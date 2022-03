Nederland heeft Urgendadoel vorig jaar niet gehaald; ‘klap in gezicht’ jongere generatie

Scholieren en studenten voeren actie tijdens de wereldwijde klimaatstaking van Fridays For Future in september vorig jaar. Beeld ANP

Het doel werd in 2020 nipt gehaald. Dat vorig jaar de uitstoot van CO 2 weer hoger was, kwam vooral door het koude voorjaar, waardoor er langer werd gestookt en er meer aardgas werd verbruikt. Ook in de landbouw was de uitstoot hoger (2 procent) door de koude eerste zes maanden.

De elektriciteitssector stootte eveneens meer broeikasgas uit, doordat er meer kolen werden gestookt. Dit kwam doordat de prijs van aardgas in de tweede helft van het jaar gestegen was. Energiebedrijven schakelden over op kolen omdat de prijs daarvan minder snel omhoog ging. Bij elektriciteitsopwekking met kolen komt twee keer meer kooldioxide vrij dan met aardgas.

Nederland is door de Raad van State verplicht zich te houden aan de doelstelling om in 2020 een kwart minder CO 2 uit te stoten dan in 1990. Die uitspraak was afgedwongen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Directeur Marjan Minnesma liet eerder weten dat ze teruggaat naar de rechter als blijkt dat de 25 procent reductie niet gehaald zou worden. Dat ging wel over 2020, toen het doel net werd bereikt.

De overschrijding van afgelopen jaar is volgens Urgenda ‘een klap in het gezicht van de jongere generatie’. Tegen de tijd dat die aan het roer zit, is ontwrichtende klimaatverandering volgens de organisatie nauwelijks nog te voorkomen. Urgenda wil om de tafel met de betrokken ministers om te bespreken hoe het teveel aan CO 2 in 2021 snel kan worden gecompenseerd.

Urgenda wijst erop dat Nederland tijdens de recente klimaattop in Glasgow heeft getekend voor 65 procent CO2-reductie in 2030. Dat doel wordt volgens de klimaatorganisatie ‘bij lange na niet gehaald’.