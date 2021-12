Nederland knalt 2022 in ondanks vuurwerkverbod, jongen raakt hand kwijt bij afsteken, Friese dorpen risicogebied

Een groep jongeren in Lunteren heeft op oudejaarsavond brandweerlieden die waren uitgerukt voor een caravanbrand bekogeld met vuurwerk. Beeld ANP

Hoeveel mensen zich iets van het vuurwerkverbod aantrokken, ingesteld vanwege de coronapandemie, verschilde door het land.

Zowel in Utrecht als Den Haag was veel siervuurwerk te zien, maar beduidend minder dan tijdens normale jaarwisselingen. Dat gold ook voor de oudejaarsavond, de uren voor twaalf uur werd in Utrecht veel minder afgestoken dan anders.

Dat beeld is anders in Bergen op Zoom, Eindhoven, Roermond, Rotterdam, Leeuwarden en Amsterdam, daar leek de jaarwisseling weinig te verschillen van andere jaren. Er wordt veel siervuurwerk en knalvuurwerk afgestoken. Zowel in Roermond als Rotterdam waren veel zware knallen te horen van illegaal vuurwerk, en in Leeuwarden was er al de hele avond veel vuurwerk te zien en horen.

Op de Dam in Amsterdam telden ondanks de coronamaatregelen honderden mensen af tot twaalf uur. De meesten van hen verzamelden zich rond de grote kerstboom. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken.

Jongen zwaargewond

In aanloop naar de jaarwisseling was het in sommige plaatsen in Nederland onrustig. In het Gelderse Kootwijkerbroek raakte een jongen zwaargewond bij het afsteken van vuurwerk. Hij verloor daarbij zijn hand, bevestigt een woordvoerster van de politie na berichtgeving in onder meer De Gelderlander.

Brandweer en politie zochten op de plaats van het ongeval naar resten van de hand. Ook een tweede jongen raakte gewond. Hij wordt behandeld voor letsel aan zijn gezicht. Er zou sprake zijn geweest van een explosie. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

In Lunteren bekogelde een groep jongeren op oudejaarsavond brandweerlieden die waren uitgerukt voor een caravanbrand met vuurwerk, bevestigt de politie. Ook enkele persfotografen zijn bekogeld. Volgens De Gelderlander ging het om een groep van zo’n twintig tot dertig jongeren. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Friese dorpen risicogebied

In het Friese dorp Kollumerzwaag is de ME bekogeld met vuurwerk. De inzet daar was nodig om de brandweerlieden hun werk te kunnen laten doen. Er is één persoon aangehouden wegens het gooien van vuurwerk naar de ME.

De brandweer en politie waren rond 21.30 uur afgekomen op een grote buitenbrand op de Koarteloane, in het centrum van het dorp. Bij de brand was een grote groep personen aanwezig, vooral jongeren. De hulpverleners werden niet bekogeld, maar de situatie was volgens de woordvoerder dermate dreigend dat de inzet van de ME nodig was. De brand is inmiddels geblust en de ME is weer vertrokken.

In de Friese dorpen Ferwert, Anjum en Marrum is een aantal gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geldt tot nieuwjaarsochtend 09.45 uur.

Meer dan 15 arrestaties in Dinteloord

Vanwege ongeregeldheden is de ME vrijdagavond ingezet in Dinteloord (Noord-Brabant), meldt de politie. Daarbij zijn meer dan 15 mensen aangehouden.

Volgens de woordvoerster van de politie hielden de aanhoudingen verband met het verstoren van de openbare orde door een groep jongeren. Zij zouden onder meer voor vuurwerkoverlast en vernielingen hebben gezorgd.

In de middag van Oudjaarsdag vond een drama plaats in Haaksbergen toen een 12-jarige jongen overleed door een incident met een klaphamer. Hij raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Een 11-jarige jongen raakte zwaargewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een man aan, hij wordt verdacht van dood door schuld.