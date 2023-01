Nederland knalt als vanouds, vrijwel zelfde aantal vuurwerkslachtoffers als voor de pandemie

Vuurwerk boven Eindhoven tijdens de jaarwisseling. Beeld Rob Engelaar

De politie greep op meerdere plekken in. Zo werden in Amsterdam tientallen aanhoudingen verricht op diverse plekken in de stad. Dat gebeurde onder meer voor het afsteken van zwaar vuurwerk en het gooien ervan naar politiemensen en omstanders. Ook zijn er arrestaties verricht voor het overtreden van de openbare orde. Volgens een woordvoerster zijn er geen agenten gewond geraakt.

Er waren al vroeg veel mensen op de been op de Dam. Hier hield de politie mensen aan vanwege een vechtpartij. Tevens werd vuurwerk in beslag genomen. De politie greep ook in in Amsterdam-West, waar een groep mensen met vuurwerk gooide.

ME komt in actie in Den Haag en Rotterdam

In Den Haag en omgeving kwam de mobiele eenheid (ME) op meerdere plaatsen in actie. Bij een vreugdevuur gooiden omstanders een fiets naar agenten en elders kreeg de politie vuurwerk naar zich gegooid. Een onbekend aantal mensen is aangehouden.

De politie in Rotterdam en omgeving hield in de eerste uren na middernacht 35 mensen aan. Een woordvoerder sprak van drukte, maar noemde de situatie beheersbaar.

De politie en handhavers lieten vrijwel iedereen die tegen de regels in vuurwerk afstak ongemoeid, al dreef de ME in stadsdeel Crooswijk een grote groep jongeren uiteen nadat zij zwaar vuurwerk hadden afgestoken en weigerden te vertrekken. Veertien van hen werden opgepakt wegens vechtpartijen, belediging, brandstichting en vernieling.

Vuurwerkverbod

Tijdens de jaarwisseling gold in twaalf gemeenten een vuurwerkverbod, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Soest, Nijmegen, Apeldoorn, en Bloemendaal. Ondanks plaatselijke verboden werd er nog nooit zoveel vuurwerk verkocht als in 2022. Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) hebben vuurwerkhandelaren een omzet van 110 miljoen euro geboekt.

Door de harde wind gingen vrijwel alle vuurwerkshows die op veel plaatsen in het land op het programma stonden, niet door. De traditionele vreugdevuren in de Haagse stadsdelen Scheveningen en Duindorp vonden vanwege het verwachte slechte weer een dag eerder plaats. De vuurwerkshow van Amsterdam is verplaatst naar nieuwjaarsdag.

Op het laatste moment werd in de hoofdstad ook het traditionele vreugdevuur in Floradorp verplaatst naar zondag, nadat het KNMI had gewaarschuwd voor windkracht 6. Desondanks besloten bewoners de stapel van kerstbomen en houten pallets toch aan te steken. De politie, brandweer en ME waren ter plaatse. Uiteindelijk kozen die ervoor het vuur gecontroleerd te laten uitbranden.

Brandweerlieden blussen een brand op straat tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Beeld ANP

Drukte in ziekenhuizen

Meerdere ziekenhuizen meldden dat de hoeveelheid binnengebrachte vuurwerkslachtoffers op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In het Oogziekenhuis Rotterdam kwamen in de eerste uren na de jaarwisseling al twaalf slachtoffers met oogletsel door vuurwerk binnen. Volgens oogarts Tjeerd de Faber is één oog niet meer te redden. Vier andere oogpatiënten hebben ernstig blijvend letsel.

‘We zijn weer terug bij af’, aldus De Faber. ‘Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren.’ Drie jaar geleden, tijdens de laatste Oud en Nieuw van voor de pandemie, kwamen er tijdens de jaarwisseling achttien mensen in het Oogziekenhuis terecht door vuurwerkongelukken.

In coronatijd zag De Faber een handvol oogpatiënten met Oud en Nieuw. Op 1 januari 2022 behandelde het Oogziekenhuis vijf vuurwerkslachttoffers. In 2021, toen de pandemie nog in volle gang was, beleefde de arts zijn ‘rustigste jaarwisseling in 34 jaar’, zei hij destijds.

Ook het Haags Medisch Centrum spreekt van een ‘drukke nacht’ met veel vuurwerkincidenten. Het brandwondencentrum in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis behandelde in de vroege ochtenduren vier slachtoffers. Eén daarvan is weer naar huis, een ander ligt op de intensive care.

De brandwondencentra van Nederland signaleerden begin november al de eerste tientallen kinderslachtoffers van vuurwerkongelukken met kindervuurwerk, zoals ogenschijnlijk onschuldige grondbloemen en fonteintjes, meldde de Nederlandse Brandwonden Stichting. Er was soms al sprake van derdegraads brandwonden met operaties.

In het Brabantse Diessen kwam zaterdagmiddag een 23-jarige man om het leven nadat hij zeer ernstig gewond was geraakt tijdens carbidschieten in het dorp. De politie liet weten vooralsnog uit te gaan van een noodlottig ongeval.

Warmste jaarwisseling ooit

In De Bilt werd zaterdag om middernacht de warmste jaarwisseling ooit gemeten, meldt Weeronline. Daar was het 15,5 graden. Het record van 12,1 graden van de jaarwisseling 2006 op 2007 is daarmee verbroken. In het Limburgse Ell was het rond middernacht het warmst, met 16,6 graden.

Zaterdag was het ook al de warmste oudejaarsdag ooit, met 15,9 graden in De Bilt. Daarmee werd op het hoofdstation een nieuw warmterecord voor de maand december vastgelegd. Het oude decemberrecord stond op 15,3 graden en werd gemeten op 24 december 1977 en op 17 december 2015.

Nieuwjaarsdag zal naar verwachting ook uitzonderlijk warm verlopen, met in het zuidoosten maximumtemperaturen van 15 graden. In de rest van het land ligt de temperatuur naar verwachting tussen de 11 en 14 graden. Er zal overwegend veel bewolking zijn, later op de dag neemt de kans op regen toe vanuit het zuiden.