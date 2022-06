Nederland, dat onafhankelijk wil worden van Russisch gas, koopt recordhoeveelheden Russisch lng. Waarom?

Nederland wil onafhankelijk worden van Russisch aardgas en stort zich daarom volop op vloeibaar gas lng, dat per schip wordt aangevoerd. Gek genoeg komt veel van dat lng juist uit Rusland. Verruilt Nederland het ene kwaad voor het andere?

Sinds de Russische invasie van Oekraïne wil Nederland net als andere Europese landen het liefst zo snel mogelijk af van Russisch gas, dat niet alleen de brandstof is voor Europese cv-ketels en elektriciteitscentrales, maar ook de oorlogsmachine van Poetin draaiende houdt. Om dit te bereiken zet het kabinet volop in op lng, vloeibaar gas.

lng heeft een groot voordeel boven aardgas dat nu vooral per pijplijn arriveert: als de aanbieder besluit de kraan dicht te draaien, of als de afnemer dat zelf doet, bestel je gewoon gas uit een ander land. Omdat lng net als olie vooral per schip wordt aangevoerd, maakt deze energievorm onafhankelijk, is het idee.

Nederland investeert daarom fors in de uitbreiding van terminals om het vloeibare gas aan land te krijgen. Gasunie huurt komende zomer twee drijvende lng-importterminals die ingezet worden in de Eemshaven. Deze platformen, die vijf jaar worden gehuurd en samen jaarlijks acht miljard kuub gas kunnen verwerken, kunnen ook dienen als tijdelijke gasopslag.

Nu loopt de aanvoer van lng naar Nederland via de Gate-terminal in Rotterdam, een opslag die wordt uitgebaat door Gasunie en Vopak. Ook aan deze terminal, die op het uiterste puntje van de Maasvlakte ligt, wordt naarstig gewerkt om de capaciteit te vergroten. Samen met de drijvende terminals moet de lng-capaciteit in Nederland de komende maanden verdubbelen.

Lng moet Nederland dus van het Russisch gas af helpen. Maar na de invasie van Oekraïne gebeurde er iets geks: het aantal lng-schepen uit Rusland steeg juist sterk, blijkt uit gegevens van Marine Traffic.

Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Toch vergroot de focus op het vloeibare gas de onafhankelijkheid, zegt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO. Doordat het per schip wordt vervoerd en niet per pijpleiding, kan Nederland in een later stadium makkelijker vloeibaar gas inkopen bij andere producenten, zoals Qatar en de Verenigde Staten. Door nu te investeren in capaciteit om lng aan land te krijgen, wordt het in de toekomst makkelijker om elders in te kopen.

Dat de lng-markt heel flexibel is, bleek ook de afgelopen weken. Eind mei stokte de toevoer en in juni meerde er nog maar één Russisch lng-schip af in Rotterdam. Hoe kan dit? ‘Mogelijk wordt er minder Russisch lng afgenomen door vrijwillig sanctioneren’, zegt energie-expert Jilles van den Beukel van The Hague Centre for Strategic Studies. ‘Maar de belangrijkste reden is denk ik dat Russisch lng in het zomerseizoen vanuit Siberië direct naar Azië vaart.’

Er is dus vooral sprake van een seizoenseffect, aldus Van den Beukel. De transportroute via de Noordelijke IJszee is nu (bijna) ijsvrij en de route naar Azië is korter. Dus komt er nu even minder Russisch lng naar Europa.

De Verenigde Staten zijn nu Europa’s belangrijkste lng-leverancier doordat de afgelopen vier jaar een aantal nieuwe lng-fabrieken is opgeleverd aan de Amerikaanse Golfkust, die nog niet al hun gas via langetermijncontracten hebben verkocht. Een groot deel wordt verhandeld via de zogenoemde spotmarkt voor kortetermijnhandel. Europa koopt hier veel in. Bovendien is de route vanuit de VS naar Europa het kortst. Dit verklaart de huidige populariteit van Amerikaans lng. Verder komt een klein deel uit landen als Nigeria, Egypte en Spanje.

Dat Nederland kiest voor lng om minder afhankelijk te worden van Rusland, is volgens Peters van TNO dus begrijpelijk, ook al komt er nog een flink deel van het lng uit dit land. Door nu te investeren in capaciteit om lng aan land te krijgen, is Rusland over enkele jaren in theorie minder nodig, ook voor vloeibaar gas, omdat het elders wordt ingekocht.

Nu is dat aanbod nog beperkt, omdat er te weinig productiecapaciteit is om aan alle vraag te voldoen. ‘Er is geen gebrek aan gas, er is een tekort aan vloeibaar gas’, zegt Peters. ‘Er worden elk jaar meer nieuwe velden gevonden dan er gas wordt gebruikt.’ Dat er te weinig lng is, komt door de coronapandemie, waardoor investeringen in nieuwe fabrieken op een laag pitje zijn gezet. Er worden inmiddels nieuwe fabrieken gebouwd, maar het duurt drie tot vijf jaar voor die gereed zijn. Voorlopig is de markt dus krap.

Het zal best lukken voldoende lng naar Nederland te halen, zeggen zowel Van den Beukel als Peters. ‘Mits je maar bereid bent veel te betalen’, aldus Van den Beukel. Anders gaat het naar Azië.

Experts zijn het erover eens: als Nederland en Europa willen profiteren van goedkoper lng, moeten ze bereid zijn contracten voor langere termijn af te sluiten. Maar dit idee botst met het streven om juist van fossiele brandstoffen af te gaan. Voor Nederland speelt hier nog een probleem: het gas dat hier arriveert, hou je niet zomaar vast. ‘Het gaat gewoon de Europese markt op’, zegt Van den Beukel.

Wie volop profiteren zijn gashandelaren als Shell, OMV, Glencore en Uniper, die nu alle ruimte huren van de Gate-terminal in Rotterdam. Ook Amerikaanse schalie-olieproducenten zijn spekkoper. Lange tijd werd aardgas dat vrijkwam bij het boren naar olie beschouwd als een lastig bijproduct dat het liefst werd afgefakkeld. Met de huidige gasprijzen kunnen echter enorme marges worden gemaakt, waardoor Amerikaanse producenten hun lng maar wat graag aan Europa verkopen.

Een terminal voor de overslag van lng op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ook Azië profiteert: landen zetten hun kolencentrales weer aan voor de elektriciteitsvoorziening en verkopen het uitgespaarde gas, dat via goedkope langetermijncontracten is ingekocht, door aan Europa. Uiteraard voor een hogere prijs.

Dit spel is een belangrijke reden waarom Nederland moet stoppen met de beperking op zijn kolencentrales, zegt Van den Beukel. Het wereldwijde klimaat schiet hier niets mee op. Sterker nog: het is beter om hier moderne, efficiënte kolencentrales te laten draaien, dan dat dit gebeurt in China. Ook het geleur met lng kost extra energie waar het klimaat niet beter van wordt.

Over een ding zijn alle experts het eens: Europa en Nederland moeten hoe dan ook langetermijncontracten gaan afsluiten. Peters: ‘We hebben nu een relatief voordeeltje dat China door lockdowns en de zomer weinig gas nodig heeft. Maar als Europa op de spotmarkt blijft kopen, betalen we uiteindelijk de hoofdprijs.

Van den Beukel beaamt dat. ‘De lng-aanvoer zal wel lukken, mits je bereid bent heel veel te betalen.’ Als Nederland en Europa er niet in slagen of snel van het gas af te gaan, of langetermijncontracten af te sluiten, wordt lng een kostbare zaak. Van den Beukel: ‘De Shells en Glencores van deze wereld gaan dan, samen met lng-producenten, nog heel veel geld aan Europa verdienen.’

Russisch lng-schip bezorgt 70 Olympische zwembaden vloeibaar gas De honger naar lng wordt gesymboliseerd door de Boris Davydov, een bijna driehonderd meter lange lng-tanker die dit jaar al enkele keren afmeerde in de haven van Rotterdam. Afgelopen maart bezorgde de tanker nog vloeibaar aardgas vanuit de Russische haven Sabetta. Het reusachtige schip volgt de route door de Noordelijke IJszee en kan zich door twee meter dik ijs beuken, waardoor het traject in principe ook in de arctische winter bevaarbaar is – met dank aan klimaatverandering. Het schip kan 172 duizend kubieke meter lng vervoeren, ongeveer evenveel als 70 olympische zwembaden. Wanneer het lng aan de wal wordt omgezet naar ‘gewoon’ aardgas, groeit het volume met een factor 600 en levert de Davydov zo’n honderd miljoen kuub ‘gewoon’ aardgas. Een reusachtige hoeveelheid, maar nog altijd maar een fractie van de 155 miljard kuub aardgas die Europa jaarlijks uit Rusland importeert.