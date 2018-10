Nederland en Frankrijk annuleren bezoek aan Saoedi-Arabië vanwege verdwijning journalist

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft zijn bezoek aan een grote handelsconferentie volgende week in Saoedi-Arabië afgezegd vanwege de onopgeloste verdwijning van een kritische Saoedische journalist. Hoekstra’s besluit volgde een kwartier nadat ook zijn Franse collega zijn bezoek had geannuleerd.

De Franse en Nederlandse ministers van Financiën Bruno Le Maire en Wopke Hoekstra. Beeld REUTERS

Dit heeft Hoekstra’s woordvoerder donderdag bevestigd. Oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks wilden later donderdag een motie indienen dat het kabinet moest afzien van het bezoek. Dat is nu niet meer nodig.

Hoekstra zei eerder deze week al dat het niet in de rede lag dat hij de conferentie in Riyadh zou bezoeken, omdat de Saoedische regering maar geen opheldering wil geven over het lot van journalist Jamal Khashoggi. Turkije gaat ervan uit dat de journalist tijdens een verhoor op het consulaat is gemarteld en in stukken is gehakt. De Saoedische autoriteiten noemen de beschuldigingen ongegrond.

Nog steeds partners

Hoekstra’s Franse collega Bruno Le Maire zei donderdagmorgen dat de feiten rondom de verdwenen journalist te ‘serieus’ zijn en uitleg vereisen van de Saoedische regering voordat hij kan afreizen naar het land. Hoekstra en Le Maire zouden in Riyad samen deelnemen aan een paneldiscussie.

Le Maire heeft benadrukt dat zijn besluit niet betekent dat het strategische partnerschap tussen Frankrijk en Saoedi-Arabië ophoudt. De landen verhandelen voor miljarden euro’s met elkaar.

Ook Nederland heeft grote handelsbelangen met Saoedi-Arabië, die het kabinet niet op het spel wil zetten. Dat wordt nog een worsteling. Het kabinet zal de komende weken besluiten of de handelsmissie met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel in december doorgaat. Of dat meer waarde wordt gehecht aan een diplomatiek signaal aan Riyadh.

Eerste politieke afzeggers

Nederland en Frankrijk zijn de eerste twee landen die afzeggen voor de handelsconferentie, bijgenaamd Davos in de Woestijn, volgende week.

Eerder deze week regende het wel al afzeggingen van grote bedrijven zoals Mastercard, Ford, Google en banken als BNP Paribas en HSBC. Ook het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde, wil nu liever niet gezien worden in Riyadh. Het leidt tot scheuren in het imago van de eerde zo bejubelde kroonprins Mohammed bin Salman.