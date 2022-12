Nederland geeft 37 prehistorische skeletten uit Naturalis terug aan Maleisië

Reconstructie van het gezicht van de ‘Penang Woman’, wier skelet in Naturalis ligt. Beeld New Straits Times Press

Nederlandse wetenschappers groeven de skeletten rond 1935 op aan westkust van Maleisië, wat toen nog een Britse kolonie was. Via omzwervingen belandden de skeletten in het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. ‘Ze zijn bij ons gebracht omdat ze hier goed bewaard konden worden’, zegt een woordvoerder. ‘Ze zijn dus ook nooit tentoongesteld of onderzocht, ze hebben hier altijd in het depot gelegen.’

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) heeft met het verzoek tot teruggave ingestemd, schreef dagblad Trouw. Maleisië wil de vondsten tentoonstellen in Guar Kepah Archaeological Gallery, een nieuw museum op de plek waar de skeletten oorspronkelijk opgegraven werden. In 2017 ontdekten Maleisische onderzoekers nog een mensenschedel en ribben uit dezelfde tijd als de skeletten die nu in Naturalis liggen.

‘De skeletten die in Maleisië ontdekt zijn, zijn cultureel eigendom van het land’, zei Yeoh Soon Hin afgelopen zomer tegen de landelijke krant New Straits Times. Hij is hoofd toerisme van de deelstaat Penang, waar de skeletten vandaan komen. ‘We zullen deze geschiedenis bewaren voor de komende generaties.’

Schedelkapje

Nederland en Maleisië overleggen nog over een geschikt moment voor het terugsturen van de prehistorische skeletten. In Maleisië mikken ze op 2024, wanneer het museum de nodige apparatuur heeft om de vondsten goed te bewaren.

Indonesië zal met argusogen naar de teruggave van de skeletten aan hun buren kijken: ook dat land heeft afgelopen zomer een verzoek ingediend om archeologische vondsten terug te krijgen. Het land wil onder meer een topstuk uit de collectie van Naturalis terug: het wereldberoemde schedelkapje van de Javamens. De Javamens is een voorouder van de Homo sapiens en wordt gezien als een belangrijke schakel in de evolutie van aap tot mens.

Op de lijst van de Indonesische regering staan daarnaast 40 duizend fossielen die de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois in de negentiende eeuw verzamelde. Ook gevraagd: goud, zilver en edelstenen uit de Lombokschat, een oorlogsbuit die de Nederlanders in 1894 roofden.

Erectus, geen sapiens

Dat de skeletten uit Maleisië wel snel terug kunnen, komt omdat het om ‘menselijke resten’ gaat, zegt woordvoerder Jules van de Ven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Menselijke resten geven we in principe altijd terug als nabestaanden of regeringen ons erom vragen. Bij de Javamens ligt dat anders: dat is een Homo erectus, en geen Homo sapiens zoals wij.’

Indonesië zal nog geduld moeten hebben. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Lilian Gonçalves buigt zich sinds kort over de vraag wat er met de Javamens, de Lombokschat en de andere teruggevraagde koloniale voorwerpen moet gebeuren. De commissie onderzoekt onder andere hoe de voorwerpen in Nederland terechtkwamen: zijn ze geroofd, geschonken of gekocht?

‘Als ze niet correct verworven zijn, volgt het advies tot teruggave’, zegt woordvoerder Van de Ven. ‘En ook als het hier wel correct gekomen is, kijkt de commissie of er een goede reden is om de voorwerpen terug te geven aan het land van herkomst.’