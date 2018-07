Nederland en Turkije herstellen betrekkingen

Nederland en Turkije herstellen hun onderlinge diplomatieke betrekkingen. Dat betekent dat er weer een Turkse ambassadeur in Den Haag komt en een Nederlandse ambassadeur in Ankara. Dat meldt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD). Foto ANP

Nederland had in februari de diplomatieke betrekkingen in de ijskast gezet. Omdat Ankara excuses bleef eisen voor het uitzetten van een Turkse minister in maart vorig jaar, trok Nederland zijn ambassadeur formeel terug. Het kabinet weigerde excuses te maken zolang Turkije niet eveneens een stap zou zetten om de betrekkingen te normaliseren. Uit Bloks toelichting bleek niet dat Nederland excuses heeft gemaakt.

‘Goed dat Turkije en Nederland de bladzijde samen omslaan, en we onze betrekkingen herstellen’, aldus Blok. ‘Dat is nodig om vrij te spreken over zaken die ons binden, maar ook over onderwerpen waarover we van mening verschillen.’

Naast gesprekken op ambtelijk niveau had Blok zelf de afgelopen maanden twee keer een ontmoeting met zijn Turkse collega Mevlüt Çavusoglu, in de marge van NAVO-bijeenkomsten. Dat heeft er mede toe geleid dat de betrekkingen worden genormaliseerd.

Oneens blijven

In die gesprekken hebben de twee bewindslieden vastgesteld dat ze het oneens blijven over de gebeurtenissen van maart vorig jaar. Maar juist daarom is het volgens Blok belangrijk om een ‘volwaardige diplomatieke relatie’ te hebben.

De relatie tussen Den Haag en Ankara kwam vorig jaar zwaar onder druk te staan toen twee Turkse ministers in Nederland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum over de grondwet, tegen de uitdrukkelijke zin van Nederland. Ankara zette het plan toch door, waarna het vliegtuig met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken geen toestemming kreeg om te landen op Nederlandse bodem. De Turkse minister van Familiezaken, die toch per auto opdook in Rotterdam, moest het land onder politiebegeleiding verlaten.

Het was de escalatie van diplomatieke spanning die al jaren opliep. Sinds 2012, toen de toenmalige Turkse president Gül zich beledigd voelde door PVV-leider Geert Wilders, waren er openlijke ruzies over het Nederlandse integratiebeleid, over de opvang van een Turks jongetje door lesbische pleegouders in Nederland, over ‘propaganda’ in Nederland door de AK-partij van president Recepn Tayyip Erdogan en over de arrestaties van Nederlandse journalisten in Turkije.

Dieptepunt

Ook met andere Europese landen kreeg Turkije onmin. Een dieptepunt werd bereikt toen president Erdogan de nazitijd erbij haalde om zijn woede te ventileren over de Nederlandse regering en over de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die had gezegd dat er geen sprake kan zijn van een Turks EU-lidmaatschap.

Verkiezingen speelden vorig jaar in alle drie de landen een rol. In Duitsland en Nederland had rechts de wind mee; Erdogan moest het referendum over de grondwetswijziging winnen. De Turks-Europese betrekkingen werden zo het object van nationalistische tendensen in de binnenlandse politiek.

Die electorale stoom is ruimschoots van de ketel. Erdogan heeft de presidents- en parlementsverkiezingen van juni royaal gewonnen. Hij hoeft niet langer te vrezen voor gezichtsverlies. De Turkse regering begon begin dit jaar al een charmeoffensief jegens Europa. Er ontstond weer ruimte voor toenadering. Niet via Brussel op de eerste plaats, maar op bilaterale wijze. De regeringsgezinde Turkse krant Daily Sabah bracht het herstel van de betrekkingen met Nederland vrijdag onder de kop ‘Breaking news’.

Blok benadrukte dat er veel belangrijke kwesties spelen tussen Nederland en Turkije. ‘Denk aan de bestrijding van IS, het risico van terugkerende strijders uit Syrië en consulaire kwesties, maar ook onze zorgen over de rechtsstaat en mensenrechtensituatie in Turkije.’

De ambassade van Nederland in Ankara en het consulaat in Istanbul bleven al die tijd gewoon open, net als de Turkse diplomatieke missies in Nederland.