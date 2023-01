Nederland in wereldwijde voorhoede waterstofoctrooien

Containers met de water electrolizer, de eerste stap om waterstof te maken met groene stroom voor de synthetische kerosine-productie met de hulp van waterstof. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nederland is zowel absoluut als relatief zeer actief op het gebied van waterstofinnovaties, constateren het Europees Octrooibureau en het Internationaal Energieagentschap IEA in een gezamenlijke studie. Het gaat vooral hard bij de aanvraag van octrooien op het gebied van elektrolyse (het procedé waarmee waterstof wordt gebrouwen uit water en elektriciteit). Die groeiden tussen 2011 en 2022 jaarlijks met 18 procent, zegt Victor Veefkind van het Europees Octrooibureau.

Europa wereldleider

De zucht naar duurzaam geproduceerde waterstof is zo groot, dat veel bedrijven zich richten op de ontwikkeling van de benodigde technologie, die nu nog maar mondjesmaat beschikbaar is. Concerns als Shell en Philips zijn grote aanvragers, maar ook veel Nederlandse start-ups zijn actief. Dat Nederland hoog scoort op de ranglijst, is goed nieuws, omdat Europa op zijn beurt ook weer wereldleider is bij het vastleggen van waterstofoctrooien, gevolgd door Japan en de Verenigde Staten.

Waterstof wordt al lange tijd volop gebruikt. Zeker in Nederland, dat een omvangrijke petrochemische industrie kent, waar waterstof in grote hoeveelheden wordt toegepast. Deze waterstof is nu nog grotendeels afkomstig van fossiele bronnen als aardgas, en daarmee niet klimaatvriendelijk.

Op het gebied van opslag en transport van waterstof is het aantal innovaties beperkt, zegt Veefkind, omdat de technologie daar behoorlijk ver ontwikkeld is. ‘Pijplijnen bestaan al lang en een pijplijn is nu eenmaal een pijplijn’, aldus Veefkind. Vernieuwing (en dus de aanvraag van octrooien) gebeurt vooral bij nieuwe toepassingen voor de opwek van groene waterstof. Onder meer dankzij Shell, dat in de haven van Rotterdam werkt aan een grote fabriek voor de productie van groene waterstof.

Staalindustrie

Ook de staalindustrie steekt veel energie in innovaties, aldus Veefkind, een van de auteurs van het rapport. Dit is een van de sectoren met de grootste CO2-uitstoot en is op zoek naar duurzamer productiemethoden. Waterstof kan daarbij een hoofdrol spelen. Verder wordt in het buitenland veel onderzoek gedaan door de transportsector, die zoekt naar wegen om met name zwaar en langeafstandstransport te vergroenen met waterstof.

Dat er nu veel octrooien worden aangevraagd, is waarschijnlijk een voorbode voor een opkomende industrie, aldus Veefkind. ‘Je doet zo’n aanvraag niet voor niets. Ook het aanhouden van een octrooi kost geld. Dat doe je doorgaans om je innovatiepijplijn voor de toekomst te beschermen.’ Voor start-ups kunnen octrooien helpen bij het verkrijgen van financiering, zegt de onderzoeker. ‘Een jong bedrijf dat energie steekt in het beschermen van zijn producten, daarin zijn financiers eerder genegen te investeren.’

In het onderzoek is alleen gekeken naar innovaties waarvoor in meerdere landen octrooi is aangevraagd, wat volgens Veefkind een extra indicatie is dat het om belangrijke vindingen gaat. De Nederlandse staalindustrie valt nu nog buiten de meeste toplijsten, maar dat komt volgens hem doordat het onderzoek tot 2020 loopt, en er indicaties zijn dat het aantal octrooiaanvragen uit de Nederlandse staalindustrie de laatste twee jaar sterk gestegen is.

Voordat elektrolyse de standaardmethode van waterstofproductie heeft ingehaald, zal nog een tijd duren. Veefkind: ‘Dat is niet iets voor volgend jaar, of het jaar daarop of zelfs maar de komende vijf jaar.’ Dit komt onder meer doordat het wachten is op voldoende opwek van groene stroom, nodig om klimaatvriendelijke waterstof te kunnen maken. ‘Het is een complex systeem’, aldus Veefkind, waarbij een nieuwe productiemethoden langzaam geïntegreerd zullen worden in bestaande.