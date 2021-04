Nederland en de EU prikken zich steeds meer richting de wereldtop

De wachtruimte in vaccinatiecentrum Malle, waar net als de rest van Nederland steeds sneller wordt gevaccineerd. Beeld Aurélie Geurts

‘We blijven op schema om begin juli iedereen tenminste een keer te hebben gevaccineerd’, zei minister Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens de persconferentie optimistisch. ‘Met nu ruim 9 duizend vaccinaties per uur, heeft meer dan een kwart van de volwassenen zijn eerste prik gehad.’

De Nederlandse vaccinatiecampagne lijkt na wat horten en stoten nu echt op gang gekomen. Vorige week werden er ruim 700 duizend vaccinaties toegediend en voor deze week staat een vergelijkbaar aantal op de planning. In het huidige tempo passeert Nederland morgen de mijlpaal van 5 miljoen prikken.

Ook in de rest van de Europese Unie wordt steeds sneller geprikt. Door alle heisa rond prikstops en de vaccinatiestrategie bleef Nederland achter, maar niet als enige in Europa. Bijna alle EU-leden kwamen traag uit de startblokken. De voornaamste reden: weinig leveringen.

Nu met name BioNTech-Pfizer de productiecapaciteit heeft opgeschroefd, wordt er in hoger tempo geprikt. In de meeste lidstaten zijn nu zo’n vijfentwintig doses per honderd inwoners toegediend. Malta en Hongarije zijn de enige uitschieters, Bulgarije en Letland lopen ver achter. Nederland begeeft zich boven de middenmoot.

Met deze cijfers haken lidstaten steeds meer aan bij de rest van de wereld. Gekeken naar de top-25 van snelst vaccinerende landen per week, waren vorige week zes landen afkomstig uit de EU. Deze week zijn dat er al elf. En gezien het feit dat in de hele Europese Unie in vergelijkbaar tempo wordt geprikt, staan veel lidstaten op het randje van de top. Nederland bezet plek 18.

Qua vaccinatiegraad blijven EU-landen nog wel achterlopen op koplopers als Israël, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Maar Europa doet het beduidend beter dan veel landen in bijvoorbeeld Azië. Zo zijn in Japan en Zuid-Korea respectievelijk twee en drie doses toegediend per honderd inwoners. China, dat zelf ook een aantal vaccins ontwikkelde, doet het met veertien prikken per honderd inwoners maar iets beter. Opvallend, want veel Aziatische landen toonden zich eerder juist effectief in de pandemiebestrijding.

Dat laatste geldt natuurlijk ook voor Nieuw-Zeeland, maar een open samenleving lijkt de drang tot snelle vaccinatie te temperen: pas 2 procent van de bevolking ontving een eerste dosis.