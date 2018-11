nieuws vakantie

Nederland deze zomer populairder dan normaal bij vakantiegangers

Het was deze zomer een stuk drukker dan normaal in Nederland. Op de campings steeg het aantal gasten in juli en augustus met 10,8 procent, en ook hotels en vakantieparken waren goed bezet. Dat komt omdat veel mensen vakantie vierden in eigen land, en omdat er veel buitenlanders in Nederland op vakantie gingen, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek maandag.