Nederland kiest lokaal: tot woensdag kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Treinreizigers kunnen vanaf 06.00 uur hun stem uitbrengen in het mobiele stembureau bij het station in Harderwijk. Het is het eerste stembureau dat opengaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgesmeerd over drie dagen, net als de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Op die manier kunnen kwetsbare mensen, nog altijd in het licht van de coroncrisis, de drukte in stemlokalen mijden. De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd overschaduwd door een andere crisis: de Russische invasie in Oekraïne.

Om 6.00 uur ging maandag op het station van Harderwijk het eerste stembureau open. De meeste reguliere stemlokalen openden anderhalf uur later hun deuren. Het is in alle gemeenten mogelijk om vervroegd te stemmen, maar niet in alle stembureaus. Op de website Waarismijnstemlokaal.nl staan de openingstijden van alle stembureaus in Nederland.

Pas op woensdag, de laatste dag waarop de stembureaus open zijn, worden alle stemmen geteld. Stembureauleden tellen wel al eerder hoeveel kiesgerechtigden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd te stemmen.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen Waarom moeten 22 van de 34 bruggen uit het Groningse Pekela verdwijnen? En wat zegt de Brabantse nieuwkomer Gezond Verstand Goirle Riel over de populariteit van lokale partijen? Lees hier onze verhalen over de verkiezingen, de gemeentepolitiek en de uitslagen.

Nu veel aandacht uitgaat naar de oorlog in Oekraïne is het de vraag hoeveel mensen de weg naar de stembus zullen vinden. De laatste decennia wordt het verschil in opkomst tussen landelijke en gemeenteraadsverkiezingen steeds groter. Voor de Tweede Kamer schommelt het opkomstpercentage al jaren rond de 80 procent. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kwam 55 procent van de kiesgerechtigden opdagen.

Veel gemeenteraadsleden maken zich zorgen over het functioneren van de lokale democratie, maar ondanks de werklast, bedreigingen en de soms gepolariseerde sfeer in het gemeentehuis is dat voor de overgrote meerderheid geen reden om te stoppen met hun werkzaamheden. Van de 1.776 gemeenteraadsleden die meewerkten aan een onderzoek van de Volkskrant heeft 80 procent zich opnieuw verkiesbaar gesteld, terwijl 40 procent van de raadsleden het werk eigenlijk te zwaar vindt.

In totaal hebben rond de 55 duizend kandidaten zich verkiesbaar gesteld, verdeeld over ongeveer duizend partijen. Het CDA is met ruim zevenduizend kandidaten in 328 van de 333 gemeenten het breedst vertegenwoordigd. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ging bijna 29 procent van de stemmen naar lokale partijen.