Nederland en Duitsland sturen allebei nog drie houwitsers naar Oekraïne

Pantserhouwitsers van de Koninklijke Landmacht worden op de trein gezet bij de luitenant-kolonel Tonnetkazerne in 't Harde. Beeld ANP

De beide ministers maakten de extra levering dinsdagavond bekend in Madrid, waar de Navo-top van start ging met een koninklijk diner voor de regeringsleiders. Eerder stuurden Duitsland (zeven) en Nederland (vijf) gezamenlijk al twaalf pantershouwitsers, die na de training van Oekraïense militairen inmiddels in gebruik zijn genomen. Omdat er nu geen extra training nodig is, worden de systemen zo spoedig mogelijk gestuurd, bevestigde minister Ollongren.

Waar Lambrecht in haar presentatie de grenzen aangaf van wat Duitsland op dit vlak nog kan doen, onderstreepte Ollongren juist dat de situatie in Oekraïne – ‘die voor ons ook een dreiging is’ – voorrang heeft. ‘We zijn nu al in de vijfde oorlogsmaand er er is geen eind in zicht. Oekraïne moet echt weten dat ze op ons kunnen vertrouwen. Als de Oekraïners aangeven dat er een concrete behoefte is, doen we het uiterste om te kijken of we er aan kunnen voldoen.’

‘Precies wat de Oekraïners nodig hebben’

De levering komt na een verzoek van de Oekraïense minister van Defensie Reznikov, die om de extra zes houwitsers vroeg omdat Oekraïne dan een volledige eenheid kan inrichten die met dit systeem werkt. Volgens Ollongren beïnvloedt de levering de operationele gereedheid van de Nederlandse krijgsmacht op korte termijn negatief, maar kan het probleem op middellange termijn opgelost worden.

Volgens Ollongren zijn de pantserhouwitsers ‘precies wat de Oekraïners nodig hebben’ en zijn ze ‘ontzettend tevreden’ met de al geleverde systemen. Je moet een afweging maken. ‘Wij hebben de afweging gemaakt dat het het belangrijkste is om Oekraïne te steunen. We weten hoe dringend ze artillerie nodig hebben. Op korte termijn gaan we daar echt iets van merken, maar we weten ook dat we ze kunnen aanvullen.’

Minister gaat ‘schuiven en spelen’

Die aanvulling kan uit eigen reserve, al zegt Ollongren wel dat ze het ‘echt even zullen voelen bij de Landmacht’. In de bezuinigingsjaren probeerde Nederland veel zwaar materieel te verkopen, maar defensie haalde in 2018 25 pantserhouwitsers ‘uit de verkoop’. Zes daarvan, een zogenaamde ‘batterij-minus’ werden vorig jaar uit de reserve gehaald. Toen ontbrak het geld nog om een volledige batterij van negen pantserhouwitsers opnieuw in gebruik te nemen.

Maar in de jongste defensienota staat het plan er nog eens tien weer zelf in gebruik te nemen. Daarvoor moeten ook weer mensen worden geworven en opgeleid. ‘We hebben en houden pantserhouwitsers die inzetbaar zijn, daar verandert niks aan’, zegt Ollongren. In de plannen van de Defensienota ‘moeten we misschien wat gaan schuiven en gaan spelen’, aldus de minister.