Nederland en Spanje willen Stabiliteitspact versoepelen: meer tijd voor aflossing staatsschulden

Minister Sigrid Kaag van Financiën in gesprek met haar Spaanse collega Nadia Calviño voor het begin van een overleg in Brussel, half maart. Beeld ANP / EPA

Minister Kaag van Financiën en haar Spaanse collega Calviño presenteren hun gezamenlijke voorstel maandag aan hun eurocollega’s. Het Spaans-Nederlandse initiatief is opmerkelijk: sinds jaar en dag zijn de twee landen elkaars felste tegenstanders in de Brusselse discussie over begrotingsdiscipline. Calviño zette de club van begrotingshaviken onder leiding van Kaags voorganger Hoekstra weg als een onbeduidend clubje. Hoekstra op zijn beurt torpedeerde Calviño’s campagne om Eurogroepvoorzitter te worden.

Het Nederlands-Spaanse plan laat de in het Europees Verdrag vastgelegde begrotingsnormen (maximaal 3 procent financieringstekort, maximaal 60 procent staatsschuld) ongemoeid. Verdragswijziging vergt immers een langdurige procedure met een ongewisse afloop. Maar het nieuwe plan zet de praktische toepassing van de schuldregel op de helling.

Nu worden lidstaten met een schuld hoger dan 60 procent – momenteel het geval in tweederde van de eurolanden – geacht die in vaste stapjes te verlagen. De bestaande regel is dat het teveel aan schuld jaarlijks met 1/20-ste wordt verminderd. Dat toegepast op landen als Italië (staatsschuld van ruim 150 procent) of Spanje, Frankrijk en België (boven de 110 procent) vereist ingrijpende bezuinigingen. Tegelijkertijd moeten alle lidstaten fors investeren in de vergroening (minder Russisch gas) en digitalisering van hun economie.

Kaag en Calviño laten de 1/20-regel daarom los. Landen mogen zelf een plan indienen over hoe snel ze hun schuld verlagen. Wel komen er minimumvereisten maar die zijn niet verder uitgewerkt. Het idee is dat als landen zelf hun schuldsanering bepalen, ze hun afspraak beter naleven dan wanneer Brussel de norm oplegt. De Commissie en de andere lidstaten zien daarop toe.

Vast uitgavenplafond

De twee ministers bepleiten verder een soort Zalm-norm in Europa: een vast uitgavenplafond waardoor landen in goede tijden geld overhouden voor buffers bij slechtere tijden. Voormalig minister van Financiën Zalm introduceerde dat in Nederland tijdens het eerste paarse kabinet (1994-1998). Elk euroland zou een onafhankelijke begrotingsautoriteit als het Centraal Planbureau moeten hebben die regeringen wijst op de budgettaire gevolgen van hun beleid.

Over wijziging van het Stabiliteitspact wordt al jaren gediscussieerd in Brussel. De volgens voormalig premier Kok ‘in marmer gebeitelde’ begrotingsregels zijn meerdere keren aangepast omdat ze niet voldeden en niet worden nageleefd. Het speciale boekwerk met de uitleg van de regels bedraagt inmiddels ruim tweehonderd pagina’s. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit onwerkbaar is.

De Commissie raadpleegt momenteel de lidstaten over verandering van het Pact. Het Nederlands-Spaanse plan – dat past in het kabinetsbeleid – is een bijdrage aan deze discussie die naar verwachting eind dit jaar wordt afgerond.