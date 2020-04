NCTV waarschuwt voor ‘extremistische protestacties’ door 5G-tegenstanders die vrezen voor coronavirus

Kreet tegen 5G in Londen. Beeld Getty Images

Vrijdagnacht was het raak in het Brabantse Oudenbosch, waar brand woedde in twee zendmasten. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om brandstichting. In Groningen werd geprobeerd brand te stichten in een zendmast.

Het eerste incident vond het afgelopen weekeinde plaats in het Brabantse Liessel, tussen Eindhoven en Venlo. Daar vatte een telefoonmast vlam. Vlakbij de mast waren leuzen op een kastje geschilderd: ‘Fuck 5G’. Eigenaar Cellnex Telecom vermoedt brandstichting en gaat aangifte doen, zei manager Ed Boerema al eerder tegen Omroep Brabant.

Deze vermoedelijke brandstichting werd de afgelopen week gevolgd door een nieuwe brand in een mast, opnieuw in Brabant. Dit keer ging het om een telecommast in het centrum van Nuenen. En ook deze keer wordt – vanwege een identieke werkwijze – brandstichting vermoed. Volgens het Eindhovens Dagblad is de schade aanzienlijk. De Nuenense mast werd door T-Mobile, Vodafone, KPN en Tele 2 gebruikt.

Tot slot waren er nog incidenten in Beesd en Rotterdam. Ook hier vielen zendmasten uit. Voor de NCTV (Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) is dit alles aanleiding voor een waarschuwing. Demonstraties tegen de uitrol van 5G-netwerken zijn er al langer, signaleert de NCTV, maar het is voor het eerst dat de tegenstand heeft geleid tot ‘extremistische protestacties’. De coördinator noemt dit een ‘zorgelijke ontwikkeling’: ‘De uitval kan gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daarmee de bereikbaarheid van hulpdiensten.’

De afgelopen dagen zijn zendmasten gesaboteerd en in brand gestoken. NCTV monitort de situatie. Lees hier onze reactie: https://t.co/qyiJr5261M — NCTV (@NCTV_NL) 10 april 2020

De Nederlandse mobiele operators, verenigd in Monet, noemen het ‘onacceptabel en te gek voor woorden’ dat moedwillig mobiele zendmasten worden vernield. Ook zij vinden de beschikbaarheid van een betrouwbare digitale infrastructuur ‘meer dan ooit’ van essentieel belang.

Corona

De Nederlandse incidenten volgen op vergelijkbare acties in het Verenigd Koninkrijk. Hier werd ook een verband met corona vermoed. Tegenstanders van 5G hangen sinds de uitbraak van corona de complottheorie aan dat 5G een rol speelt in de verspreiding van corona.

Op YouTube, Twitter, Instagram, Reddit en Facebook wordt veelvuldig de theorie gedeeld dat 5G het immuunsysteem zou verwoesten. Volgens deze theorie zou een normale verkoudheid zijn geëvolueerd tot corona. Wereldkaarten met de verspreiding van het virus in relatie tot de introductie van 5G moeten dit ondersteunen.

Dat er geen causaal verband is, lijkt de aanhangers van de theorie niet te deren. Voor YouTube en Facebook was het in ieder geval genoeg reden om de verspreiding van de schadelijke filmpjes via hun netwerken een halt toe te roepen. Ze worden beschouwd als desinformatie, wat voor de complotdenkers uiteraard extra munitie is voor hun denkbeelden: de elite wil de waarheid verhullen.

De NCTV staat in nauw contact met de politie, diensten en providers en monitort de situatie.