‘Nederland heeft met Spanje en Finland wel het leukste nummer’

Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens de dress rehearsal voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het duo vertegenwoordigt Nederland met het liedje Burning Daylight. Beeld ANP

Dag Robert, laten we maar beginnen met met alle ophef vooraf: heb je ooit zo’n bewogen opmaat naar de Nederlandse inzending meegemaakt?

‘Nee, ik denk dat er nog nooit zó veel is voorbeschouwd. Het vervelende is dat het gebeurt vanuit iets negatiefs. Dat hebben we helaas vaker gezien, zoals met Joan Franka. Het is een heel vrolijk Europees liedjesspel, zonde dat het dan zoveel negatieve gevoelens losmaakt. Dit is wel veruit de meest besproken Nederlandse inzending van de afgelopen tien jaar.’

Hoe komt dat precies?

‘Ik vond en vind Burning Daylight een mooi liedje, maar vocaal ook erg uitdagend. Toen ze dat voor de eerste keer wilden opvoeren, ging het mis. Volgens Mia en Dion kwam dat door de monitor: als die niet goed is afgesteld, hoor je jezelf in een echo en dan ga je automatisch vals zingen.

‘Ik geloofde dat gelijk, want dat is ook vaak de verklaring als hele goede, professionele zangers vals zingen. Maar toen het nóg een keer gebeurde, was het geen incident meer. Toen bleek vooral dat refrein, met die mooie afdalende toonladder, gewoon heel moeilijk. Een hele goede producer heeft toen aanpassingen gedaan en het hele nummer anderhalve toon hoger afgesteld. Nu raken hun stemmen elkaar beter.’

Zijn de sores nu voorbij?

‘Ik hoop het wel, want ik vind het vervelend wat ze is overkomen. Maar het zal heel moeilijk worden, want behalve de moeilijkheidsgraad van het nummer komt ook die spanning erbij die het hele land over hun heen stort. En goed met je zenuwen omgaan is wel het belangrijkste voor een goede inzending.

‘Ik weet niet of ze daar mee kunnen omgaan. In de documentaire Mia & Dion, missie Songfestival die zondag te zien was, zeiden ze erg geraakt te zijn door alle kritiek. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.’

Wie zijn jouw favorieten op dit Songfestival?

‘We hadden een hele leuke luistersessie op de redactie en onze indruk was wel dat er heel veel wereldleed in de liedjes zat. Het was erg sombertjes en donker.

‘Mijn favoriet is de Spaanse inzending: EAEA van Blanca Paloma. Dat is echt een typische oorwurm. Het is een beetje flamencopop. Dan denk je snel aan Rosalía, maar dit is nog wat klassieker. Ik heb het al tien keer gedraaid en zou het ook nog na het Songfestival kunnen luisteren.

‘Finland heeft een heel grappig nummer, Cha Cha Cha. Het is een soort mix van Gangnam Style en Rammstein. Dat maakt veel kans, ze staan na Zweden op twee bij de ‘bookies’. Het is een nummer dat iedereen mee gaat zingen, met hele rare verrassingen. Ik denk dat het zou kunnen winnen. Ze komen in de halve finale dinsdag direct na Nederland, Spanje zit in de andere halve finale.

‘Spotify kwam maandag met een lijst van meest gestreamde nummers, daarbij stond Nederland op plek vijf. Nederland heeft eerlijk gezegd echt een van de betere liedjes, melodieus met een goede tekst. Samen met Spanje en Finland zijn dat de drie leukste nummers.’

Tot slot is er nog een nieuwe puntentelling. Wat kun je daarover vertellen?

‘Wat de organisatie wil bereiken, is dat landen elkaar niet een plekje in de finale kunnen bezorgen. Voorheen kon in de halve finale, behalve de televoters, de vakjury van ieder land stemmen en zo bevriende landen heel veel punten geven.

‘Nu kunnen in de halve finale alleen de televoters stemmen, en niet op de inzending van hun eigen land. In de finale kan de vakjury dan wel weer stemmen. We gaan zien of dat het ook echt eerlijker maakt.’