NCTV door het stof: ‘gevaarlijke’ imam niet langer gevaarlijk

Youssef Arkhouch, imam in Arnhem, wordt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) niet langer beschouwd als een gevaarlijke salafist. Het dossier over hem wordt vernietigd. Arkhouch: ‘Het leek alsof ik een fictief beroepsverbod had.’ Beeld Linelle Deunk

Dit blijkt uit informatie die zijn advocaat donderdag naar buiten bracht. Hiermee komt na drie jaar een einde aan de slepende kwestie rond imam Arkhouch (35). Die begon in november 2018, toen hij in een Arnhemse moskee werd aangesteld als voorganger. Het gemeentebestuur raadde het moskee al snel af om met Arkhouch in zee te gaan, vanwege zijn ‘salafistische signatuur’. Zijn contract werd na een proefperiode niet verlengd.

Toen Arkhouch elders solliciteerde, werd hij nergens aangenomen. Tijdens een sollicitatie bij een moskee in Venray verklapte een Limburgse politiechef aan Arkhouch dat de NCTV hem in het kader van terrorismebestrijding had gewaarschuwd. Arkhouch zou een salafistische aanjager zijn, die moslims weerhield van integratie en opname in de westerse samenleving. Bij ruim twintig andere gemeenten zou hetzelfde zijn gebeurd. Daaronder ook gemeenten waar de imam nog nooit was geweest, zoals het Drentse Coevorden.

Procedures

Voor Arkhouch is het een raadsel waar dat stempel vandaan kwam, zei hij eerder dit jaar tegen de Volkskrant. ‘Ik ben de meest vredelievende imam van Nederland. Dit berust voor honderd procent op een fout. Het is beangstigend dat de overheid onjuiste informatie verzamelt en verspreidt, waardoor ik niet aan de bak kom.’

Sinds 2019 stelden Arkhouch en zijn advocaat via gerechtelijke procedures alles in het werk om bij de NCTV inzage te krijgen in zijn dossier. Nu, kort voordat de terrorismecoördinator een omvangrijk aantal vragen van de rechter moet beantwoorden over hoe de informatie over Arkhouch zich verhoudt tot de privacywetgeving, toont de NCTV zich bereid met de imam te schikken voor 1.000 euro. Hij krijgt alle gemaakte proceskosten vergoed.

Arkhouch heeft deels inzage gekregen in het dossier, dat volgens de NCTV daarna wordt verwijderd. Wat hij zag, noemt hij ‘selectief knip- en plakwerk’ uit berichten op Facebook en flyers van moskeebijeenkomsten. Toch erkent de terrorismecoördinator niet dat er in zijn dossier fouten zijn gemaakt. De NCTV weigert ook antwoord te geven op de vraag of de gegeven waarschuwing over Arkhouch achteraf onterecht was.

Nachtmerrie

Niettemin spreekt Arkhouch van een ‘feestdag’. ‘Het leek alsof ik een fictief beroepsverbod had. Zelfs collega-imams keken met een schuin oog naar mij en wilden niet met mij geassocieerd worden. Ze dachten: waar rook is, is vuur. Je voelt je dan ingesloten en machteloos. Het leek een nachtmerrie zonder uitweg.’

Arkhouch zegt meerdere mensen te kennen die eveneens ten onrechte zijn bestempeld als potentieel gevaarlijke moslims. ‘Vanochtend werd ik gebeld door een ondernemer die zei: jouw situatie lijkt precies op de mijne. Maar hij durft de media niet op te zoeken, of een advocaat in te schakelen. Hij is bang dat als hij de strijd moet aangaan met de NCTV, dit nog meer problemen zal geven. Bovendien heeft het mij drie jaar en vijf rechtszaken gekost voordat er naar me werd geluisterd.’

Toezichthouder

Nadat NRC in het voorjaar had onthuld dat naast Arkhouch honderden andere burgers zonder juridische basis werden gevolgd door de NCTV, richtte zijn advocaat Bisar Çiçek een meldpunt op. Daar hebben zich vijf personen gemeld die door de NCTV worden gevolgd, van wie er drie een moslimachtergrond hebben. Geen van hen besloot uiteindelijk tegen de terrorismecoördinator te procederen, uit vrees voor lange juridische procedures.

Çiçek begrijpt waarom. Ook de procedures die hij namens Arkhouch aanspande tegen de NCTV verliepen moeizaam. ‘Volgens de privacywetten heb je het recht de informatie in te zien die de overheid over je verzamelt. Maar iedere keer dat we daarom vroegen, gooide de NCTV het op de staatsveiligheid. Er was een enorme bureaucratische tegenwerking. Dat is het schandaligste aan deze zaak.’

De advocaat sluit zich aan bij de steeds luider wordende roep om de terrorismecoördinator onder toezicht te stellen van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die AIVD en MIVD controleert. Ook de toezichthouder zelf is daar voorstander van, zegt een woordvoerder van de CTIVD.

‘Mensen die bij de NCTV hun recht willen halen, zoals imam Arkhouch, moeten jarenlange gerechtelijke procedures voeren. Terwijl: als het dossier van de imam door de AIVD was opgesteld, had hij ons simpelweg één mailtje hoeven sturen. Omdat het toezicht op geheime diensten goed is geregeld, kunnen wij als CTIVD in de systemen meekijken of medewerkers spreken. En desnoods een operatie stopzetten’, aldus de toezichthouder.