Nederland halverwege doel hernieuwbare energie, vooral door meer zonnepanelen

Werknemers tijdens de productie van circulaire lichtgewicht zonnepanelen bij een fabriek van Solarge in Weert. Beeld ANP

Dat was een jaar eerder nog 13 procent, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In EU-verband heeft Nederland vastgelegd dat in 2030 minimaal 27 procent van ons totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet komen.

Vooral de opwekking van duurzame energie uit zon en wind neemt snel toe. Zonne-energie groeide met 45 procent in een jaar tijd. Dat kwam vooral doordat het aantal zonnepanelen snel toenam, maar ook doordat het een zonnig jaar was. Windmolens leverden 14 procent meer stroom dan een jaar eerder.

Biomassa neemt af

Het gebruik van biomassa nam juist af met 15 procent. Biomassa bestaat bijvoorbeeld uit hout, snoeiafval, olie uit zaden of zuiveringsslib. Het geldt als hernieuwbaar, omdat door de aanplant van nieuwe bomen CO2 uit de lucht wordt gehaald, maar het gebruik ervan is omstreden. Biomassa verbranden levert luchtvervuiling op en de CO2-uitstoot die het veroorzaakt kan pas in de loop van vele jaren weer worden goedgemaakt met nieuwe bomen die het broeikasgas weer opnemen.

Dat het aandeel biomassa begint af te nemen, is niet verwonderlijk. Vanwege de nadelen heeft het kabinet enkele jaren geleden al besloten geen nieuwe subsidies meer te geven voor het verstoken van biomassa om elektriciteit op te wekken. Daar kwam vorig jaar een subsidiestop bij voor het opwekken van warmte met biomassa.

Totale energieverbruik daalt

Het totale gebruik van hernieuwbare energie lag vorig jaar met 277 petajoule 6 procent hoger dan een jaar eerder. Het aandeel hernieuwbare energie nam verder relatief snel toe, doordat het totale energieverbruik daalde. Door de relatief zachte winter, en doordat veel mensen en bedrijven vanwege de hoge gasprijzen probeerden hun energiegebruik te matigen, lag het aardgasverbruik lager dan in eerdere jaren. De gasprijs steeg vorig jaar zeer sterk na de Russische inval in Oekraïne.

Met ongeveer 1850 petajoule lag het totale energieverbruik in Nederland in 2022 ruim 7 procent lager dan het jaar ervoor. Daarmee was het verbruik het laagste sinds 1990.

Ondanks de gestage afname van biomassa is die bron nog altijd goed voor 40 procent van al het hernieuwbare energieverbruik. De hoeveelheid warmte die aan de lucht of de bodem werd onttrokken door warmtepompen, steeg met een kwart. Inmiddels dragen warmtepompen 7 procent bij aan de totale hoeveelheid hernieuwbare energie.