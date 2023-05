NCTV waarschuwt voor toegenomen jihadistische dreiging vanwege koranverbrandingen

Een vrouw protesteert bij de Zweedse ambassade in Kuala Lumpur, Maleisië, na de koranverbranding in Stockholm door Rasmus Paludan. Beeld Reuters

Het dreigingsniveau in Nederland is sinds 2019 ongewijzigd, maar volgens de NCTV is de spanning recentelijk wel toegenomen. De coördinator ziet steeds meer aanwijzingen dat jihadistische organisaties aanslagen in Europa voorbereiden. De extremistische groepen noemen Nederland expliciet als potentiële plek voor aanslagen.

De dreiging komt van aanhangers van Islamitische Staat, die zich al in Europa bevinden of die de terreurgroep hiernaartoe zou kunnen sturen. Met name ‘Nederlandse belangen in het buitenland’ zouden risico lopen op een aanslag.

Aanleiding voor de verhoogde dreiging is volgens de NCTV de verbranding van een koran door de Nederlandse Pegida-voorman Edwin Wagensveld in januari. Hij volgde het voorbeeld van de Deens-Zweedse extreem-rechtse activist Rasmus Paludan. Als reactie op zijn daad vonden er in meerdere moslimlanden demonstraties en vlagverbrandingen plaats.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Volgens de NCTV gaat er een ‘groeiende terroristische dreiging’ uit van IS-Khorasan, de afdeling van Islamitische Staat in Afghanistan. Die groep zou in februari plannen hebben gemaakt voor een aanslag op het Nederlandse consulaat in Istanbul, mogelijk als vergelding voor de koranverbranding. IS-Khorasan heeft sinds de machtsovername door de Taliban in de zomer van 2021 voornamelijk aanslagen gepleegd in Afghanistan zelf.

De NCTV schrijft dat Islamitische Staat in Syrië en Irak de ruimte krijgt om weer te groeien, omdat het Russische leger daar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne minder actief is. In Nederland ‘stagneert’ de omvang van de jihadistische beweging, maar het is volgens de coördinator nog steeds ‘voorstelbaar’ dat individuele jihadisten of kleine groepen overgaan tot geweld.

Dreiging rechts-extremisten onveranderd

De terroristische dreiging vanuit rechts-extremistische hoek is onveranderd, schrijft de NCTV. De beweging groeit niet, maar de NCTV constateert wel dat rechts-extremistisch gedachtengoed wordt genormaliseerd in maatschappij en politiek.

De coördinator verwijst onder meer naar de rechts-extremistische laserprojecties die in het afgelopen half jaar onder meer op de Erasmusbrug en het Anne Frank Huis verschenen. Die dienen volgens de NCTV ‘om propaganda te verspreiden, nieuwe leden aan te trekken en het gedachtegoed verder te normaliseren’. Van de groep die de projecties organiseerde gaat geen geweldsdreiging uit, maar sommige leden zijn wel lid van chatgroepen waar wordt gespeculeerd over het plegen van aanslagen.

De derde bron van terroristische dreiging is volgens de NCTV anti-institutioneel extremisme. De NCTV schrijft dat die dreiging op korte termijn ‘beperkt’ is, maar waarschuwt – net als vorige week de AIVD – dat deze groep op langere termijn de democratische rechtsorde kan ondermijnen. Volgens de coördinator voeden de aanhangers van anti-institutioneel extremisme met complottheoriëen het wantrouwen in de overheid, en belemmeren ze politici in de uitvoer van hun democratische taak door middel van intimidatie.