het is volgens Simons vanuit eigenbelang dan ook niet vreemd dat Den Haag stil bleef tijdens het proces. ‘Nederland heeft Marokko nodig. Bij het terugsturen van asielzoekers, maar ook het voorkomen van terroristische aanslagen door de uitwisseling van inlichtingen.’ Het maakt de drempel hoog om Rabat terecht te wijzen.

Vraag je het hem echter als vriend van Omar, dan kan Simons maar één ding zeggen over de stilte van zijn voormalig werkgever. ‘Schandalig.’

De politiek

Had Nederland sinds de zomer van 2020 harder op de trom moeten slaan over de zaak-Radi? Het zou er de hervatte relatie met Marokko mee op het spel zetten zonder te weten of het Omar Radi vrij zou krijgen. Het is het soort dilemma’s waar ambassadeur Jeroen Roodenburg – en achter hem het ministerie van Buitenlandse Zaken – voor staat.

De Marokkanen beschikken over een geolied staatsapparaat en zijn bedreven in realpolitik. Dat bewezen ze begin dit jaar nog in een conflict met Spanje, dat medische zorg bood aan de militair leider van Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging in de grotendeels door Marokko bestuurde Westelijke Sahara. Spanje betaalde ervoor met de toestroom van 12 duizend migranten op één dag in enclave Ceuta.

Sinds de Rif-uitspraken van Blok schuwt Nederland harde woorden aan het adres van Rabat. Samenwerking is het devies. Het leidde deze zomer tot de ondertekening van een ‘actieplan’ met Marokko. De landen spreken in dat plan onder meer af elkaars ‘instituties’ te respecteren, bevestigt het ministerie. Ook ambassadeur Roodenburg is bij de online bijeenkomst op 8 juli aanwezig, zo is te zien op door Marokko gepubliceerde webcambeelden. Een pikant moment.

Elf dagen later wordt Omar Radi veroordeeld. Waar Marokko het actieplan breed uitvent, brengt Nederland niets naar buiten. Het ministerie weigert al maanden inzage te geven in wat het in het plan precies heeft beloofd. ‘Het actieplan is niet openbaar.’

De ambassadeur zelf is niet beschikbaar voor vragen. Op de vraag waarom een inhoudelijke reactie op de zaak-Radi zo lang uitbleef, stelt het ministerie dat de Marokkanen niet reageerden op informatieverzoeken. Pas na het lezen van een vertaling van het vonnis, in oktober, zou het ministerie zeker hebben geweten dat Nederland werd genoemd.

Den Haag heeft echt zijn best gedaan om de waarheid te achterhalen, zei demissionair minister Sigrid Kaag, de voorganger van Knapen, in juli nog in een debat in de Tweede Kamer. ‘De Nederlandse ambassade woont de rechtszaken ook bij’, zei Kaag, doelend op die van Radi en Soulaiman Raissouni, een andere journalist die dit jaar op dubieuze gronden werd veroordeeld tot vijf jaar cel.

Maar als de ambassade er echt was geweest, had zij de beschuldigingen aan het adres van Nederland ruim voor het vonnis gekend, stellen Radi’s ouders en advocaat Kandil. De vermeende spionageactiviteiten werden openlijk in de rechtszaal besproken.

Na vragen van de Volkskrant neemt het ministerie de woorden van Kaag terug. De ambassade bezocht geen van de elf openbare zittingen. Als verklaring voert het ministerie aan dat het in 2020 voor diplomaten bijna niet mogelijk was rechtszaken bij te wonen vanwege coronamaatregelen. Ook zouden de data van zittingen ‘soms niet of pas heel laat’ zijn bekendgemaakt. Volgens Aida Alami, een Marokkaanse journalist voor onder meer The New York Times die ter plekke verslag deed, waren de zittingen echter ‘voor iedereen toegankelijk zonder restricties’.

Buitenlandse Zaken zegt meermaals om informatie te hebben gevraagd aan Marokko. In bilaterale gesprekken zou het ministerie de aantijgingen van spionage hebben weersproken. Ingrijpen moet wel effectief zijn, klinkt het achter de schermen, en niet alleen de ‘trotse’ Marokkanen tegen de haren in strijken.

Het ministerie bevestigt dat de ambassade op 11 juli een mail kreeg van Radi’s vader. Deze zou echter ‘abusievelijk’ niet zijn doorgestuurd naar Roodenburg. Na de vragen die deze krant stelde, stuurde hij Driss Radi op 22 november alsnog een reactie. In de mail biedt Roodenburg zijn excuses aan voor de grote vertraging. Informatie over Simons of andere (voormalige) medewerkers kan hij naar eigen zeggen niet geven vanwege privacywetgeving.

Voor parlementariër Kati Piri (PvdA), een van de Kamerleden die eerder aan de bel trok, schiet de Nederlandse inspanning zwaar tekort. ‘Dit tekent ons buitenlandbeleid van de afgelopen jaren. Het bevorderen van internationaal recht staat in onze grondwet, maar we doen er helemaal niets mee. Zelfs als iemands leven geruïneerd lijkt te worden.’

Het is ‘een enorme vrijbrief voor Marokko’ om de persvrijheid verder in te perken, zegt Piri. ‘Over het algemeen geldt dat journalisten juist bescherming genieten als ze in contact staan met een ambassade. Omdat de landen waarin ze werken weten dat als ze zo’n journalist oppakken, er enorme heisa van komt.’

Dat die heisa nu uitblijft, betekent dat Nederland bijdraagt aan het in stand houden van de rechteloosheid, stelt Piri. Een van de redenen dat zo veel Marokkanen hun land verlaten en onder meer in Nederland aankloppen. Het hoger beroep dat Radi heeft aangespannen moet volgens haar aanleiding zijn om een fermere positie in te nemen.

Het is de wens van Radi’s ouders dat Buitenlandse Zaken met een eigen feitenrelaas over de contacten met hun zoon komt. Cherribi: ‘Als ook je eigen ambassademedewerkers worden beschuldigd, zou je als Nederlandse regering toch opheldering moeten eisen?’ Ze ziet haar zoon alleen vrijkomen als de koning daar in zijn paleis toe beschikt. ‘Omar is niet in handen van de rechter. Hij is in handen van de staat.’