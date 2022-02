Nederland haalt in diepste geheim vijf IS-vrouwen en elf kinderen terug uit Syrië

Vluchtelingenkamp al-Hol in Noordoost-Syrië. Er verblijven naar schatting 60 duizend mensen in de kampen al-Roj en al-Hol. Beeld AFP

Waar de vrouwen zich nu bevinden, is onbekend. Ze zullen vermoedelijk voor het weekend in Nederland arriveren. In een brief aan de Tweede Kamer spreken ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) van een ‘speciale operatie’, zonder verdere details prijs te geven.

De Syriëgangers verbleven in het Koerdische vluchtelingenkamp al-Roj. Het kabinet zag zich gedwongen hen terug te halen na een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, die stelde dat de overheid zich moest inspannen om ervoor te zorgen dat de vrouwen hun strafproces kunnen bijwonen. Lukte dat niet, dan zouden de processen worden beëindigd en de vrouwen vrijuit gaan. Den Haag kreeg tot april om aan het vonnis te voldoen. De uitreizigers ‘steunen en verhevigen de strijd en brengen ernstige schade toe aan mensen en de democratische waarden’, schreef het vorige kabinet in november. ‘Het gaat om ernstige misdrijven, die niet onbestraft mogen blijven.’

Vergeleken met andere Europese landen is Nederland erg terughoudend met het ophalen van Syriëgangers. Die opstelling is ‘om meerdere redenen onverstandig, zowel rechtsstatelijk als humanitair’, zegt advocaat André Seebregts, die vier van de vijf vrouwen bijstaat. ‘De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de AIVD hebben beide gezegd: gecontroleerd terughalen is de veiligste optie.’ Seebregts werd van tevoren niet over de actie ingelicht. Volgens hem zijn de meeste kinderen tussen de 4 en 9 jaar oud.

Terughaalacties zijn riskant

Met de door Koerden geleide regio heeft Nederland geen officiële diplomatieke banden, en terughaalacties werden gezien als uiterst riskant. Ter illustratie: woensdag en donderdag werden meerdere steden in de Koerdische regio door Turkije gebombardeerd. Vorig jaar besloot het kabinet in ‘specifieke gevallen’ toch actie te ondernemen. De Goudse Ilham B. werd in juni opgehaald en vastgezet op de terrorismeafdeling van de gevangenis Zwolle.

Bij aankomst in Nederland zullen de vijf vrouwen in voorarrest worden geplaatst. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en kunnen meerjarige celstraffen krijgen. Volgens de NOS is de in 2015 afgereisde Amber K. een van hen. ‘Ik mis alles aan Nederland’, zei ze enkele jaren geleden tegen EenVandaag. ‘Hier zijn mensen onbeschoft en asociaal.’ De elf kinderen zullen bij aankomst worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Kamp al-Roj staat onder controle van de zogeheten Syrian Democratic Forces (SDF), een door de Amerikanen gesteunde paraplu-organisatie onder leiding van de Koerdische rebellenbeweging YPG. De SDF probeert westerse landen al jaren ertoe te bewegen hun burgers uit de kampen weg te halen; moorden door wraakzuchtige IS-aanhangers zijn aan de orde van de dag.

Gevangenisuitbraak

Islamitische Staat verloor twee jaar geleden weliswaar zijn laatste grondgebied, maar laat de voorbije maanden zien nog lang niet verslagen te zijn in Syrië en Irak. Op 20 januari lanceerden strijders een complexe gevangenisuitbraak in de stad Hasaka. Volgens The New York Times wisten tweehonderd leden te ontsnappen. Pas na elf dagen vechten had de SDF weer volledige controle over de gevangenis en de omliggende wijken. Bij de gevechten zouden een kleine vierhonderd doden zijn gevallen: 121 aan SDF-zijde en 274 van IS.

Over het precieze aantal Nederlandse vrouwen dat nu in al-Roj achterblijft, bestaat onduidelijkheid. De AIVD houdt het op haar website op circa veertig, terwijl lokale bronnen uitgaan van negen of tien. Mogelijk zijn sommige vrouwen gevlucht; zulke ontsnappingen komen geregeld voor. De SDF mist de middelen om de Syriëgangers nog jaren vast te houden. In totaal verblijven er naar schatting 60 duizend mensen in de kampen al-Roj en al-Hol, onder wie zo’n 10- à 12 duizend IS-aanhangers.