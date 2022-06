🎧 Nederland heeft de smerigste wateren van Europa. Beluister onze dagelijkse podcast

podcast de kamer van klok. elke dag

De Spaanse regering heeft een aantal heel progressieve wetten gemaakt. Correspondent Dion Mebius vertelt over het menstruatieverlof en de nieuwe verkrachtingswet. Kunnen we nog meer van dit soort baanbrekende voorstellen verwachten in Spanje? En wetenschapsjournalist Tonie Mudde vertelt over de waterkwaliteit in Nederland. Slechts 1 procent van alle wateren in Nederland voldoet aan de norm. Wat moet er gebeuren om dat te verbeteren?