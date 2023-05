Nederland is niet braafste jongetje van EU-klas en moet haast maken met duurzame energie

Energiepark Haringvliet Zuid in de Van Pallandtpolder. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

De Europese Commissie presenteerde woensdagmiddag de jaarlijkse economische aanbevelingen voor alle EU-landen. Dat gebruik komt voort uit de eurocrisis, die de lidstaten op pijnlijke wijze duidelijk maakte dat ze hun economisch- en begrotingsbeleid meer op elkaar moesten afstemmen.

De coronapandemie, de recessie als gevolg daarvan en nu de Russische aanval op Oekraïne en het wegvallen van olie en gas uit Rusland, versterken de noodzaak voor lidstaten om nauwer samen te werken. Dat geldt ook voor het streven van de EU-landen om minder afhankelijk te zijn van China.

In de aanbeveling van dit jaar stelt de Commissie dat alle EU-landen eind 2023 moeten stoppen met financiële compensatie voor hoge energierekeningen van burgers en bedrijven. De Europese Commissie meent dat de huidige steunmaatregelen te duur en ongericht zijn.

Hypotheekaftrek

In de aanbeveling voor Nederland benadrukt de Commissie dat forse investeringen in energienetwerken nodig zijn. Datzelfde geldt voor de renovatie van huizen met het oog op isolatie. Anders voldoet Den Haag niet aan de EU-afspraken om het aandeel van duurzame energie te verhogen. De Commissie benadrukt dat Nederland tot de slechts presterende EU-landen hoort als het gaat om het gebruik van zonne- en windenergie.

Verder wijst de Commissie erop, en niet voor het eerst, dat in Nederland de private schuld (voor hypotheken) erg hoog is. Dat is een groot risico als de rente gaat stijgen. De Commissie bepleit, ook niet voor het eerst, dat de hypotheekaftrek verder omlaag moet. Zonder deze overheidssubsidie op lenen, zal de private schuld langzaam maar zeker afnemen.

Brussel stelt verder dat de landbouw in Nederland duurzamer moet, bijvoorbeeld door de veestapel te verkleinen en het areaal voor ecologisch verantwoorde bedrijven te vergroten. Dat vermindert de uitstoot van nitraat en fijnstof, waardoor andere sectoren zoals bouw en transport meer ruimte krijgen.

Volgens Brussel doet het kabinet er goed aan meer te investeren in de bouw van huizen, ook voor de huursector. Net als vorig jaar moedigt de Commissie Nederlanders aan minder parttime te werken om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Vergrijzing

Over het algemeen is de Commissie positief over de economische stand van zaken in de EU-landen. Op korte termijn ziet ze geen financiële risico’s. Op middellange en lange termijn wel, vooral door de vergrijzing. Landen met hoge staatsschulden moeten die terugdringen.

Hoewel een tiental landen een begrotingstekort heeft dat boven de toegestane 3 procent van het bruto binnenlands product ligt, start de Commissie geen strafprocedures. De oorlog in Oekraïne en de nasleep van de pandemie veroorzaken te veel onzekerheid om een strikte tekortreductie te eisen. Ook de landen met een te hoge staatsschuld laat Brussel vooralsnog met rust. De Commissie besluit pas volgend voorjaar over eventuele strafmaatregelen op basis van de economische ramingen tegen die tijd.

Verder worden lidstaten opgeroepen gebruik te maken van het Europese herstelfonds. Opgezet om de recessie na de pandemie te bestrijden, speelt dit fonds nu een prominente rol bij de vergroening en digitalisering van de nationale economieën. Van de beschikbare 800 miljard euro is 152 miljard uitgegeven. Nederland wacht nog op de eerste miljarden, het kabinet diende door de lange kabinetsformatie als laatste van de EU-landen zijn herstelplan in bij de Commissie. In totaal heeft Nederland recht op 4,7 miljard euro uit het fonds.