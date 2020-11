Nederland gaat verder op slot om coronavirus de kop in te drukken

Een beveiliger sluit de poort van het Mauritshuis nadat de laatste bezoekers het museum hebben verlaten. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een nog strengere lockdown, juist nu het aantal nieuwe besmettingen voor het eerst in twee maanden daalt. Het was een lastig verhaal dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond moesten verkopen. En toch: wie beter kijkt, ziet dat ‘de cijfers niet zo gunstig zijn als we zouden willen’, zei De Jonge op de persconferentie. ‘De piek is in zicht, maar we zijn er nog niet.’

Inderdaad, het aantal besmettingen daalt. Maar niet hard genoeg. Er is een groot verschil met de eerste golf, zeiden Rutte en De Jonge, die zich inspanden om het nieuwe maatregelenpakket zo goed mogelijk te verklaren. In die eerste golf schoot het aantal besmettingen omhoog, maar daalde deze na de ‘intelligente lockdown’ ook weer snel. In de tweede golf steeg het besmettingscijfer langzamer, maar laat ook het herstel veel langer op zich wachten. Vooral doordat Nederland zich minder goed aan de regels houdt.

De gevolgen voor de zorg zijn groot. Meer mensen dan in de eerste golf liggen op de intensive care van de ziekenhuizen, waar het ‘pompen of verzuipen’ is. In 600 verzorgingshuizen, ruim een kwart van het totaal, heeft het virus ‘een voet tussen de deur gekregen’. Zorgverleners zuchten onder de lange werkdagen en emotionele belasting. En dus is er ‘alle aanleiding voor extra maatregelen’, zei Rutte.

Boven op de ‘gedeeltelijke lockdown’, die onder meer de horeca al stillegde, neemt het kabinet daarom extra maatregelen, die woensdag om 22 uur ingaan. Maatregelen die zijn gericht op het zo ver mogelijk terugbrengen van het aantal bewegingen en contacten, zonder de scholen, kappers en de detailhandel te sluiten. Bioscopen, theaters en musea ziet het kabinet als minder noodzakelijk, en moeten dus hun deuren sluiten. Ook andere locaties waar meer dan dertig personen passen, gaan dicht.

Ook het verder terugbrengen van de maximale groepsgrootte, zowel binnen als buiten, dient datzelfde doel. Het zwaardere pakket heeft een looptijd voor twee weken, waarna automatisch weer de eerdere gedeeltelijke lockdown geldt. Een gewaagde deadline, aangezien het effect van de maatregelen pas na die twee weken zichtbaar zal worden.

Die gedeeltelijke lockdown zullen we in ieder geval ‘tot midden december moeten volhouden’. Het is een harde boodschap voor ondernemers in de horeca en evenementenbranche en de sport, die het kabinet zo invoelend mogelijk probeerde te brengen. ‘We moeten deze tweede golf echt achter ons laten’, zei Rutte. En hoe sneller we dat doen, hoe beter dat is, ook voor deze sectoren.’

Ter bestrijding van het gevoel dat de tweede golf eeuwig voortduurt, bood De Jonge enig perspectief. Als de besmettingsgraad voldoende daalt, kunnen familie en vrienden elkaar mogelijk zien aan de kerstdis. ‘Kerst is een feest dat we samen vieren en dat moet ook dit jaar zo zijn’, zei de CDA-leider. Tot het zover is, moeten de kiezen op elkaar.

De nieuwe maatregelen:

Bioscopen, theaters, musea, pretparken en dierentuinen sluiten;

Ook andere plekken waar meer dan dertig mensen welkom zijn, zoals zwembaden en sauna’s, moeten dicht;

De maximale groepsgrootte buiten gaat van vier naar twee personen, huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd.

Binnen wordt het dringende advies om thuis per dag maximaal twee, en dus niet langer drie, gasten te ontvangen;

Sportscholen blijven open, maar groepslessen zijn verboden;

Een negatief reisadvies geldt tot half januari voor alle bestemmingen, behalve voor de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk.