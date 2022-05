NCTV moet, voor het eerst, rectificeren om ‘onrechtmatige’ link moslimorganisatie met extremisme

Een bijeenkomst georganiseerd door Muslim Rights Watch Nederland in de Middenweg-moskee in Rotterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat oordeelde het gerechtshof Den Haag afgelopen dinsdag. Het is de eerste keer dat de terrorismebestrijder wordt gedwongen tot rectificatie.

Muslim Rights Watch Nederland sleepte de NCTV voor de rechter nadat de organisatie in oktober 2020 was opgedoken in een ‘dreigingsbeeld’, een invloedrijk halfjaarlijks rapport over radicalisering en terrorisme. Onder het hoofdstuk ‘extremisme, radicalisering en polarisatie’ werden de groepsleden omschreven als ‘politiek-salafistische aanjagers’ die ‘onverdraagzaam, anti-integratief en antidemocratisch gedachtengoed’ zouden verspreiden.

MRWN heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De belangenorganisatie fungeert weliswaar als zelfverklaarde ‘waakhond voor de islamitische gemeenschap’, maar zegt voor verdraagzaamheid en participatie in de samenleving te staan. De actiegroep voelde zich ‘voor rotte vis uitgemaakt’ en meende ‘gecriminaliseerd’ te worden.

‘Geen steun in de feiten’

In een kort geding van december 2020 eiste men een rectificatie, maar daar ging de rechtbank destijds niet in mee. Volgens de opmerkelijke uitspraak had het NCTV-rapport ‘parlementaire immuniteit’, omdat de analyse naar de Tweede Kamer was verstuurd.

Dat vonnis heeft het Haagse gerechtshof deze week vernietigd. Doordat het rapport ook op de website van NCTV werd gepubliceerd, vallen de uitlatingen over de moslimorganisatie niet onder enige immuniteit.

Ook inhoudelijk oordeelt de rechtbank ten faveure van MRWN. De gewraakte passage is volgens de rechter ‘inderdaad onrechtmatig’, omdat een ‘ongunstige indruk van de stichting wordt gewekt die geen steun vindt in de feiten’. Het is ‘onvermijdelijk’ dat mensen dankzij de vermelding in het NCTV-rapport op hun hoede zullen zijn, en aannemelijk dat het ‘personen en organisaties ervan zal weerhouden om met de stichting samen te werken’.

‘Misverstand’

De NCTV wordt gesommeerd binnen twee weken een rectificatie te publiceren. Ook moet het 5954,71 euro aan proceskosten vergoeden.

Het is niet de eerste keer dat de terrorismebestrijder terugkomt op eerdere dreigingsbeelden. Zo suggereerde de NCTV in het verleden dat Kick Out Zwarte Piet en Farmers Defence Force extremistische organisaties waren. Na bezwaren van de organisaties meldde de NCTV dat het in beide gevallen ging om een ‘misverstand’.