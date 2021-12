Nederland gunt lucratieve opdracht voor analyse coronatests alsnog aan Utrechts hoogvolumelab

Locatie van de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld ANP

Dit bevestigt een woordvoerder van Unilabs. Nederland heeft deze week de voorlopige gunning aan Synlab ingetrokken, omdat het Belgische bedrijf de juiste documenten niet op tijd had verstrekt.

Het is een volgende episode in de woelige aanbestedingsprocedure van de Nederlandse coronatests. Die procedure is uitgelopen op een fel gevecht om een deel van de lucratieve koek. Er is een totaalbedrag van maximaal 2 miljard euro mee gemoeid.

De laboratoria konden zich afgelopen zomer inschrijven voor 23 regionale testgebieden (per GGD) en voor een landelijke rol, met een totale capaciteit van 92 duizend dagelijkse PCR-tests. De twee voor de landelijke rol uitverkoren laboratoria moeten van deze dagelijkse hoeveelheid tests ongeveer 60 procent analyseren.

Voor die begeerde landelijke rol vielen bij de voorlopige gunning in eerste aanleg de twee nieuwe Nederlandse hoogvolumelabs buiten de boot. Naast het lab van Unilabs gold dat ook voor de Rijswijkse vestiging van het consortium Eurofins. De opvallende winnaars waren Synlab en een samenwerking van het Hengelose LabMicta met andere microbiologische labs uit Haarlem, Eindhoven, Amsterdam en Goes.

Critici waarschuwden dat met die uitkomst een nieuw tekort aan testcapaciteit zou kunnen ontstaan, zoals zich dat ook voordeed in het najaar van 2020. Toen konden de kleine Nederlandse laboratoria niet aan de sterk gestegen vraag naar tests voldoen. Daarnaast zou het risicovol zijn om juist in een crisis afhankelijk te zijn van een buitenlands laboratorium, want dat zou weleens de belangen van het eigen land kunnen laten voorgaan, zo werd geopperd.

Opvallend in de aanbesteding is bovendien het lage aantal tests. Toen het aantal besmettingen de afgelopen weken snel toenam, steeg ook het aantal bij de GGD dagelijks afgenomen tests tot ver boven de 100 duizend. Volgens de Dienst Testen van de Nederlandse overheid kunnen GGD’s gebruik maken van sneltests, mocht het maximale aantal beschikbare PCR-tests worden overschreden.

Versnipperd

Unilabs, dat eerder fel ageerde tegen het verloop van de aanbestedingsprocedure, is blij dat zijn Utrechtse hoogvolumelab nu alsnog een aanzienlijk deel van de Nederlandse coronatests krijgt toebedeeld. Toch staat het lab niet te juichen, zegt de woordvoerder. ‘Wij denken nog steeds dat deze aanbesteding leidt tot een te versnipperd testlandschap en dat de begrote aantallen tests veel te laag zijn in een pandemie.’

De nieuwe aanbesteding zou aanvankelijk in september ingaan, maar door de lopende juridische procedures wordt dit waarschijnlijk pas februari. Meerdere laboratoria hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Dat zijn onder meer Eurofins, Technisch Laboratorium Rotterdam, Rouss Medical en Synlab Belgium. De rechtbank Den Haag buigt zich van 20 tot 23 december over de kwestie.

Synlab wil niet reageren. De Dienst Testen bevestigt dat het vijf voorlopige gunningen aan laboratoria heeft ingetrokken omdat zij niet niet aan de voorwaarden voldeden. Hieronder zit één lab van het landelijk perceel.

Pandemielabs

Tot de definitieve gunning gelden de oude contracten met onder meer de hoogvolumelaboratoria. Ten tijde van de schaarste aan labcapaciteit in het najaar van 2020, vroeg minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan Eurofins en Unilabs of zij een megalab wilden bouwen in Nederland.

Deze twee labs in Utrecht en Rijswijk zijn opgezet als ‘pandemielabs’. Zij kunnen tienduizenden tests per dag analyseren in meerdere systeemlijnen. Ze zouden daarom beter toegerust zijn bij een snel stijgende vraag naar tests dan de kleinere Nederlandse laboratoria. Deze Nederlandse (ziekenhuis)laboratoria zien de komst van megalabs als een bedreiging voor hun voortbestaan.