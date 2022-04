Nederland is een lobbycratie: wie het hardst roept, krijgt de sleutel

Het is een kwestie van tijd en van nieuwe akelige televisiebeelden, voordat er een boycot komt op Russisch gas. Voor politici wordt het met de dag moeilijker om nog aarzelingen te hebben. Je mag hopen dat ze serieus afwegen waar ze willen uitkomen, en niet alleen buigen voor het publieke sentiment dat ‘we iets moeten doen’. Ik ben daar allerminst zeker van, ook met in het achterhoofd de onthullingen over Sywertgate. Daaruit stijgt bovenal op hoe gevoelig de politiek is voor publieke emotie.

Politicoloog Monika Sie Dhian Ho: er is nieuw statelijk zelfvertrouwen nodig. Beeld Jiri Büller

Zijn gemopper op twitter en aan de talkshowtafels opende voor Van Lienden en kornuiten de deur naar de goudpotten van VWS. In het boek Sywerts miljoenen van twee Follow the Money-verslaggevers las ik dat het kabinet al vroeg in de coronacrisis besloot dat bij besluiten de publieke opinie werd meegewogen. Het EenVandaag Opiniepanel, Facebook, Twitter en Maurice de Hond, allemaal regeerden ze zonder dat ze het wisten een beetje mee.

De naïviteit van het mondkapjesbeleid heeft wel iets weg van de omgang met het gas. De leverantie was in beide gevallen uitbesteed aan het buitenland, donkere wolken aan de horizon werden niet verstaan. Vorige week bezocht minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) zijn Duitse collega Habeck. In Duitsland spreekt men intussen van een ‘energiefiasco’, in verband met de domme sluiting van kerncentrales in ruil voor Rusland als betrouwbare gaspartner. Net als hier had Gazprom vorig jaar nagelaten de Duitse gasopslagen te vullen. En precies als in Nederland bood Gazprom op de Duitse kortetermijnmarkt geen gas aan. Met de wijsheid van de achterafblik weten we dat de Russen ruim een halfjaar geleden hun duistere plannen al klaar hadden.

Groninger gas

Het is de vraag wat nu wijsheid is, afgezien van korter douchen. Drie weken geleden bracht de Mijnraad, een advieslichaam voor alles onder de grond, een rapport uit. De laatste jaren is veel gesproken over de veiligheid van de Groningers, schrijft de raad, maar zelden over die andere prioriteit, leveringszekerheid. De veronderstelling is steeds geweest – zie weer de mondkapjes – dat er voldoende gas kon worden ingekocht. Nu blijkt dat anders, en dus zou het dom zijn om het Groninger gas definitief af te sluiten. Hou de boel op een kier, aldus de Mijnraad, gooi geen gasputten dicht met cement. Een tweede advieslichaam, Gasunie Transport Services (GTS) betoogde hetzelfde.

Van het gas dat nog in de Groninger grond zit, kan heel Europa een jaar lang in zijn behoefte voorzien. Of Nederland gedurende tien jaar. Vorige week vrijdag kwam het verlossende woord van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw). Goed nieuws, aldus de staatssecretaris: we zitten op schema en de sluiting van het Groninger gasveld gaat volgend jaar gewoon door. ‘Over een halfjaar kunnen we al op de waakvlam overgaan.’ Onverstandig, vindt Staf Depla, voormalig PvdA-Kamerlid, nu voorzitter van de Mijnraad. ‘Je kunt beter nu in gesprek gaan met de Groningers, in plaats van beloftes doen die je straks niet kunt nakomen.’

Alles is anders door de oorlog, hoor ik bijna dagelijks. Behalve in Nederland. Daar hebben we een regeerakkoord waarin staat dat het gasveld dichtgaat. Minister Hoekstra wilde ‘terug naar de tekentafel’, de collega’s Kaag en Rutte zeiden nee. Het vergt enige dapperheid om het Groninger gasbesluit te herzien, en misschien wel het weerstaan van de toorn aan de talkshowtafels. Besluiten zijn in Nederland zelden een kwestie van openbare afweging van dilemma’s en vervolgens een heldere keuze, maar meestal de uitkomst van wat Jan en alleman op de weegschaal gooit.

Slimme industriepolitiek

Vorige week pleitten Luuk van Middelaar en Monika Sie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken voor een nieuwe industriepolitiek. Niet alleen de oorlog in Oekraïne, ook de wereldomspannende machtsstrijd tussen de VS en China maakt alles anders. Nederland moet zich toeleggen op een ‘slimme industriepolitiek’ en zo zijn kwetsbaarheid verminderen. De markt en het neoliberalisme zijn achterhaald, nu is de staat aan zet. Sie en Van Middelaar spreken van ‘nieuw statelijk zelfvertrouwen.’

Van dat statelijk zelfvertrouwen zie ik nog niet veel. Nederland heeft nooit een sterke staat gehad. Vooral denk ik dat de eensgezindheid om de markt te verketteren tot verkeerde conclusies leidt. Eerder dan neoliberalisme maakt in Nederland het neocorporatisme al decennia de dienst uit. Voorheen hadden we de verzuiling en de zogeheten bezielde verbanden. Bezielde verbanden hebben we niet meer, maar wel bedrijfskoepels en half publieke besturen, raden, stichtingen, goede doelen, en inderdaad ook media die trekken aan de politiek. Nederland is sinds jaar en dag een lobbycratie: wie het hardst roept, met de beste toegangen, krijgt de sleutel van de Haagse subsidiepot. Dat is de strekking van het huidige regeerakkoord én de slotsom na het debat over Sywert en zijn mondkapjesdeal.

Slimme industriepolitiek, met een heldere richting, dat willen we allemaal wel. De werkelijkheid kwam ik dinsdagavond al zappend tegen. Bij de talkshow Khalid & Sophie zaten twee dames met zwaar bewolkte gezichten aan tafel. Zij waren de gedupeerden. Aan de overkant zat advocaat Bénédicte Ficq, die de man naast haar onderuit de zak gaf. Ik dacht eerst dat hij de beklagenswaardige directeur van Tata Steel was, maar hij bleek een overheidsbestuurder, en toen Ficq op hoge toon zei dat de gezondheid door toedoen van Tata op het spel staat, kon de arme man niet anders dan bekennen dat de gezondheid op het spel staat. Ik geef onze nationale staalindustrie geen vijf jaar meer. Dat is de realiteit van de Nederlandse industriepolitiek, aan tafel bij Khalid & Sophie.