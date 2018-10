Nederland en China tekenen voor enorme batterijfabriek

Nederland en China gaan samen een reusachtige batterijfabriek van 60 hectare bouwen in de Yangtze delta. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek van de Chinese premier Li Kequiang aan Nederland.

Dinsdag werd onder toeziend oog van premier Rutte en premier Li Keqiang een megadeal van 1,6 miljard euro beklonken tussen de Nederlandse multinational Lithium Werks en het Chinese bedrijf Zheijiang Jiashan. De bedrijven zullen elk ongeveer een kwart van dat bedrag meenemen. De rest van het bedrag wordt geïnvesteerd door banken.

Momenteel heeft Lithium Werks twee kleine fabrieken, een in Hengelo en een in China. De vestiging in de Yangtze delta moet de eerste van tientallen ‘gigafabrieken’ zijn die Lithium Werks in 2030 hoopt te hebben. Vanaf 2021 is de eerste fabriek naar verwachting operationeel.

Kees Koolen, bestuursvoorzitter van Lithium Werks, meent met batterijtechnologie in een enorme groeimarkt te zitten. Het gaat niet om batterijen voor elektrische auto’s, daar zitten grote bedrijven als Opel en Tesla immers al op, maar om zwaardere en sneller ladende batterijen die bijvoorbeeld bruikbaar zijn om zonne-energie in huis op te slaan. Die zullen nodig zijn om pieken en dalen in duurzame energieproductie op te vangen, bijvoorbeeld tussen dag en nacht.

Experts in cyberveiligheid wijzen op het gevaar van bedrijfsspionage bij de samenwerking met Chinese bedrijven, zeker als het gaat om technologische industrieën. Volgens Koolen, bestuursvoorzitter van Lithium Werks, is het gevaar op bedrijfsspionage in alle omstandigheden reëel, maar gaat het vooral mis doordat bedrijven zich onvoldoende beveiligen.

De reden dat hij graag met China samenwerkt is simpel: binnen honderd dagen zijn de afspraken gemaakt en de vergunningen rond. ‘In Nederland kost me dat acht jaar. We weten nog niet eens wat voor technologie we tegen die tijd gebruiken, zo ver plannen kan helemaal niet.’

China loopt wat dat betreft vooruit op Nederland en Europa in het algemeen, is zijn overtuiging. ‘Europa is niet goed bezig met dit soort technologieën. Er zijn allerlei beleidsnotities en doelstellingen, maar nagenoeg alle ondernemers die op dit gebied iets willen, lopen vast in de Europese bureaucratie.’

De plannen van Lithium Werks reiken overigens verder dan grote accufabrieken. Zo is het bedrijf bezig om een grote onderzoek- en ontwikkelingcampus te openen in Enschede, in samenwerking met de Universiteit Twente. Naast betere batterijtechnologieën zal daar onder meer worden gewerkt aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie die de stroomverdeling optimaliseert.