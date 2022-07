Nederland betaalde opgeschorte steun aan Oeganda toch uit, ondanks gewelddadige verkiezingen vorig jaar

Voorafgaand aan de bekendmaking van de Oegandese verkiezingsuitslag in 2021 patrouilleerden handhavingsdiensten op straat in hoofdstad Kampala. Beeld AFP

De opgeschorte 2,4 miljoen euro is vorig jaar alsnog overgemaakt omdat het volgens Buitenlandse Zaken ‘contractueel lastig’ bleek om niet te betalen. De steun was al toegezegd en de activiteiten waarvoor het geld was bestemd, waren al uitgevoerd. Buitenlandse Zaken bevestigt nu de uitbetaling van de steun, nadat de Volkskrant via bronnen had vernomen dat het geld al lang en breed zou zijn overgemaakt.

De Tweede Kamer is niet per brief geïnformeerd over de uitbetaling van de subsidie, terwijl demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66) vorig jaar de Kamer had beloofd de ‘balans’ op te maken over de steun. Kaags belofte volgde op een Volkskrant-onderzoek waaruit bleek dat de Oegandese politie rond de verkiezingen pick-uptrucks gesponsord door Nederland had ingezet om oppositiebijeenkomsten uiteen te slaan. Tweede Kamerlid Joris Thijssen (PvdA) vindt dat de Kamer geïnformeerd had moeten worden over de hervatting van de steun: ‘Dan hadden we een democratisch besluit kunnen nemen. Nu lijkt het kabinet de Kamer buitenspel te hebben gezet.’

Paul Hoebink, emeritus-hoogleraar ontwikkelingsstudies, noemt het doorgaan van de steun aan Oeganda ‘bizar’. Tijdens het Oegandese verkiezingsproces werden tientallen onschuldige burgers doodgeschoten of gemarteld. De argumentatie van het ministerie om toch het geld over te maken, vindt Hoebink bovendien ‘raar’. Hij vraagt zich af wat voor zin het heeft om te dreigen met een financiële straf als je die formeel niet kan uitvoeren. Kamerlid Thijssen noemt het besluit om alsnog het bedrag te betalen ‘een blunder’.

Volgens Buitenlandse Zaken werd met de tijdelijke inhouding van het geld ook druk op Oeganda uitgeoefend om serieus onderzoek te doen naar de gewelddadigheden rond de verkiezingen van januari 2021. Het effect van deze druk kan worden betwijfeld: vier maanden nadat demissionair minister Kaag in juli 2021 had besloten om het geld alsnog te betalen, riep de EU Oeganda op om nou eindelijk eens het verkiezingsgeweld te gaan onderzoeken.

De Nederlandse steun gaat volgens het ministerie niet naar de Oegandese staatskas, maar naar zaken waar Oegandese burgers rechtstreeks van zouden profiteren, zoals ‘kindvriendelijke ruimtes bij rechtbanken’ en mobiele rechtbanken voor vluchtelingenzaken. Emeritus-hoogleraar Hoebink zegt dat de steun indirect toch onwenselijke gevolgen kan hebben: ‘Doordat Nederland bijvoorbeeld de rechtspraak steunt, kan Oeganda geld uitsparen voor andere zaken. En je weet niet of dat wel naar nette doelen gaat.’

In totaal reserveerde Nederland in 2021 ruim 90 miljoen euro voor Oeganda. Belangrijke ontwikkelingsthema’s zijn voedselvoorziening en seksuele en reproductieve gezondheid, maar ook verbetering van de rechtsstaat, een doelstelling waaraan Oeganda’s hoogste machthebbers zich lang niet altijd lijken te committeren. Den Haag buigt zich over de vraag of deze rechtsstatelijke steun in de komende jaren wordt voortgezet.

Westerse donorlanden zien de ernstige misdragingen van het reeds 36 jaar oude bewind van president Yoweri Museveni bewust door de vingers, zegt Kristof Titeca, universitair hoofddocent ontwikkelingssamenwerking aan de Universiteit Antwerpen. Oeganda huisvest de meeste vluchtelingen in Afrika en levert troepen aan de Afrikaanse interventiemissie tegen terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië. ‘Donorlanden willen daarom per se geld besteden aan Oeganda, ook al lopen de kosten in termen van mensenlevens in Oeganda steeds verder op.’