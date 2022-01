Nederland heeft weer een regering: dit is Rutte IV

Het kabinet Rutte IV op het bordes van paleis Noordeinde. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Alleen minister Kaag van Financiën ontbrak bij de bordesscène. Zij is live via een online videoverbinding beëdigd, omdat ze thuis zit nadat ze positief is getest op corona. Voor haar deur stond een politieauto om te zorgen dat zij niet gestoord werd. Afgelopen week verscheen een man met een fakkel voor haar deur en dit weekend werd haar adres gedeeld op sociale media.

Het nieuwe kabinet van Rutte, met in totaal twintig ministers en negen staatssecretarissen, kwam zeer moeizaam tot stand. De formatie liep vorig jaar volledig vast nadat een vertrouwenscrisis uitbrak tussen de partijleiders. Ruttes politieke leven hing even aan een zijden draad toen de voltallige Kamer, behalve zijn eigen partij, een motie van afkeuring tegen hem steunde. Maar de politieke kemphanen legden de ruzie bij en beginnen nu aan een nieuwe start.

Herstel vertrouwen

De sfeer in het land is inmiddels niet al te best. De relatie tussen de overheid en burger kreeg allereerst een flinke knauw nadat het vorige kabinet aftrad vanwege het toeslagenschandaal. Duizenden ouders kwamen in de financiële en psychische problemen nadat de overheid hen onterecht bestempelde als fraudeur. Op de dag van de beëdiging wordt in Den Haag gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de regering.

‘Het heeft lang geduurd. Te lang’, zei premier Rutte zelf al bij de presentatie van het regeerakkoord half december. ‘Veel mensen zijn het zat. We treden aan in een tijd waarin heel veel mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek en in het bestuur’.

Rutte hoopt het vertrouwen onder meer terug te winnen met ‘nieuw elan’. Zijn vierde kabinet bestaat voor bijna driekwart uit nieuwe bewindspersonen. Van de twintig ministers die vandaag op het bordes staan, zijn er veertien nieuw. Slechts zes oude ministers gaan door - afgezien van de invallers: Rutte (VVD), Kaag (D66), Hoekstra (CDA), De Jonge (CDA), Ollongren (D66) en Schouten (ChristenUnie). Van de negen aangetreden staatssecretarissen zijn er zeven nieuw. Alleen Vijlbrief en Van Huffelen (beide D66) gaan door, maar dan op een andere portefeuille.

Opvallende nieuwkomers in dit kabinet zijn onder andere wetenschapper Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), cultuurhistoricus Gunay Uslu (Cultuur en Media), ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en oud-burgemeester van Almere Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Nieuw is ook dat de ministersploeg voor het eerst voor de helft uit vrouwen bestaat.

Na de bordesfoto gaan de bewindslieden elk naar hun eigen ministerie voor de overdracht van de werkzaamheden. Om 16.00 uur vindt de eerste ministerraad plaats. Rutte IV kan vanaf dan echt aan de slag.