Nederland kent ruim 220 duizend werkende armen. SER wil hoger minimumloon en meer zekerheid

12 januari 2020 werd door FNV bestempeld als ‘Fat Cat Day’. Op die dag hadden de veertien meest invloedrijke ceo's in Nederland al het bedrag verdiend dat een minimumloner krijgt voor een jaar werk. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Dit adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet. Het gaat om een unaniem advies van de raad die bestaat uit werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden. ‘Een op de dertien kinderen groeit op in armoede’, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. ‘Voor een deel gaat het om kinderen waarvan de ouders werken maar die minder dan de ‘niet veel maar toereikend-norm’ verdienen. Wij volgen die definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau over armoede.’

In Nederland zijn volgens die definitie zo’n 220 duizend werkende armen, heeft de SER becijferd. Het gaat om 125 duizend mensen in loondienst en 95 duizend zelfstandigen. ‘Dat zijn cijfers van vóór corona. Ik denk dat het aantal zelfstandigen dat nu minder dan ‘niet veel maar toereikend’ verdient, is gegroeid’, zegt Hamer.

Zij benadrukt dat het niet om een eenvormige groep gaat. ‘Het gaat ook om mensen met een kleine baan, oproepcontracten bijvoorbeeld. Maar ook om mensen die iets is overkomen, een scheiding bijvoorbeeld, en daardoor tijdelijk in de problemen zijn gekomen. Het gaat ook om mensen die in en uit de bijstand gaan.’ Of om zelfstandigen die weinig opdrachten hebben, bijvoorbeeld in de culturele sector.

Minimumuurloon

Om de positie van de werkende armen te verbeteren zijn volgens Hamer maatregelen nodig ‘langs drie lijnen: inkomen, werk en dienstverlening’. Nieuw is de samenwerking die zij voorstelt ‘in de driehoek’, tussen werkgever, werkende en overheid, zowel gemeente als rijksoverheid. ‘Er zijn uitzendbureaus waar ze uitzendkrachten helpen met het contact met hun gemeente als ze doorhebben dat de uitzendkracht financieel krap zit. Mensen hebben vaak geen idee wat de gemeente voor hen kan betekenen. De gemeente moet daarvoor veel toegankelijker zijn. Zij heeft geen beeld van deze groep.’

De SER presenteert een lange reeks suggesties om het leger van werkende armen te hulp te komen. Het inkomen kan bijvoorbeeld verbeterd worden door invoering van een minimumuurloon. Er is nu een minimumloon dat gelijk is voor degenen die 36 uur of 40 uur werken. In de praktijk is dat daardoor hoger voor wie 36 uur werkt dan voor wie die daarvoor 40 uur moet werken. Het minimumloon per uur moet daarom ook verhoogd worden.

Werkgevers moeten van de SER in oproepcontracten ook duidelijkheid geven over het aantal te werken uren. Dat geeft meer inkomenszekerheid. De werkgever kan met werkenden overleggen of zij meer kunnen werken, zodat ze voldoende verdienen om rond te komen. Laagbetaalde zelfstandigen kunnen samen afspraken maken met opdrachtgevers, vaak bedrijven, over tarieven.

‘Die voorstellen zijn inderdaad niet nieuw, maar een uitwerking van ons advies uit juni over hervorming van de arbeidsmarkt, ‘de regels rond werk’, erkent Hamer. ‘We hopen nog steeds dat dat net zoals dit advies een rol gaat spelen bij de kabinetsformatie als die op gang komt.’ Hamer was zelf van 12 mei tot 2 september als informateur betrokken bij de kabinetsformatie.