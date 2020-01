Nederlaag Johnson: Brits Hogerhuis wil verblijfsdocument voor EU-burgers

Anti-Brexit demonstranten. Beeld AFP

Een meerderheid van de Lords stemde maandag voor een Labour-amendement. Daarin wordt gepleit voor zo’n waarborg.

Het was de eerste parlementaire nederlaag voor de Conservatieve premier Boris Johnson sinds zijn sensationele verkiezing, vijf weken geleden. De regering moet nu bepalen of het een gevecht aan wil gaan met de herzieningskamer.

Zelf afdrukken

De 3.7 miljoen Europese burgers op het eiland moeten een ‘settled’ status aanvragen als ze willen blijven. Binnen een paar dagen, of een paar weken in sommige gevallen, krijgen ze een e-mail met een pdf-document waarin de uitspraak vermeld staat. Dat document kunnen ze vervolgens zelf afdrukken.

Voor de Britse overheid is dit de goedkoopste manier van werken. Het aanvragen van een verblijfsvergunning is dan ook gratis, anders dan in andere Europese landen als Nederland die tientallen euro’s aan leges verlangen. Britten in Oostenrijk zijn zelfs meer dan 200 euro kwijt.

Grote problemen voorzien

De belangengroep van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk voorziet grote problemen met deze digitale werkwijze. Voor huurbazen, banken, werkgevers en zorginstellingen is het een omslachtige en tijdrovende manier om na te gaan of een EU-burger rechtmatig in het land verblijft.

Er bestaat toch al een vrees bij EU-burgers die hebben gezien hoe Brits-Jamaicaanse burgers wegens een gebrek aan fysieke documentatie over hun status verstrikt zijn geraakt in de ambtelijke molens. Deze zogeheten Windrush-affaire heeft het vertrouwen in het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken danig ondermijnd.

270 senatoren voor

Bij de Hogerhuisstemming bleek dat ten ten minste 270 senatoren deze vrees delen. Zij willen dat Johnson ervoor zorgt dat er wel een handzaam verblijfsdocument komt dat EU-burger tevoorschijn kunnen toveren.

De Lords hebben echter geen macht om de regering te dwingen tot een herziening, temeer omdat Johnson een flinke meerderheid in het Lagerhuis bezit. Het verstrekken van verblijfsvergunningen verloopt voorspoedig. Een meerderheid van de EU-burgers heeft er al een. Slechts een handvol verzoeken is afgewezen omdat de aanvrager een strafblad bleek te hebben.