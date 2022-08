Nederland bindt de strijd aan tegen de muskusrat: ‘Benieuwd wat ik morgen in de klemmen vind’

Muskusrattenvanger Tjitse Kuipers en zijn hond Floris speuren de oevers van de Steenbanktocht af op zoek naar sporen van de muskusrat. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Rond 8 uur ’s ochtends stuurt muskusrattenbestrijder Tjitse Kuipers (43) zijn aluminium boot het gladde water van de Steenbanktocht in, de Noordoostpolder op. In de rietkragen aan de linkeroever van de smalle sloot doorbreekt het lied van een blauwborst de stilte. Een kleine karekiet vliegt op van de suikerbietakker aan de rechterkant.

Kuipers, in groen waadpak, zijn zonnebril vol modderspatten, tuurt voortdurend naar het water, dat zachtjes tegen de oevers van de tocht klotst. Zijn ogen flitsen langs het riet. Op sommige plaatsen staan de stengels niet fier overeind, maar hellen ze treurig over het water. ‘Hier moeten we opletten’, zegt hij. Als de boot grote, losse kluiten riet voorbijvaart, draait Kuipers de motor uit en manoeuvreert hij de stompe neus naar de kant. Hij grijpt een stel oksellange, groene handschoenen van de voorplecht, zwaait beide benen over de rand en stapt in het water. ‘Ja hoor’, zegt hij triomfantelijk, terwijl hij een rietstengel uit het troebele water vist. ‘Schuin afgebeten: hier is een muskusrat aan het werk geweest.’

Razendsnelle voortplanting

Het verhaal gaat dat een Tsjechische graaf begin 20ste eeuw zes muskusratten meenam uit Noord-Amerika voor hun kostbare vacht. Vijf kwamen er levend aan in Europa. Waar de graaf niet op bedacht was, is dat muskusratten zich razendsnel voortplanten. Een vrouwtje, de moer, kan wel drie keer per jaar een nest werpen van gemiddeld vijf à acht jongen. In datzelfde jaar zijn de muskusratjongen uit de eerste worp alweer oud genoeg om zich voort te planten. Tegen de tijd dat de Tsjechische graaf doorhad dat het tijd werd om de beesten af te schieten, waren het er al miljoenen.

Muskusratten vormen een gevaar voor de dijken en oevers. Het bruine knaagdier, dat 40centimeter lang kan worden, graaft in één jaar een kuub zand weg. Dat zijn ruim twaalf kruiwagens vol. Vermenigvuldig dat met de tienduizenden muskusratten die in Nederland rondzwemmen en het dier vormt een bedreiging voor een land onder zeeniveau. Daarnaast verstoort het dier de biodiversiteit door oevervegetatie – tevens broedplaats voor andere dieren – weg te knagen. In Nederland heeft de muskusrat nauwelijks natuurlijke vijanden. Daarom besloot de Unie van Waterschappen in 2019 om de invasieve exoot terug te dringen tot aan de landsgrenzen.

Om die klus namens Waterschap Zuiderzeeland te klaren, vaart Kuipers elke dag samen met zijn hond Floris, een wit-bruine heidewachtel, over de sloten tussen de polders om muskusratten te vangen. In 2021 ving hij samen met zijn collega’s ruim drieduizend exemplaren. In heel Nederland waren dat er ongeveer 45 duizend. Elk jaar neemt de hoeveelheid gevangen muskusratten in Nederland af. Dat betekent volgens Kuipers dat de muskusrattenvangers hun werk goed doen. In Friesland hebben de bestrijders de strijd tegen de muskusrat zelfs bijna gewonnen: in 2021 troffen ze in hun klemmen nog maar tweehonderd ratten aan.

Bijvangst

De dieren graven holen in de oever met de ingang net onder water, zegt Kuipers, terwijl hij tot aan zijn dijen in het water staat. ‘Een waterslot, superslim’. Met zijn voet tast hij de blubber af rond de afgekloven rietstengels, totdat de punt van zijn laars in een gat verdwijnt. Hij graait met zijn gehandschoende hand in het gat en houdt een handje modder op. Uit de bruine smurrie steken sprietjes gras. ‘Beet’, zegt Kuipers. ‘Moertjes met jongen moeten veel gras eten om de melkproductie op gang te krijgen. Dit is een bouw met jongen.’ Hij tilt zijn rugzak met klemmen uit de boot en zet een ijzeren klem voor alle gangen die hij met behulp van zijn hond Floris vindt. Het zijn krachtige klemmen: als een rat erin loopt, is het dier op slag dood. Kuipers: ‘Gisteren zat mijn hand er nog tussen. Daar houd je een beroerde blauwe plek aan over.’

Muskusrattenbestrijder Kuipers beoordeelt een gang van een muskusrat om er daarna een klem in te kunnen plaatsen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Soms treffen bestrijders ook bijvangst in de klemmen aan. De dierenambulance kent voorbeelden van verstrikt geraakte zwanen, aalscholvers en reigers. Mede daarom is de Dierenbescherming tegen de uitroeiing van de muskusrat, zegt woordvoerder Niels Kalkman. ‘Bovendien is het streven van de Unie van Waterschappen om in 2034 een nulstand te bereiken irreëel. Dieren houden zich niet aan de door ons gestelde landsgrenzen. Onbezette leefruimte zal vroeg of laat weer ingenomen worden door muskusratten, van binnen of van buiten Nederland.’

Diervriendelijk vangen

Toch is het geen optie om de dieren te laten zwemmen, vindt invasiebioloog Rob Leuven van de Radboud Universiteit. ‘Als je niets doet, ontwikkelt de populatie zich jarenlang explosief. Veiligheid tegen overstromingen en negatieve effecten op biodiversiteit wegen zwaarder dan dierenwelzijn.’ Hij pleit voor diervriendelijk vangen. Zo wordt geëxperimenteerd met slimme vangkooien, die alleen dichtgaan als er een muskusrat of beverrat binnenloopt. Ook zet de Unie van Waterschappen in op de zoektocht naar dna-sporen van de dieren in watermonsters. Daarmee wordt bepaald of er muskusratten in het gebied zijn en waar ze zich bevinden, zodat bestrijders gerichter kunnen vangen.

Kuipers komt uit een heuse vangersfamilie. Zijn vader ving mollen, net als zijn grootvader en overgrootvader. Toch is muskusrattenvanger niet zijn droombaan. Als zijn vrouw haar veto niet had uitgesproken, zat hij nu in een blokhut in Canada als bosbeheerder. ‘Maar muskusrattenbestrijder komt het dichtst in de buurt. Kijk hoe mooi het hier is’, zegt hij, gebarend naar de zonnige polder. ‘Als ik vanavond voor de tv zit, ben ik alweer benieuwd wat ik morgen in de klemmen vind.’ Dat zo’n natuurliefhebber als hij elke dag dieren doodt, vindt hij allesbehalve tegenstrijdig. ‘Ik ben deel van de natuur. Grotere dieren doden de kleinere. Als ik toch nog eens in dat Canadese bos beland, word ik misschien wel verslonden door een poema. Dan is de cirkel rond.’