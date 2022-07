Nederland kan komende winter rekenen op flink meer gas dankzij groot lng-contract

De Nijlhaven op de Maasvlakte in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat is bijna de volledige capaciteit van beide terminals. Gasunie verwacht ook voor de resterende laatste miljard kuub een leverancier te vinden.

De overeenkomst maakt Nederland een stuk minder afhankelijk van Russisch gas, aldus minister Jetten van Energie. De hoeveelheid liquefied natural gas die straks via Groningen het Nederlandse aardgasnet instroomt, staat ongeveer gelijk aan de totale eerdere Nederlandse import uit Rusland. Het lng wordt geleverd door Shell Western LNG en het Tsjechische CEZ.

Behalve de drijvende terminals bij de Eemshaven wordt ook gewerkt aan capaciteitsuitbreiding van de bestaande lng-terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam. De totale importcapaciteit is hiermee op korte termijn opgeschroefd tot ongeveer 24 miljard kubieke meter aardgas. Nederland verbruikt jaarlijks ongeveer 40 miljard kuub. Niet al het gas dat via de lng-terminals arriveert, is bedoeld voor de Nederlandse markt, maar de grote hoeveelheid helpt de gasnood in Noordwest-Europa wel deels te lenigen.

Nord Stream 1

De gasproblemen zijn levensgroot nu Rusland de toevoer van aardgas via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding heeft afgeknepen. Deze leiding verbindt Rusland met Duitsland en is een belangrijke levensader voor de industrie. Binnenkort gaat deze verbinding tien dagen helemaal dicht voor onderhoud, en de Duitse overheid vreest dat Moskou de kraan daarna gesloten houdt. In 2021 vervoerde de verbinding bijna 60 miljard kubieke meter gas.

Het afknijpen van de gastoevoer heeft tot paniek geleid in Duitsland. Energiebedrijf Uniper, grootafnemer van Russisch gas, is erdoor in ernstige financiële nood geraakt en dreigt zelfs om te vallen. Dit komt doordat het bedrijf gas op de dagmarkt moet inkopen tegen veel hogere prijzen, die het niet kan doorberekenen aan zijn klanten. De Duitse regering werkt aan een reddingspakket van 9 miljard euro om te voorkomen dat Uniper ten onder gaat.

Jetten spreekt van een ‘tomeloze inzet’ van Gasunie en noemt de bereikte overeenkomst cruciaal om onafhankelijker te worden van Rusland. Naar verwachting komen beide drijvende lng-platforms in augustus aan bij de Eemshaven. Ze blijven daar de komende vijf jaar actief.