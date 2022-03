Nederland en Australië slaan handen ineen voor nieuwe MH17-procedure tegen Rusland

Het gereconstrueerde wrak van de MH17. Beeld AP

Het Nederlandse kabinet probeert al jaren om de betrokkenheid bij en schuld van Rusland voor de vliegtuigramp op 17 juli 2014 juridisch hard te maken. Zo loopt momenteel een strafzaak tegen vier mannen die ervan worden verdacht het vliegtuig opzettelijk te hebben laten verongelukken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens overweegt eveneens een Nederlandse klacht tegen Rusland in behandeling te nemen.

De klacht bij burgerluchtvaartorganisatie ICAO kan resulteren in een schadevergoeding voor de Nederlandse staat. Om tot een claim te komen, heeft het kabinet de Algemene Rekenkamer gevraagd te berekenen welke kosten de overheid heeft gemaakt. Ook de schade die nabestaanden hebben geleden, zal deel uitmaken van de claim die Nederland indient, schrijven minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Alles op alles’

De klacht moet ertoe leiden ‘dat internationaal wordt erkend en vastgesteld dat Rusland verantwoordelijk is voor de ramp met vlucht MH17’, licht Harbers toe. ‘Daar hebben de nabestaanden recht op.’ Minister Hoekstra benadrukt dat het kabinet ‘alles op alles’ blijft zetten om Rusland ter verantwoording te roepen.

Bij de vliegtuigramp met de MH17, een toestel van Malaysia Airlines dat onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur, kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Uit onderzoek bleek dat het vliegtuig neergehaald werd door een Buk-raket, die werd afgeschoten vanaf een gebied in Oekraïne dat in handen was van pro-Russische separatisten. Achter de schermen probeerde Rusland de onderzoeken naar de toedracht van de aanslag te frustreren en te saboteren.

Veilige burgerluchtvaart

De ICAO toetst de klacht aan het Verdrag van Chicago, dat in 1944 werd opgesteld. Volgens dat verdrag zijn landen verplicht om de burgerluchtvaart in hun luchtruim veilig te laten verlopen. De ondertekenaars, waaronder Rusland, beloven af te zien van ‘het gebruik van wapens tegen burgerluchtvaartuigen tijdens de vlucht’. Als een vlucht onderschept moet worden, mag ‘het leven van personen aan boord en de veiligheid van luchtvaartuigen niet in gevaar (...) worden gebracht’.

Een raad waarin 36 van de 193 bij de ICAO aangesloten landen zetelen buigt zich de komende tijd over de klacht. Nederland zit sinds de interne verkiezingen in het najaar van 2019 in die raad. Het is de eerste keer dat Nederland zelf een geschil aan de ICAO voorlegt. De procedure, die naar verwachting meerdere jaren zal duren, vindt plaats achter gesloten deuren.

Volgens het kabinet heeft het besluit om naar de ICAO te stappen niets te maken met de Russische invasie van Oekraïne. De aanleiding was volgens minister Harbers het Russische besluit van oktober 2020 om te stoppen met de onderhandelingen met Nederland en Australië over de aansprakelijkheid. Enkele maanden eerder hadden Nederland en Australië geëist dat de regering van president Vladimir Poetin verantwoordelijkheid zou nemen voor de ramp, omdat ‘onomstotelijk’ was komen vast te staan dat er een directe link was tussen het Russische leger en de Buk-raket waarmee het passagiersvliegtuig werd neergeschoten.

Geitenpaadje naar Internationaal Gerechtshof

De ICAO-zaak kan voor Nederland een geitenpaadje naar het Internationaal Gerechtshof vormen, zegt Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Normaal gesproken mag je een geschil niet zomaar voorleggen aan dat gerechtshof. Beide staten moeten daarmee instemmen.’ Als een van de partijen niet tevreden is met de uitspraak van de ICAO, kan zij wel naar dit hoogste gerechtelijke orgaan van de VN stappen.

Het komt zelden voor dat de ICAO zo’n politiek geschil moet beslechten, al speelt momenteel ook een andere zaak uit het recente verleden. De luchtvaartorganisatie is bezig met een onderzoek naar de gedwongen tussenstop die een Ryanairvlucht van Griekenland naar Litouwen maakte, in mei vorig jaar. Op het vliegveld van Minsk werden daarbij de kritische journalist Raman Pratasevitsj en zijn vriendin gearresteerd door agenten van het Belarussische regime.

Juridisch gezien staat de klacht die Nederland nu heeft ingediend los van de andere MH17-zaken. ‘De zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ook gericht tegen de Russische staat, maar die gaat om de vraag of Rusland de rechten van burgers heeft geschonden’, aldus De Hoon. ‘Bovendien is Australië, dat ook veel slachtoffers te betreuren heeft, daar niet bij betrokken.’