Nederland gaat versneld aan de boosterprik, maar was Afrika niet eerst aan de beurt?

In Dakar, Senegal krijgt een man in februari een dosis van het Chinese Sinopharm-vaccin toegediend. Beeld Leo Correa / AP

Nederland is daarmee niet heel snel – veel Europese landen en de VS zijn er al veel eerder mee begonnen – maar daarmee dringen we als rijk Westen opnieuw voor in de rij, zo lijkt het. Je zou dus nu, heel principieel, kunnen zeggen: ik hoef die booster pas als iedereen is gevaccineerd.

Daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Het is niet alleen eerlijker, maar uiteindelijk ook een vorm van eigenbelang om Afrika zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen. Hoe langer covid-19 daar onbelemmerd kan rondwaren, hoe groter de kans op nieuwe varianten, die ook weer nieuwe gaten zullen slaan in de vaccinatiemuur die de rijke landen proberen op te trekken.

Maar, zoals dat vaker gaat met principes: die houding maakt geen enkel verschil. De problemen rond de vaccindistributie zijn complexer dan een plek in een wachtrij. Dat we die problemen zelf zo complex hebben gemaakt, maakt het alleen maar tragischer. Maar individueel hopen dat iemand anders voorgaat als jij de booster versmaadt, is ijdele hoop. Als je hem niet neemt, blijft de prik gewoon op de plank liggen.

Miljoenen doses liggen klaar

Kijk naar de Nederlandse situatie. Er liggen hier nog vier miljoen vaccindoses klaar voor de booster. Maar de overheid heeft veel meer vaccins besteld, namelijk een stuk of 27 miljoen, die nog bij de leveranciers liggen te wachten. Volgens het principe (alweer een principe!) van ‘get one, give one’ heeft Nederland toegezegd die allemaal weg te geven aan arme landen. Andere rijke landen hebben hetzelfde beloofd.

Helaas schiet dat niet op. Van de Nederlandse belofte is, ondanks periodieke persberichten dat we ‘versneld’ vaccins gaan doneren aan met name Afrikaanse landen, nog niet zo veel terechtgekomen. Het doneren van medicijnen vergt ingewikkelde contracten, zegt het ministerie van Volksgezondheid steeds. Ja, er zijn nu eindelijk afspraken gemaakt met alle vier de vaccinleveranciers, en volgens het ministerie zijn nu een miljoen doses geleverd aan Covax, het donatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef. Maar volgens Unicef worden ze pas ‘de komende weken’ geleverd.

Dan nog is de vraag of die doses in armen terechtkomen. Het is lastig om Chinese koelkasten op de plaats van bestemming te krijgen, en India, belangrijke productent van injectiespuiten, heeft daar een exportverbod op afgekondigd.

De vaccins die Nederland voor boosterprik gaat gebruiken, staan helemaal los van die logistieke en administratieve warboel. Een weigering is hooguit een protest. De enige plek waar ze daar iets van merken, is Nederland zelf.