Nederlaag Macron: Europees Parlement stemt Franse kandidaat weg

De liberaal Sylvie Goulard tijdens de tweede hoorzitting in het Europees Parlement. Ze werd met 82 stemmen tegen en 29 stemmen voor weggestemd. Beeld EPA

De liberaal Goulard was een zware kandidaat voor een zware post. De Franse oud-minister van Defensie en voormalig europarlementariër is een vertrouweling van Macron. Als Europees Commissaris voor de Interne Markt zou ze onder meer verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van een Europese defensie-industrie, een speerpunt in Macrons EU-beleid.

In eerste hoorzitting vorige week was al duidelijk dat Goulards benoeming op verzet stuitte. Zij moest donderdag op voor een herkansing, maar andermaal slaagde zij er niet in de weerstand weg te nemen. In de parlementscommissies die over haar moesten beslissen, stemden 82 parlementariërs tegen en slechts 29 voor.

Het is niet om inhoudelijke redenen dat Goulards kandidatuur is verworpen. Het probleem was dat zij verdacht wordt van fraude toen ze europarlementariër was. Zij zou EU-gelden hebben geïncasseerd voor het bekostigen van assistenten die niet in het parlement werkten, maar voor haar partij in Frankrijk. Moeilijk lag destijds ook haar bijbaan bij een Amerikaanse denktank tegen een beloning van 10.000 euro per maand.

Het verzet tegen Goulard werd geleid door de christendemocraten van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europees Parlement. ‘We hebben de kandidatuur van Goulard verworpen omdat we de integriteit van de Europese Commissie hoog in het vaandel willen houden’, zei Esther de Lange, europarlementariër van het CDA.

‘EU-burgers stellen geen vertrouwen in de Europese instellingen wanneer een Commissaris absoluut geen probleem ziet in het aannemen van 10.000 euro per maand van een particuliere lobbygroep naast haar salaris als europarlementariër, ’ zei Manon Aubry, een uiterst-linkse Franse europarlementariër. Ook de Groenen stemden tegen.

Macron reageerde pissig. Goulard is het slachtoffer geworden van ‘politieke spelletjes die het werk van de hele Europese Commissie zullen raken’, stond in een verklaring. Zeker is dat er voor veel europarlementariërs nog een rekening open stond voor de Franse president. Zij houden hem verantwoordelijk voor het feit dat het deze zomer weer ouderwets de regeringsleiders waren, die in hun achterkamertjes een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie kozen, in plaats van het parlement via het Spitzenkandidatensysteem. Dit sentiment verminderde op zijn minst de neiging van het parlement om Macrons kandidaat Goulard het voordeel van de twijfel te geven.

Daar komt bij dat er inmiddels een christendemocratische en een sociaaldemocratische kandidaat–Commissaris zijn afgewezen, respectievelijk een Hongaar en een Roemeense. Menig parlementariër vond dat het voor het evenwicht geen kwaad kon, er een scalp uit de hoek van Macrons liberalen (de op twee na grootste fractie) aan toe te voegen. Parlementariërs uit Oost-Europa zullen tevreden vaststellen dat nu ook een kandidaat uit het oude Europa is geveld.

Duidelijk is dat het Europees Parlement niet alleen meer versplinterd is geraakt maar ook minder voorspelbaar is geworden, nu de aloude meerderheid van christen- en sociaaldemocraten is verdwenen. Die coalitie kookte alles voor. Het gevolg van dit parlement zonder automatische meerderheden en regie is dat er bij de hoorzittingen meer kandidaat-Commissarissen zijn gesneuveld dan ooit tevoren. De vraag is of dit de voorbode is van even spannende als interessante tijden.