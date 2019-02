Nederland en andere EU-landen erkennen Guaidó als interim-leider Venezuela

Lees ook:

Het einde van de crisis in Venezuela is nog lang niet in zicht. President Maduro verliest snel zijn aanhang, maar voorlopig peinst hij er niet over om af te treden. Oorlog ligt op de loer. Zijn de kampen nog bij elkaar te brengen?

Juan Guaidó, de zelfbenoemde interim-president van Venezuela, was zestien jaar toen zijn geboortestreek werd getroffen door een natuurramp. Het heeft hem gevormd, zegt zijn moeder.