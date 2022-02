Nederland gaat weer kerncentrales bouwen. Komt een oplossing voor het radioactieve afval al dichterbij?

Beeld Pauline Niks

Je loopt er zo overheen, alsof het grafstenen zijn die verzonken liggen in de vloer van een oude kathedraal. Ronde, grijze deksels van roestvast staal, ingebed in een rode ondergrond die zich uitstrekt in een hal van vele tientallen meters lang. Eronder geen gesneefde edellieden, maar de nalatenschap van onze tijd: hoogradioactief afval, geproduceerd in de kerncentrale in Borssele en de onderzoeksreactoren van Delft en Petten.

Ewoud Verhoef, adjunct-directeur van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Covra), houdt zijn dosimeter vlak boven een van de deksels. Het ding blijft onverstoorbaar een waarde van 0 aangeven. Geen radioactieve straling. En dat op een armlengte afstand van het meest radioactieve afval van Nederland.

‘Zelfs de achtergrondstraling, die in de buitenwereld overal aanwezig is, dringt hier niet door’, verklaart Verhoef. Hij noemt wat getallen: de muren van dit gebouw zijn 1,70 meter dik, een fort van beton en staal dat zelfs een neerstortend vliegtuig of een overstroming van 10 meter boven NAP kan weerstaan.

Onder de grijze deksels in de rode ondergrond ligt bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval het hoogradioactief afval van de kerncentrale Borssele opgeslagen. Beeld Pauline Niks

Opgeruimd staat netjes, zou je misschien zeggen, niets meer aan doen. Maar zo is het niet. Het kernafval blijft nog 20 duizend jaar verhoogd radioactief, de gebruikte splijtstof zelfs 300 duizend jaar. Een tijdspanne waarin mensensoorten kwamen en gingen, waarin ijstijden opkwamen en weer verdwenen.

De Nederlandse regering heeft, jaren geleden alweer, besloten tot 2100 te nemen voor de zoektocht naar een definitieve oplossing voor het kernafval. Tot die tijd kan het splijtingsafval hier bij Covra blijven, opgeslagen in een oranje opslaggebouw in de Zeeuwse polder.

En daarna? Dat is een open vraag, die relevanter is dan ooit nu het pas aangetreden kabinet twee nieuwe kerncentrales wil laten bouwen in Nederland. Volgens de coalitie hebben kerncentrales als voordeel dat ze geen broeikasgassen uitstoten en maken ze ons minder afhankelijk van (buitenlands) gas.

‘We krijgen vaak te horen: als het radioactief afval bij jullie zo veilig ligt, waarom kan het hier dan niet blijven?’ zegt Verhoef. ‘Maar het antwoord op die vraag is niet zo ingewikkeld. Gebouwen blijven misschien een paar honderd jaar staan. Daarna is er een grote kans dat ze worden verlaten, dat het onderhoud stopt, dat ze langzaam instorten. Je moet bedenken: zelfs bergen eroderen op den duur. Laat staan een gebouw, hoe stevig ook.’

Dus, hoe staat het met de zoektocht naar een oplossing voor het kernafval? Zijn we de afgelopen decennia eigenlijk iets opgeschoten?

‘Veilige, permanente opslag’

In Europa geldt de regel dat elk land verantwoordelijk is voor de berging van het eigen kernafval. Ook Nederland is dus verplicht na te denken over een eindberging, op Nederlands grondgebied of in het buitenland.

In het regeerakkoord staat terloops een zinnetje over dit onderwerp: ‘We zorgen voor een veilige, permanente opslag van kernafval.’ Van de geraadpleegde experts is er niet een die begrijpt wat de coalitie hiermee bedoelt. Het plan was toch om pas in 2100 te besluiten waar we het kernafval bergen? Wil het kabinet daar nu van afstappen en al eerder actie ondernemen?

Ooit dumpte Nederland laag- en middelreactief afval gewoon in zee. Zo deden meer landen met een kerncentrale dat. Het leidde tot hevige protesten van de milieubeweging en dus besloot het kabinet-Lubbers in 1982 hiermee te stoppen. Sindsdien zoeken wetenschappers naar een plek waar het afval veilig kan worden opgeslagen, op zo’n manier dat het leven op aarde er nooit meer last van heeft.

In het verleden kwamen er allerlei ideeën op om het afval kwijt te raken. Zou het misschien met een raket de ruimte in kunnen worden geschoten? Niemand die dat uiteindelijk aandurfde. Stel je voor dat die raket ontploft tijdens de lancering. Dan regent het radioactiviteit, tot in de wijde omtrek.

Een ander idee was om het kernafval in de diepste troggen van de oceaan te gooien. Daar waar de aardschollen over elkaar heen schuiven zou het dan kunnen worden meegevoerd de aarde in. Maar nee, ook dit was te riskant, oordeelden wetenschappers en politici. Niemand kon immers de garantie geven dat de containers onbeschadigd zouden blijven, daar in de peilloze diepten van de zee.

Wat overbleef, was een ‘geologische eindberging’. En dus begon, ook in Nederland, de zoektocht naar een aardlaag die zo stabiel mogelijk is. Wereldwijd komen daar drie gesteenten voor in aanmerking: graniet, zout en klei.

Zoutformaties

Nederland richtte het vizier aanvankelijk op zoutformaties. ‘Zout is nagenoeg ondoordringbaar voor grondwater’, zegt Ewoud Verhoef van Covra. ‘Dat is een groot voordeel. Het is bovendien vervormbaar. Open plekjes en scheurtjes worden op den duur vanzelf dichtgedrukt. Zo wordt de eindberging een massieve formatie, die het afval op zijn plek houdt én de straling tegenhoudt.’

Waar moet je allemaal rekening mee houden, als je afval voor honderdduizenden jaren uit het milieu wilt houden? Met toekomstige ijstijden, bijvoorbeeld. Als er opnieuw een ijstijd komt, kan het smeltwater van de gletsjers namelijk geulen uitslijten van 300 tot 400 meter diep. Daar moet het radioactief afval ruim onder blijven. De vaten met kernafval moeten dus minstens 500 meter diep de grond in gaan.

Maar dit soort voorzorgsmaatregelen zijn niet voldoende om tegenstanders van kernenergie ervan te overtuigen dat het afval in zulke zoutformaties veilig is. Ze verwijzen naar de zoutmijn Asse II, waar Duitsland tussen 1967 en 1978 zijn laag- en middelradioactief afval opborg. Al sinds 1988 lekt er water in de opbergplaats.

‘Tot wel 12 duizend liter water per dag’, weet Jan Haverkamp, expert van de Stichting Wise, die actie voert tegen kernenergie. ‘Door dat pekelwater raakten de vaten aangetast en kwamen er radioactieve stoffen naar buiten.’

Inmiddels wordt op 350 plekken rond de zoutmijn water afgevangen, om te voorkomen dat er nog meer grondwater bij het kernafval komt. Volgens de Duitse rekenkamer is de komende jaren 5 miljard euro nodig om de mijn open te houden tot 2033, zoals het plan is. Daarna gaan de vaten met kernafval naar een oude ijzerertsmijn in de buurt van Braunschweig.

Ewoud Verhoef van Covra, die ook onderzoek doet naar kernafvalberging op de lange termijn, houdt vol dat zoutformaties een geschikte bergplaats zijn. ‘Asse II is een zoutmijn, met grote cavernes’, legt hij uit. ‘Er is daar zo veel mogelijk zout naar boven gehaald. Bij zo’n grote holle ruimte zijn de muren relatief dun en breken ze gemakkelijk, juist doordat het zout vervormbaar is. Maar bij het inrichten van een eindberging zullen we heel anders te werk gaan. Dan maak je een klein gangetje met een zo groot mogelijke hoeveelheid zout eromheen. Dan breekt het zout niet, maar sluit het zich hermetisch om het afval.’

Kleilagen

Toch is de aandacht in Nederland de laatste jaren enigszins verschoven van zout naar klei. Dat is vooral te danken aan de Belgen, die al langer naar kleiformaties keken als bergplaats voor het kernafval.

‘Ook klei is zeer geschikt’, zegt Verhoef. ‘Daar beweegt weliswaar heel langzaam grondwater doorheen, maar er is ook sprake van adsorptie van radioactieve stoffen door de kleigrond zelf. Dat maakt dat ook bij klei de kans heel klein is dat er radioactiviteit naar buiten komt.’

De ogen zijn vooral gericht op de Boomse kleilaag, een formatie die bij het Belgische plaatsje Boom aan de oppervlakte komt, maar zich in Nederland diep in de ondergrond bevindt. De Boomse kleilaag is 30 miljoen jaar oud en de verwachting is dat ze ‘de mogelijkheid heeft om het afval voor minstens een miljoen jaar van mens en milieu te isoleren’.

Zo staat het in de veiligheidsstudie die werd gedaan binnen het Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (Opera). Het Opera-onderzoek vindt plaats in opdracht van de Nederlandse regering en werd geleid door Ewoud Verhoef. De belangrijkste conclusie? Het is ‘haalbaar’ om al het langlevende, hoogradioactieve afval dat Nederland heeft te bergen in de diepte van de Boomse klei.

‘Ja, de wetenschap is opgeschoten met het zoeken naar een oplossing voor het kernafval’, zegt Verhoef. ‘Eerst hielden we ons vooral bezig met de vraag: is geologische berging mogelijk? Nu gaat het veel meer over de uitvoering: hoe kunnen we het doen, hoe graven we een tunnel, hoe gaan we die opvullen, hoe kunnen we ’m afsluiten?’

Onzekerheden zijn er nog volop, ook dat staat in de veiligheidsstudie. Zo zijn er in Nederland nog geen grondboringen in de Boomse kleilaag uitgevoerd en dat zou wel nodig zijn om de studie ‘een stevigere basis te geven’. ‘Dit is misschien de grootste technische onzekerheid op dit moment’, schrijven Verhoef en zijn collega’s. Tot op heden hebben wetenschappers ‘op de relevante diepte’ nog niet gemeten hoe waterdoorlaatbaar de klei is of hoe goed de radioactieve deeltjes werkelijk worden tegengehouden.

Principieel punt

Jan Haverkamp van Stichting Wise vindt het onverantwoord om erop te gokken dat het kernafval kan worden opgeborgen in de Boomse kleilaag, op een moment dat daarover nog veel onbekend is. Voor hem is het een principieel punt: we mogen onze achterkleinkinderen, die niet zelf van de huidige kerncentrales profiteren, niet opzadelen met een probleem waarvoor we de oplossing niet kennen.

Hij vertelt over een andere eindberging die al in gebruik is, de Waste Isolation Power Plant in New Mexico, VS. Daar werden de containers met radioactief materiaal opgevuld met kattenbakvulling. Organisch materiaal, dat ging fermenteren, met als gevolg dat een van de containers explodeerde en er radioactieve straling ontsnapte. ‘Dit zouden we met de kennis van nu anders doen’, geeft Haverkamp toe. ‘Maar wie zegt dat we ooit genoeg kennis hebben om geen problemen meer te veroorzaken – in de komende honderdduizend jaar?’

En dan is er nog iets. Want hoe voorkom je dat er in de toekomst iemand nieuwsgierig wordt naar wat er onder de grond ligt? ‘Het is een dilemma’, zegt Haverkamp. ‘Moet je proberen de bergingsplaats te vergeten, of moet je waarschuwen? En als je wilt waarschuwen, begrijpt men dat dan nog over duizend of tienduizend jaar?’

Er zijn kunstenaars die nadenken over het creëren van een zo afschrikwekkend mogelijke plek. Een landschap vol puntige stekels misschien, of gigantische bliksemschichten, of gewoon een plak zwart basalt of beton om de grond voor eeuwig ongeschikt te maken voor landbouw of bewoning? Het definitieve ontwerp is nog niet gevonden.

Minder radioactiviteit?

Het voorlopige idee is dus om het radioactief afval diep onder de grond te stoppen. Maar is er geen andere oplossing mogelijk? Kunnen we het kernafval niet op zo’n manier bewerken dat de radioactiviteit vermindert?

Dat is de vraag waarmee Jan Leen Kloosterman, hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft, zich een groot deel van zijn leven heeft beziggehouden. Hij richtte zich vooral op het element americium. Dat is een van de meest problematische, en langdurig radioactieve, stoffen die overblijven na het opwekken van kernenergie.

‘Ik heb een groot gedeelte van mijn carrière besteed aan de studie naar recycling van americium met als doel de radiotoxiciteit ervan te reduceren en de benodigde opslagtijd van kernafval te verkorten’, zei Kloosterman bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in 2016. Meteen volgde de ontnuchterende conclusie: ‘Het is mij niet gelukt.’

Nee, zegt Kloosterman nu tijdens een videogesprek, het splijten van americium in de bestaande reactoren bleek veel te duur en omslachtig. ‘Het is heel moeilijk om americium te vernietigen, hoogstens kun je de hoeveelheid halveren. Maar dat moet je dan nog steeds bergen en er ontstaan bovendien ook weer nieuwe radioactieve elementen uit dat splijtingsproces.’

Wat je wel kunt doen, vertelt Kloosterman, is wachten op een kernreactor van de volgende generatie, de zogeheten ‘gesmoltenzoutreactor’, die draait op thorium. ‘Daarin kun je americium, maar ook uranium en plutonium, helemaal opbranden’, zegt de kernreactorfysicus. ‘Je houdt dan alleen nog kortlevende radioactieve stoffen over, die 250 tot 300 jaar straling blijven uitzenden.’ Volgens Kloosterman duurt het nog minstens twintig jaar voordat zo’n reactor op de markt komt.

Jan Haverkamp van Stichting Wise heeft ook bij de thoriumreactor zijn bedenkingen. In zo’n reactor kun je immers ook plutonium gebruiken. ‘En van plutonium kun je een kernwapen maken’, zegt hij. ‘Hoe houd je dat in godsnaam onder controle, als er overal ter wereld zulke reactoren komen te staan?’

Daarnaast produceert ook een thoriumreactor nog altijd radioactief afval. Haverkamp: ‘Dat blijft weliswaar korter gevaarlijk, maar ik vind driehonderd jaar nog steeds een lange tijd. Als je bedenkt dat we hier tachtig jaar geleden een fascistisch regime hadden, dan is driehonderd jaar verdomde veel.’

Voor het afval dat nu in het oranje opslaggebouw van Covra ligt, vormen de nieuwe reactoren sowieso geen oplossing. Het Nederlandse kernafval uit de centrale in Borssele – op dit moment de enige in Nederland waarmee energie wordt opgewekt – wordt namelijk in glas gegoten. Op die manier kunnen radioactieve gassen en vloeistoffen niet gaan lekken.

Maar dat verglaasde afval is niet meer bruikbaar, in wat voor reactor dan ook. Ooit zal het eindigen diep onder de grond. Misschien gaat het naar de zoutformaties in Friesland of Groningen, misschien in de kleilagen onder Noord-Brabant op de Belgische grens. Nog één mensenleven te gaan – dan moeten we het weten.

