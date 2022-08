Nederland heeft ‘feitelijk’ watertekort: crisisteam ziet toe op waterverdeling

Twan Teunissen van Staatsbosbeheer onderzoekt droge plekken in de Ooijpolder. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat heeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag besloten. De LCW maakt deel uit van het Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De LCW houdt de actuele droogtesituatie in de gaten, onder meer door het uitbrengen van een ‘droogtemonitor’.

De LCW is op 13 juli opgeschaald naar niveau 1 (‘dreigend watertekort’) vanwege toenemende risico’s op bovenregionale watertekorten en schaalt met onmiddellijke ingang verder op naar niveau 2 (‘feitelijk watertekort’). Bij niveau 3 is sprake van een nationale crisis door droogte. Dan wordt een ministeriële crisisstructuur opgetuigd. Zover is het nog niet.

Beheersbaar

In het grootste deel van Nederland is de situatie rond de (zoet)wateraanvoer en waterkwaliteit nog beheersbaar, maar door verdamping en neerslagtekort wordt het volgens het LCW ‘elke week een grotere uitdaging om de negatieve effecten voor natuur, landbouw en scheepvaart te beperken’. Te grote droogte leidt tot schade aan natuurgebieden, doet oogsten mislukken en kan scheuren aanbrengen in dijken.

Effecten van de droogte die nu al zichtbaar zijn, zijn verzilting van het water in West-Nederland. Doordat de rivierafvoer van met name de Rijn laag is, is minder water beschikbaar om het zeewater terug te dringen. De scheepvaart ondervindt hinder van afgenomen vaardiepten, vooral op de Waal en de IJssel, en van stremmingen bij sluizen door schutbeperkingen. In het oosten en zuiden zijn de grondwaterstanden lokaal zeer laag. De hoge watertemperaturen kunnen lokaal problemen opleveren voor de waterkwaliteit. Ook zijn er meldingen van blauwalg en vissterfte.

Voor watertekorten geldt een ‘verdringingsreeks’. Die is in de Waterwet geregeld, was in sommige regio’s al van kracht en geldt nu landelijk. Waterkeringen en dijken krijgen als eerste voldoende water. Daarna hebben de drinkwatervoorziening en energielevering voorrang. Alle andere gebruikers (landbouw, industrie en recreatie) volgen als laatsten. In sommige regio’s is een beregeningsverbod van kracht.

Gortdroog

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat en vanaf nu voorzitter van het crisisteam, zei woensdag tijdens een persconferentie: ‘We zien al enkele weken dat Nederland steeds droger wordt en inmiddels gortdroog is. Dat komt enerzijds door veel verdamping in ons eigen land en anderzijds door een zeer lage rivieraanvoer vanuit het buitenland. Met het crisisteam nemen we een zwaardere coördinerende rol om sneller en op maat te beslissen over hoe we watertekorten kunnen oplossen.’

Volgens Marco Nolet, meteoroloog van het KNMI, nadert 2022 de top-5 van droogste jaren. Ook in 1976, 2003, 2006, 2011 en 2018 was het heel droog. Een tekort van 100 millimeter regenwater is normaal in de zomer, maar nu is het gemiddeld 220 millimeter, oplopend tot 300 millimeter op sommige plaatsen in het zuiden. Daar komt bij dat droogte nooit opeens voorbij is. ‘In 2018 was het grondwaterpeil pas na de winter terug op het normale niveau.’

Waterton

LCW-voorzitter Bart Vonk benadrukte dat veel lessen zijn getrokken uit 2018. Een van de maatregelen die preventief zijn genomen, is het goed vullen van het IJsselmeer, ‘de nationale waterton’. Maar water is niet maakbaar. ‘De Rijnaanvoer is de helft van wat we gewoon zijn en nog steeds dalend. Dat zal gevolgen hebben voor de scheepvaart en de natuur. Die proberen we uiteraard zoveel mogelijk tegen te gaan.’

Zo ligt tegen de verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal een ‘bellenscherm’ op de bodem, dat aan- en uitgezet kan worden. Met luchtbellen uit een buis wordt daarmee zout water terug richting de Noordzee geduwd.

VVD-minister Mark Harbers van I&W waarschuwde woensdag in een schriftelijke reactie: ‘We proberen het watertekort beheersbaar te houden, maar iedereen kan een steentje bijdragen. Daarom vraag ik alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen.’