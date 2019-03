Nederland is een belastingparadijs en moet op een zwarte lijst, vindt het Europees Parlement

Beeld Matteo Bal

De parlementariërs roepen Europees commissaris Moscovici (belastingen) op deze club van vijf op de zwarte lijst van notoire belastingontwijkers te plaatsen. Moscovici doet dat niet, staatssecretaris Snel (Financiën) noemt de veroordeling door het parlement misplaatst.

PvdA-Europarlementariër Tang vindt de uitspraak van het parlement ‘historisch’. Het is voor het eerst dat de parlementariërs verzoeken om EU-lidstaten op de zwarte lijst van belastingparadijzen te zetten. Tang was de indiener van het voorstel dat dinsdagmiddag met een ruime meerderheid (408-205) werd aangenomen. Een eerdere poging van hem in 2017 strandde, hij kwam toen 1 stem tekort.

Volgens Tang is het hoog tijd dat Nederland ‘deze smet op het blazoen weghaalt’. Volgens de PvdA’er lopen andere lidstaten jaarlijks tientallen miljarden euro’s aan belastinginkomsten mis omdat de vijf fiscale paradijzen grote bedrijven helpen hun belastingafdracht extreem te verlagen.

De oproep van het parlement is niet bindend, het heeft geen zeggenschap hierover. Moscovici liet weten er geen gehoor aan te geven. De Commissaris wees erop dat de zwarte lijst niet bedoeld is voor EU-lidstaten. Momenteel staan er vijftien landen op deze lijst, waaronder Aruba, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman.

Voor EU-landen zijn er EU-wetten om belastingontwijking te voorkomen. De regels zijn sinds de eurocrisis aangescherpt, zo onderzoekt de Commissie sinds een paar jaar alle belastingafspraken die lidstaten met multinationals hebben. Als gevolg daarvoor oordeelde de Commissie dat Apple alsnog 13 miljard euro belasting aan Ierland moet betalen, Apple en Ierland hebben beroep aangetekend. Ook de belastingafspraak tussen Nederland en Starbucks werd afgekeurd. ‘Er zijn zaken verbeterd maar ik zal niet ontkennen dat het nog veel beter kan’, aldus Moscovici.

Reactie kabinet

Staatssecretaris Snel verwerpt de aantijging dat Nederland een belastingparadijs zou zijn. Het kabinet loopt volgens hem voorop in de EU bij het tegengaan van belastingontwijking. Hij wijst op een recent rapport van de OESO waarin Nederland geprezen wordt voor de ‘snelle invoering’ van maatregelen om belastingontwijking te voorkomen. Ook de Europese Commissie concludeerde vorige maand dat Nederland ‘belangrijke stappen’ heeft genomen om de fiscale race naar de bodem een halt toe te roepen.

GroenLinks-Europarlementariër Eickhout is tevreden over het naming and shaming van de vijf landen maar benadrukt dat dit vooral symbolische waarde heeft. ‘Zolang de EU geen zeggenschap krijgt over de winstbelasting voor bedrijven, staan we hier volgend jaar met een nieuwe lijst te wapperen.’ Lidstaten kunnen met hun veto alle veranderingen tegenhouden.