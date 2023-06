Nederland en Canada dagen Assad voor hoogste VN-hof wegens marteling

Syrische rebellen trainen in Tadif in de provincie Aleppo. Beeld AFP

Dat heeft het hof maandag bekendgemaakt. Verrassend is de stap niet: drie jaar geleden stelde Nederland het land al in staat van beschuldiging (gevolgd door Canada, een jaar later). Deze aanklacht is daarvan het logische vervolg. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er in de tussenliggende periode gezocht naar manieren om via onderhandelingen met Damascus tot een schikking te komen. Dat is niet gelukt.

Naar schatting van het Syrische Netwerk voor de Mensenrechten, een onafhankelijke waakhondorganisatie gevestigd in Groot-Brittannië, zijn minstens 12 duizend mensen tijdens de Syrische burgeroorlog door marteling van het regime omgekomen. ‘Deze verschrikkelijke daden mogen niet zonder consequenties blijven’, zo zegt minister Wopke Hoekstra. Hij hoopt dat het ‘tegengaan van straffeloosheid’ zal bijdragen aan een ‘duurzame politieke oplossing’ voor de Syrische burgeroorlog die al ruim twaalf jaar woedt.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

Het Gerechtshof, gevestigd in Den Haag, is het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Naties, en moet niet verward worden met het Internationaal Strafhof (afgekort ICC). Het verschil tussen die twee is groot: het laatstgenoemde hof kan politieke leiders vervolgen en opsluiten, terwijl uitspraken van het Gerechtshof weliswaar gezaghebbend zijn, maar vaak zonder gevolgen blijven. Of de Nederlandse ambitie waarheid zal worden, valt daarom te betwijfelen.

Op de achtergrond speelt mee dat het ICC geen onderzoek kan instellen tegen president Assad. Het land erkent het hof niet, en in de VN-veiligheidsraad hebben China en Rusland het pad naar zo’n onderzoek met hun veto’s afgesneden. Om Assads regering toch verantwoordelijk te houden, heeft Nederland gezocht naar een verdrag dat door Damascus wel ondertekend is, in dit geval het VN-verdrag tegen foltering (1987).

Comeback

De laatste maanden is Assad op het regionale toneel juist bezig aan een comeback. Op initiatief van Saoedi-Arabië maken tal van landen in het Midden-Oosten een draai van 180 graden: het isoleren van het regime moet plaats gaan maken voor normale betrekkingen. Vorige maand werd de Syrische president voor het eerst in twaalf jaar weer verwelkomd bij een top van de Arabische Liga.

Ook van sommige Europese lidstaten (onder meer Griekenland, Italië en Tsjechië) is bekend dat ze er binnen de EU voor pleiten weer betrekkingen aan te knopen met Assad. Tot een wijziging in het EU-standpunt leidt dat voorlopig niet. De Amerikaanse regering doet evenmin mee aan de normalisatie. De internationale sancties tegen Assad en diens familie blijven daardoor van kracht.

‘In dat licht is deze stap belangrijk’, zo zegt Ali Aljasem, een Syrische onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. ‘Het is een signaal dat Nederland en Canada niet mee gaan doen aan die normalisatie. Dit is geen voetbalwedstrijd. Het feit dat Assad de oorlog heeft gewonnen, betekent niet dat hij met gejuich ontvangen moet worden. Iedere dictator moet weten dat hij niet mag wegkomen met moord.’ Uit Damascus kwam maandagmiddag nog geen reactie.