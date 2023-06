Nederland en Marokko hebben na 20 jaar praten zicht op een uitleveringsverdrag

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid op het Binnenhof. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Al aan het eind van de vorige eeuw probeerde het het tweede kabinet-Kok het eens te worden over een verdrag met het Noord-Afrikaanse land. De aanleiding destijds was het lot van de Nederlandse vrachtwagenchauffeur Ferry Pirovano, die in Marokko onder erbarmelijke omstandigheden vastzat op verdenking van drugssmokkel. Hij ging in hongerstaking om uitlevering aan Nederland af te dwingen. Het gebrek aan een uitleveringsverdrag zat het kabinet toen in de weg. Pirovano kwam uiteindelijk vrij nadat de Marokkaanse koning hem gratie had verleend.

Toenmalig minister Korthals waarschuwde toen al dat er nog ‘wel enige tijd overheen kon gaan’ voordat een uitleveringsverdrag het licht zou zien. Voor zo’n verdrag zijn ook afspraken nodig over de omstandigheden in de gevangenissen. Nederland heeft van oudsher scherpe kritiek op het Marokkaanse gevangenisregime.

In de afgelopen decennia keerde het uitleveringsverdrag geregeld terug op de politieke agenda. Yesilgöz vindt het van groot belang voor de gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende misdaad: ‘Georganiseerde misdaad gaat al onze grenzen over. Internationale drugscriminaliteit verlegt continu de smokkelroutes en crimineel vermogen wordt razendsnel in andere landen weggezet om uit handen van de opsporingsdiensten te blijven. Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we deze internationaal opererende criminele netwerken oprollen en kapotmaken.’

Zorgen

In de Marokkaanse gemeenschap in Nederland leven zorgen over het uitleveringsverdrag, vooral onder mensen die vrezen dat hun kritiek op de Marokkaanse overheid zal leiden tot uitleveringsverzoeken vanuit Rabat. Yesilgöz benadrukt dat ‘elk verzoek voor uitlevering afzonderlijk wordt beoordeeld op basis van wettelijke en verdragsrechtelijke kaders’.

De precieze afspraken worden pas bekend als het verdrag daadwerkelijk is getekend.