NCTV: Nederland telt tientallen jihadistische gezinnen

Kinderen staan in een Syrisch vluchtelingenkamp in de rij voor water. Beeld AFP

Als uit die relaties kinderen voortkomen is de kans groot dat ook zij opgroeien in een jihadistisch milieu, stelt de NCTV in het maandag verschenen Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Het is voor het eerst dat de NCTV specifiek waarschuwt voor de situatie waarin deze kinderen worden opgevoed. Die kan ertoe leiden dat zij op latere leeftijd actief worden in een jihadistisch netwerk, stelt de NCTV. ‘Het recente verleden heeft aangetoond dat ook jihadisten in hun tienerjaren al sleutelfuncties in de beweging kunnen vervullen.’

De overwegingen van de NCTV zijn ook relevant voor de discussie rondom de ongeveer tweehonderd kinderen van Nederlandse Syriëgangers die momenteel nog onder erbarmelijke omstandigheden in Syrië en Turkije verblijven. Onder andere de Kinderombudsman heeft de regering opgeroepen mee te werken aan hun terugkeer naar Nederland, maar het kabinet weigert dat totnogtoe.

Een van de grote vragen is hoe deze kinderen van extremisten zouden moeten worden opgevangen en behoed voor radicalisering. Vorige week bleek uit een artikel in NRC Handelsblad dat twee kleine kinderen van een vorig jaar teruggekeerde jihadistische moeder door de Raad voor de Kinderbescherming waren ondergebracht bij een opa in Ede. Volgens de burgemeester van die gemeente was de grootvader zelf aanhanger van IS.

Een Franse vrouw die zich aansloot bij Islamitische Staat. Beeld AFP

Substantieel

Het algemene dreigingsniveau voor Nederland blijft volgens de NCTV ‘substantieel’, wat betekent dat er een ‘reële kans’ is op een aanslag. De omvang van de jihadistische beweging in Nederland omvat ‘enkele honderden’ personen en enkele duizenden sympathisanten. Al heeft IS door de val van het kalifaat in maart mogelijk wel aan populariteit ingeboet, schrijft de NCTV.

In het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme - een analyse van de actuele dreiging die driemaal per jaar verschijnt - worden ook enkele alinea’s gewijd aan het Cornelius Haga Lyceum (CHL) in Amsterdam. In maart waarschuwde de dienst voor ‘antidemocratisch onderwijs’ en ‘salafistische invloeden’ door bestuurders van de school en zogenoemde ‘aanjagers’. Directeur-bestuurder Soner Atasoy ontkende de beschuldigingen op een eigenzinnige, niet altijd even diplomatieke wijze.

Onderwijs

Voor de NCTV is die reactie een bevestiging van het eigen gelijk. ‘De wijze waarop en de bewoordingen waarin zowel bestuurders als salafistische aanjagers het opnamen voor het CHL’, schrijft de dienst, ‘toonden in wezen waar de overheid voor waarschuwt: dat het bestuur van deze school onder leiding staat van personen die geen verbinding zoeken met de samenleving maar zich hiertegen juist afkerig en onverdraagzaam blijven opstellen.’

Dat de Onderwijsinspectie – blijkens een nog niet openbaar gemaakt rapport, dat door de Volkskrant en enkele andere media is ingezien – geen bewijzen vond van anti-democratisch onderwijs en salafistische invloeden meldt de NCTV niet.