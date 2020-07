Nederland daagt Rusland voor Europees Hof vanwege MH17

Een pro-Russische separatist bij het neergestorte toestel MH17. Beeld Reuters

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten, in navolging van nabestaanden die eerder al bij het EHRM een klacht indienden tegen Rusland wegens betrokkenheid bij de MH17-ramp. Daarbij kreeg de Nederlandse staat het recht te interveniëren - om zijn zienswijze te geven of informatie te delen. ‘De zaak is zo complex en er is zo veel informatie, dat Nederland heeft besloten zelfstandig een EHRM-zaak aan te spannen’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Daarmee wordt de staat een volwaardige procespartij, want interveniëren is slechts een zeer beperkte rol.’

Het doel van een zelfstandige klacht blijft volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken het zo veel als mogelijk ondersteunen van de reeds ingediende klachten. ‘Daarmee komen we dichter bij ons doel van gerechtigheid voor de slachtoffers en nabestaanden’, aldus Blok.

Toestel MH17 van Malaysia Airlines, dat onderweg was van Schiphol naar Kuala Lumpur, werd zes jaar geleden boven het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne neergehaald. Onder de 298 inzittenden waren 196 Nederlanders. Al vrij snel na de ramp begon een strafrechtelijk onderzoek. Dat is uitgevoerd door het Joint Investigation Team (JIT), een samenwerkingsverband van Nederland, België, Australië, Maleisië en Oekraïne - de landen waaruit de meeste slachtoffers afkomstig zijn.

Buk

Het onderzoeksteam stelt dat een Buk-raket het vliegtuig neerhaalde. Die raket zou afkomstig zijn uit het Russische Koersk en de Buk-installatie werd volgens het Openbaar Ministerie na het afvuren teruggebracht naar Rusland. Op een foto van de raketinstallatie is te zien dat een van de vier projectielen ontbreekt. Volgens het OM werd die raket afgevuurd vanuit een veld bij Pervomajski. Dit gebied was in handen van pro-Russische separatisten.

Afgelopen maart begon in Nederland een internationaal strafproces naar de toedracht van de ramp. Daarin staan drie Russen en een Oekraïner terecht. De maximale straf op het laten verongelukken van de 298 inzittenden is levenslang. Een van de verdachten, voormalig luitenant-kolonel Oleg Poelatov van het Russische leger, laat zich vertegenwoordigen door twee Nederlandse en een Russische advocaat. De andere drie verdachten werken niet mee aan het proces. Alle vier ontkennen schuld.

Igor Girkin, minister van Defensie van Donetsk en destijds de hoogste militair van de rebellen, voelt zich ‘indirect verantwoordelijk’ voor de ramp met de Boeing. Dat zei de voormalige militaire commandant van de pro-Russische separatisten in een vraaggesprek met de Oekraïense journalist Dmytro Gordon. Hij blijft er echter van overtuigd dat Oekraïne achter het neerhalen van vlucht MH17 zat.