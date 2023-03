Nederland behaalt met dank aan hoge gasprijzen Urgenda-doel, al geven cijfers een vertekend beeld

Een vrouw plaatst radiatorfolie om energie te besparen. Beeld ANP / ANP

De CO 2 -uitstoot in Nederland nam in 2022 met 8 procent af ten opzichte van 2021, melden het CBS en RIVM op basis van voorlopige cijfers. De totale uitstoot van broeikasgassen daalde met 9 procent. Hierdoor is de Nederlandse uitstoot voor het eerst meer dan 30 procent lager dan het uitgangsjaar 1990, en wordt voldaan aan de Urgenda-uitspraak uit 2015. Toen bepaalde de rechter dat na 2020 de uitstoot minstens 25 procent lager moet zijn.

Ook ligt Nederland, voorlopig, op koers voor de overige doelen. In 2019 is een klimaatwet aangenomen die stelt dat de emissies aan het eind van dit decennium 49 procent lager moeten zijn. Het huidige kabinet mikt op een afname van 55 tot 60 procent.

Gecorrigeerd voor weerseffecten was de de CO 2 -daling vorig jaar wel iets lager: 6,6 procent. Omdat de winter relatief zacht was werd er minder gas gestookt. Opmerkelijk is dat de emissies daalden, terwijl de economie groeide. Het bruto binnenlands product steeg vorig jaar met 4,5 procent.

Directeur Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda noemt de forse afname fijn, maar zegt dat het kabinet veel meer moet doen om de doelen te halen. De daling die nu wordt gemeld, is volgens haar vooral te danken aan externe factoren en niet aan overheidsbeleid. In 2021 steeg de uitstoot nog. Daardoor werd het doel van 25 procent op een haar na gemist.

Minder uitstoot huizen en kantoren door hoge gasprijs, toename in luchtvaart

Het effect van hoge gasprijzen op de CO 2 -uitstoot is vooral te zien in huizen en kantoorpanden. Doordat er minder werd verstookt, was er vooral minder uitstoot door gebouwen: 20 procent. Ook de zachte winter hielp een handje.

In de industrie was het dure aardgas een belangrijke factor; hier daalde de uitstoot met 11 procent. Diverse sectoren pasten afgelopen jaar hun bedrijfsproces aan of staakten zelfs de productie. Het verbruik van steenkolen en aardolie bleef gelijk. De industrie is goed voor ongeveer eenderde van alle uitstoot.

Ook een andere aardgasgrootverbruiker, de glastuinbouw, verbruikte minder. De sector werd deels geholpen door hogere temperaturen en meer zonuren in 2022. Niettemin zagen sommige glastuinders zich gedwongen de teelt te staken.

Klimaatwinst werd ook geboekt bij de productie van elektriciteit. Daar verliet 5 procent minder broeikasgas de schoorsteen. De afname is vooral te danken aan de groei van duurzame elektriciteit. Het aandeel daarvan in de stroomproductie steeg vorig jaar tot 40 procent.