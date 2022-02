Nederland haalt in diepste geheim 5 IS-vrouwen en 11 kinderen terug uit Syrië

In totaal verblijven er naar schatting 60 duizend mensen in de kampen al-Roj en al-Hol. Beeld AFP

De vrouwelijke Syriëgangers verbleven tot deze week in kamp al-Roj, maar de regering in Den Haag zag zich gedwongen hen terug te halen na een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Die stelde dat de overheid zich moet inspannen om ervoor te zorgen dat de vrouwen hun strafproces kunnen bijwonen. Nederland kreeg tot april dit jaar de tijd om aan de rechterlijke uitspraak te voldoen. De vrouwen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en van het voorbereiden van terroristische daden.

Dat er voor Nederland haast bij was, heeft vermoedelijk te maken met de veranderde omstandigheden: Islamitische Staat verloor twee jaar geleden weliswaar zijn laatste grondgebied, maar liet in de afgelopen maanden zien nog lang niet verslagen te zijn in Syrië en Irak.

Koerdische troepen

Op 20 januari lanceerde de organisatie een complexe gevangenisuitbraak in de stad Hasaka. Naar schatting tweehonderd IS-strijders wisten daarbij te ontsnappen. De zogeheten Syrian Democratic Forces (SDF), een parapluorganisatie voor hoofdzakelijk Koerdische troepen, had pas na elf dagen vechten weer de volledige controle over de gevangenis en de omliggende wijken. Bij de gevechten vielen volgens de meest recente berichten een kleine vierhonderd doden: 121 aan SDF-zijde en 274 van IS.

Over het precieze aantal Nederlandse vrouwen dat nu nog in al-Roj verblijft, bestaat onduidelijkheid. De AIVD houdt het op zijn website op circa veertig, terwijl lokale bronnen uitgaan van negen of tien. Mogelijk zijn sommige vrouwen gevlucht; zulke ontsnappingen komen geregeld voor.

Het kamp staat onder controle van de SDF, die al jaren probeert westerse ertoe te bewegen hun burgers uit de kampen weg te halen; moorden van wraakzuchtige IS-aanhangers zijn aan de orde van de dag. De SDF heeft bovendien niet de middelen om hen nog jaren vast te houden. In totaal verblijven er naar schatting 60 duizend mensen in de kampen al-Roj en al-Hol, onder wie zo’n 10- à 12 duizend voormalige aanhangers van Islamitische Staat.