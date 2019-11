Nederland gaat met fregat deelnemen aan Franse missie in Straat van Hormuz

Speedboten van de Revolutionaire Garde van Iran varen om een Britse olietanke,r nadat die was gedwongen naar een Iraanse haven te varen. Beeld AP

Het Nederlandse fregat moet vanaf januari aan de Franse missie deelnemen, voor een halfjaar. Het kabinet gaat mogelijk vrijdag al akkoord met de Nederlandse deelname. De Nederlanders zouden vooral gaan ‘waarnemen’ in plaats van actief optreden.

De spanningen in het gebied liepen eerder dit jaar hoog op, nadat diverse olietankers van onder andere Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten het slachtoffer waren geworden van sabotage-acties. De VS en Groot-Brittannië gaven Iran hiervan de schuld. Ook werden hierna Britse schepen lastiggevallen door de Iraanse Revolutionaire Garde. De laatste maanden is het rustig in het gebied, waardoor een belangrijk deel van de wereldwijde olie-export vaart.

Frankrijk maakte zich sterk voor een Europese beveiligingsmissie. Parijs voelde er niets voor deel te nemen aan een missie onder Amerikaanse leiding. Ook Nederland was door de VS gevraagd een bijdrage te leveren aan de Amerikaanse operatie. Behalve Nederland toonden ook Denemarken, Spanje en Italië belangstelling voor de Franse missie, nadat het Europese alternatief niet van de grond was gekomen.

Een vrachtschip in de Perzische Golf vaart op de achtergrond voorbij, terwijl Amerikaanse en Britse marineschepen deelnemen aan een militaire oefening. Beeld AFP

Militaire risico's

De Franse minister van Defensie Florence Parly zei zaterdag dat zo’n tien landen, onder andere uit Europa, zullen deelnemen aan de operatie onder Frans bevel. Ze noemde de landen niet. De parlementen van sommige landen moeten nog hun fiat geven aan de missie. Aan de Amerikaanse beveiligingsmissie doen behalve de Britse marine ook de marines van Australië en diverse Golfstaten mee. De aanvallen op de olietankers hebben ook gezorgd voor spanningen tussen de Golfstaten.

Het ministerie van Defensie in Den Haag reageerde in juni nog welwillend op een Amerikaans verzoek om een bijdrage te leveren aan de Amerikaanse operatie. Informeel liet het departement weten dat een fregat een optie was. In de weken daarna bleek echter dat zo’n Nederlandse deelname onhaalbaar was, mede omdat andere Europese landen terughoudend of zelfs negatief reageerden. Ook werd Den Haag gewezen op de militaire risico’s als het samen met de VS, dat Iran beschouwt als een groot gevaar, zou optrekken om Teheran onder controle te houden.

Bij de Europese operatie, waarover nog in augustus serieus werd gesproken, zouden Frankrijk en Groot-Brittannië de belangrijkste landen zijn. Uiteindelijk bleek echter het gezamenlijk optrekken van Europa's sterkste militaire landen een onhaalbare kaart te zijn.