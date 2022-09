Nederland blijft het land van melk en honing voor asielzoekers

We zijn een week na het asielakkoord dat binnen een dag al geen akkoord meer was. Volgens de VVD luidde de afspraak dat een forse stap is gezet in de richting van gesloten grenzen; de ChristenUnie meende dat gemeenten voortaan gedwongen asielzoekers gaan huisvesten, en dat het opnemen van mensen in het kader van de Turkijedeal (deels) was gered. Waarna her en der opstand uitbrak tegen een akkoord dat opzichtig een handigheidje was om coalitiegewijs weer een paar maanden verder te kunnen. Onverzoenlijke standpunten worden met een touwtje bij elkaar gehouden door procedures op te rekken.

Het asieldrama is alleen maar een voorbeeld. De hele coalitiepolitiek is procedure geworden. Johan Remkes pulkt nu aan een draadje op zoek naar een ander woord voor stikstofdepositie. Sinds jaar en dag bestaat het postverzuilde bestuur uit het verzakelijken van tegendelen. Nu is het wel heel armoedig en zichtbaar dat politiek is verlaagd tot procesmanagement. Met als dieptepunt premier Rutte die vorige week zei dat een tent voor asielzoekers niet beschikbaar was omdat niet hij maar ‘de lagere overheid’ erover ging. Zo krijgen wij op allerlei vlakken aanhoudend te horen ‘dat het niet kan’. Minister Van der Wal (Stikstof) ‘staat met de rug tegen de muur’. Minister Kaag (Financiën) trekt de portemonnee, ‘maar het kan niet eerder’. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel): ‘het mag niet van Europa’. Het koor van kan niet en mag niet is een fikse bijdrage aan de demoralisatie waarover het SCP deze week rapporteerde.

Minister Kaag (Financiën) ‘trekt de portemonnee’, maar nu nog niet. Beeld ANP

Asiel, klimaat of stikstof: het woud van regels sluit naadloos aan bij het gebrek aan bereidheid om tot elkaar te komen. In de asielkwestie wordt de cruciale vraag niet eens meer opgeworpen: hoeveel vluchtelingen wil en kan Nederland opvangen, wat is het uitzicht? Afgelopen weekeinde woonde ik een praatje bij van Pieter Omtzigt over modellen; hij is van huis uit econometrist. Modellen zijn ook zo’n oud-Hollandse oplossing om de confrontatie uit de weg te gaan. Alles stoppen wij in de computer, van stikstofdepositie tot koopkracht.

Planbureaus op basis van modellen hebben ze alleen in Nederland. Maar, aldus Omtzigt, als er een crisis is, werken modellen niet meer. Dan kloppen die mooie grafieken op basis van allerlei veronderstellingen niet langer. Daar zitten we dan mooi mee, met een crisis over ongeveer elk denkbaar onderwerp. Ineens komt het aan op politiek kompas, op richting. Je ziet de paniek in de ogen van onze bestuurders; ze moeten zelf woorden zoeken, antwoorden bedenken. Die woorden zijn er niet meer. Er is diepe verdeeldheid en onvermogen om tot elkaar te komen. Geen wonder dat de rechter zo vaak wordt ingeroepen. Dan is het te laat voor compromissen en bestaat er alleen nog maar gelijk en ongelijk.

Minister Van der Wal (Stikstof) ‘staat met de rug tegen de muur’. Beeld ANP

Ook over de feiten is er onenigheid. In een boze brief van de ChristenUnie-leden over het asielakkoord staat dat er ‘geen asielcrisis’ is en ‘geen opvangcrisis’. Telkens weer lees ik dat het aantal asielzoekers niet buitensporig groot is, dat er alleen afbraakbeleid is geweest onder VVD-leiding. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waar. Zelf heb ik ook feiten, aangeleverd door de IND, en die sporen met de televisiebeelden van bussen vol asielzoekers met rolkoffers die voor de deur van Ter Apel uitstappen. Dat zijn er wekelijks ruim meer dan duizend, waarmee we dit jaar wel degelijk koersen op het aantal van het topjaar van de Syrische exodus, 2015. Exclusief Oekraïners. Het uitstel van gezinshereniging met een paar maanden uit het akkoord wordt in dezelfde CU-brief ‘een overschrijding van alle ethische grenzen’ genoemd. Met zo’n hoge toon wordt het gesprek wel heel moeilijk.

Ook hier zijn de nuchtere feiten informatief. Nederland is in de praktijk het enige land dat een criterium hanteert voor de duur van de toelatingsprocedure. Bij overschrijding betaalt de IND een boete aan de asielzoeker, en dat gebeurt nergens anders. In de Europese richtlijn over nareizigers staat dat landen de erkende vluchteling twee jaar mogen laten wachten op zijn gezin, en in sommige gevallen drie jaar. Uitgerekend Nederland heeft dat onderdeel niet opgenomen in de nationale wetgeving en mag de komst van het gezin van de vluchteling dus niet uitstellen. Voor wie zich afvraagt waarom het zo druk is voor het hek van Ter Apel: Nederland is nog altijd het land van melk en honing; mensensmokkelaars vertellen hun klanten dat je hier een fijn leven en snel een huis tegemoet kunt zien.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel): ‘Het mag niet van Europa’. Beeld ANP

Aan de ene kant is er dus de opgewonden morele toon: nu weer een burgemeester die zijn weigercollega’s aan de schandpaal wil nagelen. Aan de andere kant neemt men zijn toevlucht tot procedures, met als refrein ‘dat het niet kan’. Hoe moet je debatteren over klimaat als de inzet het einde van de wereld is, of over stikstof als ‘de natuur geen dag langer kan wachten’, zoals D66-woordvoerder Tjeerd de Groot zondag in Buitenhof zei. Ik sprak iemand die verzuchtte dat we de leiders van de oude verzuiling missen, die konden uitleggen wat de besluiten waren en de afwegingen. Zoiets schreef ook Leo Lucassen in zijn ingezonden stuk van dinsdag, maar niet helemaal. Lucassen wil leiders die vertellen dat hij gelijk heeft en u niet. Daar schieten we niets mee op. We hebben leiders nodig met een stevig kompas, en die tegelijk begrijpen dat er ook andere standpunten bestaan. Inzicht en uitzicht, noemde Joop den Uyl dat ooit.